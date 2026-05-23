Euroleague Final Four 2026: Υποτονική η κίνηση λόγω αποκλεισμών και βροχής στο Fan Zone στο Ζάππειο

Στο Ζάππειο όπου έχει στηθεί το Fan Zone της Euroleague για το Final Four 2026 οι οπαδοί της Βαλένθια είναι αυτοί που έχουν κλέψει την παράσταση

Μιχάλης Παπαδάκος

Euroleague Final Four 2026: Υποτονική η κίνηση λόγω αποκλεισμών και βροχής στο Fan Zone στο Ζάππειο
ΕΛΛΑΔΑ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Η κίνηση στο Fan Zone της Euroleague στο Ζάππειο και στο κέντρο της Αθήνας είναι υποτονική λόγω αποκλεισμών ομάδων και βροχής.
  • Οι οπαδοί της Φενέρμπαχτσε, μετά τον αποκλεισμό της ομάδας τους, μεταπωλούν εισιτήρια και αποφεύγουν τα κεντρικά σημεία της Αθήνας.
  • Οι φίλοι της Βαλένθια απολαμβάνουν την παρουσία τους στην Αθήνα και τα σχετικά events παρά τον αποκλεισμό της ομάδας τους και τις βροχερές καιρικές συνθήκες.
Snapshot powered by AI

Φωτορεπορτάζ: Νίκος Ραζής

Υποτονική είναι η κίνηση τόσο στο κέντρο της Αθήνας, όσο και στο Fan Zone της Euroleague στο Ζάππειο από τους οπαδούς των συμμετεχόντων ομάδων στο Final 4 της κορυφαίας διασυλλογικής μπασκετικής διοργάνωσης.

Οι πολυπληθείς Τούρκοι οπαδοί της Φενέρμπαχτσε, που χθες ήταν θορυβώδεις κι έκαναν αισθητή την παρουσία τους στο κέντρο της Αθήνας, μετά την ήττα-αποκλεισμό της ομάδας τους, αφενός μεταπωλούν τα εισιτήριά τους, αφετέρου δεν έχουν κάνει την εμφάνισή τους στα κεντρικά σημεία της πρωτεύουσας όπως το Σύνταγμα, η Ερμού, η Πλάκα και το Μοναστηράκι.

Αυτοί πάντως που μοιάζουν να το απολαμβάνουν παρά τον αποκλεισμό τους, είναι οι φίλοι της «σταχτοπούτας» σε τελική φάση της διοργάνωσης, της Βαλένθια.

Οι Βαλενθιάνοι που έδωσαν το «παρών» για πρώτη φορά σε Final 4 βγήκαν και σήμερα βόλτα στα σημεία όπου υπάρχουν διάφορα events και δραστηριότητες σχετικές με τη διοργάνωση και παρότι η ομάδα τους δεν συνεχίζει, εκείνοι απολαμβάνουν τις στιγμές και την Αθήνα, παρότι (και) σήμερα, είναι βροχερή.

7052581472878040562545334166530247247185796n.jpg
70365301313097942279088152133416949913258180n.jpg
7055670211477352103876610342114421415997785n.jpg
7039139342365446303937472452491348002637238n.jpg
70428647816680079145060496049808947742210459n.jpg
70468023321045150167958691402641659992087224n.jpg
70475018813385371516744352916091664513604390n.jpg

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
14:02ΚΟΣΜΟΣ

Αποτρόπαιες εικόνες: Άγριος ξυλοδαρμός καθηγητών από μαθητές στην Πάρμα - Βίντεο

14:00LIFESTYLE

Βούλα Πατουλίδου: Δεν έκανα πλαστική για να μου φτιάξει η διάθεση, ένιωθα μειονεκτικά, είχα κόμπλεξ

13:59ΜΠΑΣΚΕΤ

Euroleague Final Four 2026, Σκαριόλο για Γκαρούμπα: «Δεν είμαστε αισιόδοξοι για τον τραυματισμό του»

