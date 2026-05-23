Euroleague Final Four 2026: Υποτονική η κίνηση λόγω αποκλεισμών και βροχής στο Fan Zone στο Ζάππειο

Snapshot Η κίνηση στο Fan Zone της Euroleague στο Ζάππειο και στο κέντρο της Αθήνας είναι υποτονική λόγω αποκλεισμών ομάδων και βροχής.

Οι οπαδοί της Φενέρμπαχτσε, μετά τον αποκλεισμό της ομάδας τους, μεταπωλούν εισιτήρια και αποφεύγουν τα κεντρικά σημεία της Αθήνας.

Οι φίλοι της Βαλένθια απολαμβάνουν την παρουσία τους στην Αθήνα και τα σχετικά events παρά τον αποκλεισμό της ομάδας τους και τις βροχερές καιρικές συνθήκες.

Φωτορεπορτάζ: Νίκος Ραζής

Υποτονική είναι η κίνηση τόσο στο κέντρο της Αθήνας, όσο και στο Fan Zone της Euroleague στο Ζάππειο από τους οπαδούς των συμμετεχόντων ομάδων στο Final 4 της κορυφαίας διασυλλογικής μπασκετικής διοργάνωσης.

Οι πολυπληθείς Τούρκοι οπαδοί της Φενέρμπαχτσε, που χθες ήταν θορυβώδεις κι έκαναν αισθητή την παρουσία τους στο κέντρο της Αθήνας, μετά την ήττα-αποκλεισμό της ομάδας τους, αφενός μεταπωλούν τα εισιτήριά τους, αφετέρου δεν έχουν κάνει την εμφάνισή τους στα κεντρικά σημεία της πρωτεύουσας όπως το Σύνταγμα, η Ερμού, η Πλάκα και το Μοναστηράκι.

Αυτοί πάντως που μοιάζουν να το απολαμβάνουν παρά τον αποκλεισμό τους, είναι οι φίλοι της «σταχτοπούτας» σε τελική φάση της διοργάνωσης, της Βαλένθια.

Οι Βαλενθιάνοι που έδωσαν το «παρών» για πρώτη φορά σε Final 4 βγήκαν και σήμερα βόλτα στα σημεία όπου υπάρχουν διάφορα events και δραστηριότητες σχετικές με τη διοργάνωση και παρότι η ομάδα τους δεν συνεχίζει, εκείνοι απολαμβάνουν τις στιγμές και την Αθήνα, παρότι (και) σήμερα, είναι βροχερή.

