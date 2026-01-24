Μεγάλη εκδήλωση για τον Σήφη Βαλυράκη - Αγωνιώδες κάλεσμα απόδοσης δικαιοσύνης για τον πολιτικό

Συγκίνηση, αναμνήσεις και πολλές ιστορίες από την εποχή της δικτατορίας, ήταν τα κύρια χαρακτηριστικά της μεγάλης εκδήλωσης που διοργανώθηκε στο κτήριο της ΕΣΗΕΑ από την οικογένεια του Σήφη Βαλυράκη.



Η παρουσία του πολιτικού κόσμου, αλλά και το ύφος των ομιλιών, αποτύπωσαν με τον πιο έντονο τρόπο το αίτημα για απόδοση δικαιοσύνης για τη δολοφονία του Σήφη Βαλυράκη, η οποία αρχικά είχε επιχειρηθεί να αποδοθεί σε ατύχημα.



Ο κατάλογος των παριστάμενων είναι άλλωστε ενδεικτικός της γενικής αποδοχής που απολάμβανε ο Βαλυράκης από το σύνολο του πολιτικού κόσμου, τόσο για την ηρωική του δράση κατά τη διάρκεια της δικτατορίας, όσο και στα χρόνια που διετέλεσε υπουργός και βουλευτής του ΠΑΣΟΚ.





Στην ΕΣΗΕΑ βρέθηκαν η σύζυγος του αείμνηστου υπουργού, Μίνα Παπαθεοδώρου – Βαλυράκη, ο γιος τους, Αλέξανδρος, καθώς και οι πρώην πρωθυπουργοί Γιώργος Παπανδρέου και Αντώνης Σαμαράς, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου και ο δήμαρχος της Αθήνας Χάρης Δούκας. Επίσης παρέστησαν μεταξύ άλλων οι: Χρήστος Παπουτσής, Κώστας Λαλιώτης, Λούκα Κατσέλη, Μιχάλης Σάλλας, Παύλος Πολάκης, Γιώργος Κύρτσος, Νίκος Παπανδρέου, Γιάννης Σγουρός, Δημήτρης Μάντζος, Κώστας Παπαδάκης, Στέλιος Κούλογλου, Νικόλας Φαραντούρης, Παύλος Χρηστίδης, Απόστολος Κακλαμάνης, Νάντια Γιαννακοπούλου, Ευάγγελος Βενιζέλος, Μιλτιάδης Παναγιωτόπουλος, Νίκος Σηφουνάκης και Κώστας Σκανδαλίδης.





To κλίμα ήταν μάλιστα ιδιαίτερα θερμό ακόμη και ανάμεσα σε πρόσωπα με μεγάλες πολιτικές διαφορές, όπως μεταξύ του Αντώνη Σαμαρά και του Νίκου Ανδρουλάκη, αλλά και του Αντώνη Σαμαρά με τον Γιώργο Παπανδρέου.

Καλωσορίζοντας τους παριστάμενους στην εκδήλωση, η δημοσιογράφος Έλλη Στάη, ανέφερε ότι «δεν βρίσκομαι εδώ μόνο ως συντονίστρια και δημοσιογράφος, αλλά και ως φίλη». «Εκείνες τις πρώτες ώρες και ημέρες, πριν από 5 χρόνια, μόνο η Μίνα υποστήριζε ότι κάποιος τον σκότωσε. Ήμουν ανάμεσα σε εκείνους που προσπαθούσαμε να την πείσουμε πως κάτι τέτοιο δεν ήταν πιθανό. Σήμερα, όμως, η μάχη δίνεται στις δικαστικές αίθουσες. Η Δημοκρατία δεν μπορεί να θολώνει την αλήθεια. Ο Σήφης δεν ήταν ποτέ συμβιβασμένος και γι’ αυτό αξίζει να τον θυμόμαστε με μία μνήμη μάχης», τόνισε η Έλλη Στάη..