13:47ΜΠΑΣΚΕΤ

Euroleague Final Four 2026, Μπαρτζώκας: «Αξίζουμε να είμαστε εδώ»

13:47ΕΛΛΑΔΑ

Μετρό 24-25 Μαΐου: Κλείνουν νωρίτερα σταθμοί στη γραμμή 2 

13:40ΕΛΛΑΔΑ

Κακοποίηση 3χρονου - Χανιά: Έρχονται εξελίξεις, αναζητάται ο πατέρας-Αυτά τα τραύματα έφερε το παιδί

13:37ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Βίκυ Μοσχολιού: Μια φωνή που έγινε λαϊκή μνήμη γεννιέται σαν σήμερα

13:34ΜΠΑΣΚΕΤ

Έξαλλοι στη Φενέρμπαχτσε: «Θα κινηθούμε νομικά» – Συγγνώμη στους φιλάθλους για την ταλαιπωρία

13:27ΕΛΛΑΔΑ

Κώστας Μπακογιάννης για αποφυλάκιση Αλέξανδρου Γιωτόπουλου: Αναρωτιόμουν αν τον πετύχω στον δρόμο...

13:14ΕΛΛΑΔΑ

Τελειώνουν οι «Κορλεόνε» της Κρήτης: Γιατί το νησί βρίσκεται στο επίκεντρο της ΕΛ.ΑΣ.

13:13ΕΘΝΙΚΑ

Αποκάλυψη Newsbomb φωτογραφίας ντοκουμέντο περί τουρκικής στοχοποίησης της Λήμνου: Ποιος ήταν ο πραγματικός στόχος της Άγκυρας; Ειδικός αναλυτής εξηγεί

13:12ΕΛΛΑΔΑ

Αλέξης Τσικόπουλος: Ο 33χρονος γιατρός πέρασε καλώδιο στον λαιμό του κι αυτοκτόνησε - Γιατί δεν τον έβρισκαν τόσο καιρό

13:09LIFESTYLE

«Η Οδύσσεια είναι ιστορία της μυθολογίας»: Η Lupita Nyong’o απαντά στην κριτική για τον ρόλο της «Ωραίας Ελένης»

13:00ΥΓΕΙΑ

Τι λένε ειδικοί για το αν πρέπει να φτύνετε ή να καταπίνετε τη βλέννα όταν είστε άρρωστοι

13:00ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Τέσσερις γιαγιάδες από ΚΑΠΗ παίζουν κουκλοθέατρο για μικρά παιδιά

12:45ΚΟΣΜΟΣ

Αρχεία UFO: Viral το βίντεο με παράξενο ιπτάμενο αντικείμενο που μοιάζει με «αιωρούμενο εξωγήινο»

12:42ΚΟΣΜΟΣ

The New Yorker: Γιατί η Ισπανία αντιστέκεται στον Ντόναλντ Τραμπ

12:37ΕΛΛΑΔΑ

Euroleague Final Four 2026: Υποτονική η κίνηση λόγω αποκλεισμών και βροχής στο Fan Zone στο Ζάππειο

12:30ΠΑΙΔΕΙΑ

Το πρόγραμμα των πανελληνίων εξετάσεων 2026 - Χρήσιμες συμβουλές για τους υποψηφίους

12:09ΕΛΛΑΔΑ

Αίεν Υψικρατείν: 20 χρόνια χωρίς τον σμηναγό Κώστα Ηλιάκη - Έπεσε κατά τη διάρκεια αναχαίτισης τουρκικών αεροσκαφών - Το χρονικό, η στιγμή της πτώσης και η σημερινή συγκυρία

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
13:12ΕΛΛΑΔΑ

Αλέξης Τσικόπουλος: Ο 33χρονος γιατρός πέρασε καλώδιο στον λαιμό του κι αυτοκτόνησε - Γιατί δεν τον έβρισκαν τόσο καιρό

13:27ΕΛΛΑΔΑ

Κώστας Μπακογιάννης για αποφυλάκιση Αλέξανδρου Γιωτόπουλου: Αναρωτιόμουν αν τον πετύχω στον δρόμο...

