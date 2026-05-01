Ιρανός αξιωματούχος: Οι ηγέτες των ΗΠΑ και των συμμάχων τους να γίνουν στόχος στα παλάτια τους

«Οι ΗΠΑ και οι περιφερειακοί πράκτορές τους προετοιμάζονται για αρκετές σημαντικές δολοφονίες και νέες βομβιστικές επιθέσεις, και είναι πεπεισμένοι ότι κανένα πολιτικό, στρατιωτικό ή οικονομικό κέντρο δεν θα αποτελέσει στόχο εντός του αμερικανικού εδάφους», δήλωσε την Παρασκευή ένας υψηλόβαθμος Ιρανός αξιωματούχος.

«Αν ξεσπάσει ξανά πόλεμος, η Ισλαμική Δημοκρατία και ο Άξονας της Αντίστασης πρέπει να χτυπήσουν με δύναμη όλους τους στόχους. Δεν μπορεί να συμβαίνει, κάθε λίγες εβδομάδες ή μήνες, να πραγματοποιούνται δολοφονίες και βομβιστικές επιθέσεις στο Ιράν, ενώ οι ηγέτες της απιστίας και οι πολεμοκάπηλοι κάθονται ήρεμα και με ασφάλεια στα παλάτια τους, διατάζοντας πυρ χωρίς να πληρώνουν κανένα τίμημα», δήλωσε ο Χασάν Ραχίμπουρ Αζγκάντι, μέλος του Ανώτατου Συμβουλίου της Πολιτιστικής Επανάστασης του Ιράν που διορίστηκε από τον Ανώτατο Ηγέτη.

14 μέλη των Φρουρών της Επανάστασης σκοτώθηκαν από έκρηξη στο βορειοδυτικό Ιράν

Πάντως, δεκατέσσερα μέλη του Σώματος των Φρουρών της Επανάστασης (IRGC) σκοτώθηκαν και άλλα δύο τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια επιχείρησης απομάκρυνσης εκρηκτικών στην επαρχία Ζαντζάν του Ιράν, σύμφωνα με το IRGC της επαρχίας.

Η μονάδα Ansar al-Mahdi του IRGC στο Ζαντζάν ανέφερε ότι ομάδες απομάκρυνσης εκρηκτικών είχαν εισέλθει σε μολυσμένη περιοχή για να εντοπίσουν και να εξουδετερώσουν μη εκραγέντα πυρομαχικά που είχαν απομείνει από πρόσφατες αεροπορικές επιδρομές, όταν συνέβη η θανατηφόρα έκρηξη την Παρασκευή.