Πριν τις ομιλίες των φίλων του Σήφη Βαλυράκη, η οικογένεια θέλησε να προβληθεί ένα βίντεο που παρουσίαζε την πορεία της ζωής του Σήφη Βαλυράκη από τα παιδικά του χρόνια μέχρι τις εξελίξεις που ακολούθησαν τον αδόκητο θάνατό του.



Είναι χαρακτηριστικός ο τρυφερός τρόπος με τον οποίο αντιδρούσε η οικογένειά του και ιδιαίτερα ο γιος του, κάθε φορά που στο βίντεο εμφανιζόταν η εικόνα του Σήφη Βαλυράκη. Το βίντεο ξεκίνησε με μια σύντομη αναφορά στην πορεία του πατέρα του Σήφη Βαλυράκη, Γιάννη, ο οποίος είχε εκλεγεί βουλευτής Χανιών το 1964 με την Ένωση Κέντρου.

Ο γιος του Σήφη Βαλυράκη, Αλέξανδρος και η γυναίκα του, Μίνα Παπαθεοδώρου – Βαλυράκη.





Αίσθηση προκάλεσε η καυστική αναφορά στον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη και την περίοδο της λεγόμενης «Αποστασίας», με την αφήγηση του βίντεο να αναφέρει ότι ο Γιάννης Βαλυράκης «εξευτέλισε» τον μετέπειτα αρχηγό της ΝΔ για την αποστασία, αλλά και για την προσπάθεια να εξαγοραστεί και ο ίδιος ώστε να αποχωρήσει από την Ένωση Κέντρου.



Παπανδρέου: Ανυποχώρητος υπερασπιστής της δημοκρατίας



Για έναν «ανυποχώρητο υπερασπιστή της δημοκρατίας» και «ανιδιοτελή αγωνιστή» έκανε λόγο ο πρώην πρωθυπουργός Γιώργος Παπανδρέου.



«Μας λείπει όμως και ως εκείνη η σπάνια μορφή ανθρώπου που, με τη στάση και τις πράξεις του, μας θύμιζε τι σημαίνει να υπηρετείς τη δημοκρατία, την πατρίδα και το δίκιο χωρίς εκπτώσεις», τόνισε ο Γ. Παπανδρέου.



«Η σημερινή μας παρουσία εδώ δεν είναι απλώς μια τελετή μνήμης. Είναι ένα ζωντανό μάθημα δημοκρατίας. Γιατί ο Σήφης Βαλυράκης δεν ανήκει στο παρελθόν· ανήκει στο παρόν και στο μέλλον, ιδίως σε μια εποχή όπου ο αυταρχισμός επιχειρεί να μας πείσει ότι «ο κόσμος άλλαξε» και ότι πρέπει να προσαρμοστούμε εγκαταλείποντας αξίες και οράματα», είπε ο πρώην πρωθυπουργός.

Ο πρώην πρωθυπουργός και πρώην αρχηγός του ΠΑΣΟΚ, Γιώργος Παπανδρέου.





Θύμισε μάλιστα ότι το 2009 «ο Σήφης στάθηκε όρθιος και ανέλαβε να φωτίσει τη σκοτεινή υπόθεση της Siemens. Ως πρόεδρος της εξεταστικής επιτροπής, μίλησε καθαρά: για οργανωμένο – ακόμη και διασυνοριακό – έγκλημα, για ξέπλυμα μαύρου χρήματος, για συστηματικές μίζες». «Ο Σήφης ζήτησε θεσμικά και θαρραλέα να ανοίξουν λογαριασμοί, να ελεγχθούν περιουσίες, να αποκαλυφθεί ο πυρήνας ενός σκανδάλου που άγγιζε το ίδιο το πολιτικό και διοικητικό σύστημα. Δέχθηκε πιέσεις. Επιθέσεις. Αμφισβητήσεις. Κι όταν η έρευνα έμεινε ημιτελής, δεν σιώπησε. Μίλησε για κουκούλωμα, για παρακώλυση της δικαιοσύνης, για φόβο απέναντι στο φως της αλήθειας. Σήμερα, που το κράτος δικαίου δοκιμάζεται ξανά, η στάση του Σήφη δεν είναι απλώς μνήμη. Είναι φάρος. Είναι οδηγός. Είναι κάλεσμα ευθύνης» υπενθύμισε ο πρώην πρωθυπουργός.