13:02WHAT THE FACT

Ψεκάζοντας ξίδι γύρω από τη λεκάνη: Γιατί το προτείνουν οι ειδικοί και σε τι βοηθά

13:14ΕΛΛΑΔΑ

Τελειώνουν οι «Κορλεόνε» της Κρήτης: Γιατί το νησί βρίσκεται στο επίκεντρο της ΕΛ.ΑΣ.

13:34ΜΠΑΣΚΕΤ

Έξαλλοι στη Φενέρμπαχτσε: «Θα κινηθούμε νομικά» – Συγγνώμη στους φιλάθλους για την ταλαιπωρία

13:13ΕΘΝΙΚΑ

Αποκάλυψη Newsbomb φωτογραφίας ντοκουμέντο περί τουρκικής στοχοποίησης της Λήμνου: Ποιος ήταν ο πραγματικός στόχος της Άγκυρας; Ειδικός αναλυτής εξηγεί

19:52ΕΘΝΙΚΑ

Απάντηση αρχηγού ΓΕΑ για την τουρκική φωτογραφία που στοχοποιεί τη Λήμνο: Απαράδεκτο, εγώ δεν θα κάνω το ίδιο

11:30ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Γιατί η Ελλάδα είναι εκτός «heat dome» - Η ανάλυση του ECMWF και ο αφρικανικός αντικυκλώνας

13:00ΥΓΕΙΑ

Τι λένε ειδικοί για το αν πρέπει να φτύνετε ή να καταπίνετε τη βλέννα όταν είστε άρρωστοι

10:30ΕΛΛΑΔΑ

Μικρολίμανο: Ο ένοπλος που εξουδετέρωσαν οι Αρχές είχε σκοτώσει άνδρα, είχε κρατήσει όμηρο αστυνομικό και είχε εμπλακεί σε ένοπλες επιθέσεις με καλάσνικοφ

12:09ΕΛΛΑΔΑ

Αίεν Υψικρατείν: 20 χρόνια χωρίς τον σμηναγό Κώστα Ηλιάκη - Έπεσε κατά τη διάρκεια αναχαίτισης τουρκικών αεροσκαφών - Το χρονικό, η στιγμή της πτώσης και η σημερινή συγκυρία

08:03ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επίδομα θέρμανσης 2026: Πότε πληρώνεται η δεύτερη δόση

11:36ΕΛΛΑΔΑ

Σπύρος Ρέτσας: Εξαφανισμένος για δύο μήνες - Συγκλονίζει η σύζυγός του - «Τον περιμένουμε κι εγώ και τα παιδιά μας»

21:14ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Eurojackpot σήμερα 22/5: Οι τυχεροί αριθμοί που κερδίζουν 120 εκατ. ευρώ

12:45ΚΟΣΜΟΣ

Αρχεία UFO: Viral το βίντεο με παράξενο ιπτάμενο αντικείμενο που μοιάζει με «αιωρούμενο εξωγήινο»

13:40ΕΛΛΑΔΑ

Κακοποίηση 3χρονου - Χανιά: Έρχονται εξελίξεις, αναζητάται ο πατέρας-Αυτά τα τραύματα έφερε το παιδί

11:06ΕΛΛΑΔΑ

Ο χάρτης της μεγάλης αλλαγής στις νέες ταυτότητες: Τι ισχύει για ταξίδια, ραντεβού, κόστος και δικαιολογητικά ενόψει της προθεσμίας του Αυγούστου

23:28ΕΛΛΑΔΑ

Ρέθυμνο: Ένας γάμος σαν… παραμύθι στις Πρασσές – Παντρεύτηκαν την μέρα της ονομαστικής γιορτής τους

12:37ΕΛΛΑΔΑ

Euroleague Final Four 2026: Υποτονική η κίνηση λόγω αποκλεισμών και βροχής στο Fan Zone στο Ζάππειο

07:55ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναθηναϊκός: Τελείωσε με Μπενίτεθ, προχωράει με Νίστρουπ και σχεδιασμό της νέας σεζόν

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