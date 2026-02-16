Στο «μικροσκόπιο» του δικαστηρίου η κρίσιμη μαρτυρία 84χρονου ψαρά για τον θάνατο του Σήφη Βαλυράκη

Η σημερινή συνεδρίαση στο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Αθηνών, όπου εξετάζεται η υπόθεση θανάτου του Σήφη Βαλυράκη, επικεντρώθηκε στην αξιολόγηση της μαρτυρίας ενός ηλικιωμένου ψαρά, η οποία είχε δοθεί κατά την προανακριτική διαδικασία και θεωρείται κρίσιμη για τα πραγματικά περιστατικά της υπόθεσης.



Ο 84χρονος μάρτυρας επρόκειτο να εμφανιστεί στο ακροατήριο, ωστόσο απουσίασε. Ο γιος του ενημέρωσε το δικαστήριο ότι ο πατέρας του αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα υγείας και προσκόμισε ιατρική βεβαίωση από το Νοσοκομείο Χαλκίδας. Σύμφωνα με αυτήν, πάσχει — μεταξύ άλλων — από άνοια και δεν είναι σε θέση να καταθέσει.





Κατόπιν τούτου, ο πρόεδρος ανέγνωσε την κατάθεση που είχε δώσει ο μάρτυρας στον ανακριτή. Σε εκείνη τη μαρτυρία, ο ηλικιωμένος ανέφερε ότι το σκάφος των δύο κατηγορουμένων βρισκόταν στη θάλασσα την επίμαχη ώρα. Οι δύο ψαράδες αρνούνται την κατηγορία και επιμένουν ότι την ημέρα του περιστατικού δεν είχαν αποπλεύσει.



Η πολιτική αγωγή υποστήριξε ότι η συγκεκριμένη κατάθεση πλήττει τον βασικό ισχυρισμό των κατηγορουμένων. «Πρόκειται για άνθρωπο που γνωρίζει τη θάλασσα και τα σκάφη της περιοχής. Όταν κατέθεσε δεν αντιμετώπιζε προβλήματα μνήμης. “Τα παιδιά είχαν πάει για ψάρεμα”, είπε, και αυτό ανατρέπει το άλλοθί τους», τόνισε συνήγορος.



Η υπεράσπιση, από την άλλη, έκανε λόγο για διαδοχικές και αντικρουόμενες εκδοχές του ίδιου μάρτυρα. «Λίγες ημέρες μετά το συμβάν δήλωσε ότι δεν είδε τίποτα. Αργότερα είπε ότι δεν παρατήρησε το σκάφος να μπαίνει ή να βγαίνει από το λιμάνι. Στην τελευταία κατάθεσή του ανέφερε ότι “τα παιδιά είχαν πάει για ψάρεμα”. Πότε συνέβη αυτό; Στις 11:17 καταγραφή από drone δείχνει το σκάφος στο λιμάνι», ανέφεραν οι συνήγοροι υπεράσπισης.





Στη συνέχεια κατέθεσε ο γιος του μάρτυρα, ο οποίος περιέγραψε προβλήματα μνήμης τα τελευταία χρόνια. «Μίλησα με τα αδέλφια μου τότε. Μας είπε ότι δεν ήθελε να χαλάσει το χατίρι του ανακριτή, γιατί ήταν καλός άνθρωπος. Ό,τι τον ρωτούσε, του το έλεγε… ίσως μπερδεύτηκε», ανέφερε και συμπλήρωσε πώς «τον Απρίλιο του 2021 μπορούσε να καταθέσει, αλλά κανείς δεν μπορεί να ξέρει αν μπερδεύτηκε ή αν τα είπε σωστά».



Σε ερώτηση μέλους της έδρας για το αν μάρτυρας είχε κάποιο δείγμα ότι εκείνη την μέρα ο πατέρας του δεν ήταν σε θέση να καταθέσει, απάντησε αρνητικά. Πάντως, σημείωσε ότι η οικογένειά του διατηρούσε επί χρόνια καλές σχέσεις με τους κατηγορουμένους — «από παιδιά είμαστε μαζί» — διευκρινίζοντας ότι σήμερα δεν υπάρχουν επαφές. Όπως έγινε γνωστό από την πολιτική αγωγή, οι κατηγορούμενοι έχουν καταθέσει μήνυση σε βάρος του πατέρα του.

Διαβάστε επίσης