Σαμαράς: Άδολος πατριώτης ο Βαλυράκης - Το «καρφί» στον Μητσοτάκη



«Ο Σήφης ήταν ένας άδολος πατριώτης, τέκνο άφθαρτο της Κρήτης, που για την Πατρίδα αγωνίστηκε αγνά, πόνεσε ηρωικά και αφιερώθηκε ολοκληρωτικά». είπε μεταξύ άλλων ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς, ο οποίος αποκάλυψε μάλιστα ότι η τελευταία του συνομιλία πριν δολοφονηθεί ήταν μαζί του.



Για τη διαδρομή του στο ΠΑΣΟΚ, ο Αντώνης Σαμαράς είπε ότι « η διαδρομή του είχε ήθος, σταθερότητα ιδεών, αγωνιστικότητα, εντιμότητα και πίστη βαθιά στις δυνάμεις της πατρίδας μας. Γιατί ήταν ανυστερόβουλος, θαρραλέος, Δημοκράτης και Πατριώτης.

Μιλάω για το είδος του ευπατρίδη πολιτικού που δυστυχώς σπανίζει σήμερα, την ώρα που η Ελλάδα το έχει περισσότερο ανάγκη από ποτέ».





Ο κ. Σαμαράς, με βάση και τη λεπτή φύση της εκδήλωσης δεν μπήκε σε διαδικασία να στείλει πολιτικά μηνύματα για την παρούσα συγκυρία. Ωστόσο μπόρεσε να ρίξει ένα «καρφί» προς τον Κυριάκο Μητσοτάκη και το λεγόμενο επιτελικό κράτος θυμίζοντας ότι στα πρώτα γραφεία του Ιδρύματος Μεσογειακών Μελετών όπου Πρόεδρος ήταν ο Κάρολος Παπούλιας και αντιπρόεδρος ο Σήφης καλούσαν συχνά τα κόμματα της Βουλής και εκφράζονταν προτάσεις, όπως είπε, «και τους μόνιμους κύκλους των συναρμοδίων υπουργών,που και σήμερα θα ήταν μια απάντηση στο δήθεν επιτελικό κράτος των 60-65 υπουργών και υφυπουργών».



Ζωή Κωνσταντοπούλου: «Όταν άκουσα ότι ο Σήφης Βαλυράκης βρέθηκε νεκρός, δεν είχα καμία αμφιβολία ότι δολοφονήθηκε»



Λέγοντας ότι «όταν άκουσα ότι βρέθηκε νεκρός, δεν είχα καμία αμφιβολία ότι δολοφονήθηκε», η Ζωή Κωνσταντοπούλου τόνισε μεταξύ άλλων πως «η μάχη κατά των δρεπανηφόρων δυνάμεων της διαφθοράς είναι μάχη επιβίωσης. Σήμερα έχουμε φτάσει στο Μεικτό Ορκωτό Δικαστήριο, με την οικογένεια να δίνει συγκλονιστικές καταθέσεις για την αγωνία που είχε ο Σήφης για την πατρίδα», ενώ, διάβασε και μία επιστολή από τον Νίκο Κωνσταντόπουλο.



«Η Μίνα έδωσε έναν σπουδαίο αγώνα για να μην καλυφθεί η υπόθεση. Τον γνώρισα το 2015, όταν μου έστειλε επιστολή ενώ ήμουν πρόεδρος της Βουλής, ζητώντας να ξανανοίξει η υπόθεση Siemens. Τον βασάνιζε αυτή η υπόθεση. Ήταν πρόεδρος της Εξεταστικής Επιτροπής για τη Siemens, που έβγαλε ομόφωνο πόρισμα, το οποίο όμως δεν ψηφίστηκε στη Βουλή. Το θέμα δεν ήταν ότι ο τότε πρωθυπουργός δεν του απάντησε, αλλά ανακουφίστηκε όταν του είπα ότι είναι και δική μου πρόθεση να ανοίξει το θέμα», είπε ακόμη.





