Μεγάλη εκδήλωση στην μνήμη του Σήφη Βαλυράκη στις 23 Ιανουαρίου στο κτήριο της ΕΣΗΕΑ

Το ερχόμενο Σάββατο, συμπληρώνονται 5 χρόνια από τον θάνατο του πρώην υπουργού και αντιστασιακού, Σήφη Βαλυράκη. Αγαπημένοι φίλοι και συναγωνιστές του πρώην υπουργού διοργανώνουν αύριο, Παρασκευή 23 Ιανουαρίου (18:00), εκδήλωση μνήμης, στο ιστορικό κτήριο της ΕΣΗΕΑ (Ακαδημίας 20 και Βουκουρεστίου).

Μεταξύ άλλων, στην εκδήλωση θα παρευρεθούν και θα χαιρετήσουν οι πρώην πρωθυπουργοί, Γιώργος Παπανδρέου και Αντώνης Σαμαράς.

Σήμερα, στο Μεικτό Ορκωτό Δικαστήριο της Αθήνας στο βήμα του μάρτυρα βρέθηκε για τρίτη συνεδρίαση ο δεύτερος αυτόπτης μάρτυρας του περιστατικού, ο οποίος δέχτηκε ερωτήσεις από τους δικηγόρους της οικογένειας του αείμνηστου υπουργού, Ζωή Κωνσταντοπούλου και Κώστα Παπαδάκη.

Ο μάρτυρας υποστήριξε ότι το Λιμεναρχείο δεν έκανε σωστά τη δουλειά του.

«Νόμιζα ότι δίνω κατάθεση εκείνη τη στιγμή αλλά τελικά δεν υπέγραψα τίποτα. Ένας λιμενικός που έχει διατελέσει και διοικητής του λιμενικού στην περιοχή ονόματι Μ.Ο. μού είπε ότι έχω φάει τόσες κατάρες, που δεν θα λιώσουν τα κόκκαλά μου», είπε μεταξύ άλλων.

Σε άλλο σημείο, ανέφερε ότι είχε προβλήματα με τη δουλειά του επειδή κατέθεσε ως μάρτυρας.

Μάρτυρας: «Αναγκάστηκα να κλείσω τις επιχειρήσεις μου. Αυτό έγινε σαν αντίποινα στη μαρτυρία μου. Έγραφαν να τον κλείσετε, κάποιος έβαλε το χεράκι του. Συγγενείς των κατηγορουμένων και άτομα από το περιβάλλον τους έκαναν αναρτήσεις “Έχω καταστραφεί”».

Ζωή Κωνσταντοπούλου: «Πότε ξεκίνησε η επίθεση;».

Μάρτυρας: «Από τις πρώτες εβδομάδες μετά τη κατάθεσή μου».