«Όταν τον γνώρισα, δεν ήξερα τη σχέση του με τον πατέρα μου από την εποχή της δικτατορίας. Συγκινήθηκα όταν έμαθα ότι ο πατέρας μου, μαζί με άλλους, βοήθησαν να αποδράσει ο Σήφης, παίζοντας βόλεϊ για να κάνουν φασαρία την ώρα που εκείνος ξεκαλούπωνε τα σίδερα για να διαφύγει.



Η μητέρα μου πήγε στον πατέρα μου στο κρατητήριο ως δήθεν αρραβωνιαστικιά του και του έφερε καρτ ποστάλ με μια εικόνα της Κέρκυρας, η οποία τον βοήθησε να προσανατολιστεί και να διαφύγει κολυμπώντας στην Αλβανία», αποκάλυψε ακόμη η Ζωή Κωνσταντοπούλου.



Συγκλόνισε η Μίνα Βαλυράκη: «Θα αγωνιστώ μέχρι τέλους για τη δικαίωση του Σήφη»



Η σύζυγος του αείμνηστου υπουργού, Μίνα Παπαθεοδώρου – Βαλυράκη, μιλώντας στο Newsbomb, ανέφερε ότι «περιμέναμε την ανταπόκριση του κόσμου στο κάλεσμα», ενώ, τόνισε πως «θα αγωνιστώ μέχρι τέλους για τη δικαίωση του Σήφη».



«Όλη η ζωή του Σήφη Βαλυράκη ήταν ένας αγώνας για τη Δημοκρατία, την πατρίδα, τα ιδεώδη, τις αξίες. Μέχρι τέλους. Αλλά δεν υπάρχει τέλος, γιατί συνεχίζουμε τον αγώνα πολύ δυνατά για τη δικαίωσή του, κόντρα σε όλες τις αντιξοότητες, σε όλη τη συγκάλυψη της χώρας που, αντί να προσέξει και να δώσει σημασία και βαρύτητα σε αυτό το έγκλημα, προσπάθησε να το συγκαλύψει. Θα παλέψω και θα αγωνιστώ μέχρι τέλους», επεσήμανε η κυρία Παπαθεοδώρου – Βαλυράκη, μετά το τέλος της εκδήλωσης.





Σε ερώτηση εάν η εκδήλωση ξεπέρασε τις προσδοκίες της, απάντησε: «Όχι, το ήξερα. Δεν τις ξεπέρασε, τις περίμενα έτσι. Το περιμέναμε. Ήταν αγαπητός σε όλη την Ελλάδα και τώρα, προσπαθούμε να τον δικαιώσουμε με κάθε τρόπο. Τον δικαιώσαμε, αλλά προσπαθούμε να φτάσουμε μέχρι το τέλος».





Νίκος Σηφουνάκης: «Ο Σήφης μου έλεγε: “Η άμυνα είναι υποταγή. Επίθεση στους απατεώνες!»

Στη δική του τοποθέτηση, ο πρώην βουλευτής, ευρωβουλευτής και υπουργός με το ΠΑΣΟΚ, Νίκος Σηφουνάκης, ανέφερε ότι «ο Σήφης ήταν πάντα στόχος της ακροδεξιάς. Φυλλάδες ήθελαν πάντα να τον εμπλέκουν σε δολοφονίες τρομοκρατών, όπως και τον Κώστα Λαλιώτη και τον Ανδρέα Παπανδρέου.



Στην κυβέρνηση βίωσα μία ανελέητη επίθεση από τον απατεώνα Βγενόπουλο. Κερδίζαμε πρωτόδικα, χάναμε στο Εφετείο.



Με έπαιρνε τηλέφωνο ο Σήφης και μου έλεγε: “Η άμυνα είναι υποταγή. Επίθεση στους απατεώνες! Επίθεση! Κάνε ό,τι κάνω!”. Αν δεν ήταν η Μίνα και τα παιδιά του, η υπόθεση θα είχε κλείσει.



Παρακολουθούμε υπηρεσίες να επιδίδονται στο να κλείνουν υποθέσεις αλλά εμπλέκονται σε παρακολουθήσεις αυτών που ενοχλούν. Κάθε μέρα δεν πλήττουμε. Είναι τρομερά αυτά που βλεπουν οι δικηγόροι για το πώς ένα κράτος επιχειρεί να συγκαλύψει τη δολοφονία ενός τέτοιου προσώπου».



Συγκίνησε ο Απόστολος Κακλαμάνης

Ιδιαίτερη στιγμή αποτέλεσε η παρέμβαση του πρώην Προέδρου της Βουλής, Απόστολου Κακλαμάνη, ο οποίος, παρά την προχωρημένη ηλικία του εμφανίστηκε ακμαιότατος και μίλησε για περισσότερο από 20 λεπτά όρθιος, ενθυμούμενος ιστορίες από την περίοδο της δικτατορίας, αλλά και από τα πρώτα χρόνια του ΠΑΣΟΚ, μαζί με τον Ανδρέα Παπανδρέου και τον Σήφη Βαλυράκη.

Ο πρώην Πρόεδρος της Βουλής, Απόστολος Κακλαμάνης, ανέφερε ότι «δεν ξέρω τι είναι γραμμένο. Τέτοιες μέρες, πριν από ακριβώς μισό αιώνα, ο Σήφης Βαλυράκης έπεφτε νεκρός από δύο πρόσωπα, που επιτέλους διερευνώνται, ύστερα από αναβολές που δεν ήταν τυχαίες. Περιέργως, δεν δόθηκε όση δημοσιότητα θα έπρεπε στον τρόπο που επήλθε ο θάνατος ενός ανθρώπου για τον οποίο το γήρας δεν είχε επέλθει».



«Όταν μίλησε ο Γιώργος Παπανδρέου, θυμήθηκα στο σπίτι του, κάπου στη Δάφνη, τον Σήφη Βαλυράκη, να είναι αγρίμι δεμένο. Με τη Χούντα τελειωμένη, ήταν ολοκληρωτικά αφοσιωμένος στη συνέχεια. Σε θυμάμαι, Γιώργο, νεαρό και γενειοφόρο. Εσύ να θες να μάθεις περισσότερα και ο Σήφης να λυσσομανάει για το τι θα κάνουμε παραπέρα, αφού ακόμη δεν είχε δημιουργηθεί το ΠΑΣΟΚ.





Αν η Μίνα δεν έφερνε τα πάνω – κάτω, θα περνούσε αυτό που ήθελαν εκείνοι που τον σκότωσαν και άλλοι γύρω από αυτούς. Τους έκανες όλους πέρα, Μίνα. Πρέπει κάποια στιγμή να γραφεί η ιστορία αυτής της χώρας και τότε θα καταγραφεί και η Μίνα ως μία σπουδαία γυναίκα που αντιστάθηκε σε όσα άλλοι φοβόντουσαν να αντιμετωπίσουν.



Εγώ περίμενα τον Σήφη Βαλυράκη στον Κορυδαλλό, Φλεβάρη – Μάρτη του ’71, και τον έφεραν δύο – τρεις της ΕΣΑ με σιδερένιες χειροπέδες. Εκεί, ο δεσμοφύλακας παρέλαβε τον Σήφη, και παρατήρησα κάτι που είδε μέχρι το τέλος της ζωής του: Σημάδια στους καρπούς από πληγές που είχαν επουλωθεί», επεσήμανε μεταξύ άλλων ο κ. Κακλαμάνης».

