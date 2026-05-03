Παναθηναϊκός - ΑΕΚ: Η ενδεκάδα του Ράφα Μπενίτεθ για το ντέρμπι της Λεωφόρου

Παναθηναϊκός - ΑΕΚ: Δείτε τις επιλογές του Ράφα Μπενίτεθ για την ενδεκάδα στο ντέρμπι της Λεωφόρου.

Ηλίας Λαλιώτης

Παναθηναϊκός - ΑΕΚ: Η ενδεκάδα του Ράφα Μπενίτεθ για το ντέρμπι της Λεωφόρου
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την ΑΕΚ (21:00, COSMOTE SPORT 1 και LIVE από το Onsports) στη Λεωφόρο για την 3η αγωνιστική των playoffs της Super League.

Λίγη ώρα πριν τη σέντρα του ντέρμπι, ο Ράφα Μπενίτεθ έκανε γνωστή την ενδεκάδα του Tριφυλλιού.

Ο Ισπανός προπονητής παρατάσσει τους πράσινους με 3-4-2-1 με τον Λαφόν κάτω από τα δοκάρια, με τους Ερνάντεθ, Ίνγκασον και Πάλμερ-Μπράουν να αποτελούν την τριάδα της άμυνας.

Αριστερά θα βρίσκεται ο Κυριακόπουλος, δεξιά ο Καλάμπρια και το δίδυμο των χαφ θα αποτελείται από τους Κοντούρη και Τσέριν.

Στην κορυφή της επίθεσης θα κινείται ο Τετέι, με τους Ταμπόρδα και Αντίνο πίσω του.

Η ενδεκάδα του Παναθηναϊκού: Λαφόν, Πάλμερ-Μπράουν, Ίνγκασον, Χάβι Ερνάντεθ, Καλάμπρια, Κυριακόπουλος, Τσέριν, Κοντούρης, Αντίνο, Ταμπόρδα, Τεττέη.

Στον πάγκο θα βρίσκονται οι: Κότσαρης, Τσάβες, Τουμπά, Τσιριβέγια, Ζαρουρί, Μπακασέτας, Παντελίδης, Πελίστρι, Γιάγκουσιτς, Σφιντέρσκι και Πάντοβιτς.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
21:35ΕΛΛΑΔΑ

Μετρό: Ποιοι σταθμοί έκλεισαν νωρίτερα απόψε - Εναλλακτική εξυπηρέτηση επιβατών

21:20ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Οι δύο Αμερικανοί στρατιώτες που αγνοούνται στο Μαρόκο πιθανότατα έπεσαν στον ωκεανό

21:10ΚΟΣΜΟΣ

Φοιτήτρια ιατρικής δολοφονήθηκε με ψαλιδάκι νυχιών - Τη μαχαίρωσε 67 φορές

21:07ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΠΑΟΚ - Ολυμπιακός 3-1: Έβγαλε αντίδραση με Γερεμέγεφ και παραμένει... ζωντανός

20:59ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: «Μελέτησα τη νέα πρόταση του Ιράν, δεν είναι αποδεκτή για μένα»

20:53ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Επεισόδιο με πυροβολισμό - Ένας τραυματίας

20:45ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

LIVE Παναθηναϊκός - ΑΕΚ: Το ντέρμπι της Λεωφόρου για τα playoffs της Super League

20:36ΚΟΣΜΟΣ

Φινλανδία: Το κοινοβούλιο απορρίπτει πρόταση για εμπάργκο όπλων στο Ισραήλ

20:34ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναθηναϊκός - ΑΕΚ: Η ενδεκάδα του Ράφα Μπενίτεθ για το ντέρμπι της Λεωφόρου

20:27ΕΛΛΑΔΑ

Πυροβολισμοί στον ΕΦΚΑ: Αμετανόητος ο 89χρονος στις πρώτες δηλώσεις μετά την προφυλάκισή του - «Μου φέρθηκαν σαν σκουπίδι»

20:19ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Ζιακόπουλος: Προσοχή στον παγετό ακτινοβολίας από αύριο - Πότε βελτιώνεται το σκηνικό

20:18ΚΟΣΜΟΣ

Το Ιράν δηλώνει ότι εξετάζει την απάντηση των ΗΠΑ στην πρόταση 14 σημείων

20:10ΚΟΣΜΟΣ

Επιβάτης πήδηξε από το αεροπλάνο ενώ τροχοδρομούσε μετά την προσγείωση

20:02ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναθηναϊκός – ΑΕΚ: Με βασικούς Ζίνι και Περέιρα η Ένωση | Η ενδεκάδα του Μάρκο Νίκολιτς

20:02TRAVEL

Σύρος: Η «Αρχόντισσα» των Κυκλάδων κατακτά την Ινδία - Διεθνής προβολή μέσα από στοχευμένες δράσεις

19:54ΚΟΣΜΟΣ

Υπαινικτική αιχμή Μερτς σε Τραμπ για Tomahawk: Δεν διαθέτουν αρκετούς για τους ίδιους

19:54ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Κι άλλα δύο ατυχήματα με παιδιά από πατίνι μετά την τραγωδία στην Ηλεία με τον 11χρονο

19:45ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Συναγερμός για διαδοχικά κύματα καύσωνα λόγω επανεμφάνισης του φαινομένου El Nino

19:36ΚΟΣΜΟΣ

WSJ: Γερμανία - Ευρώπη έχουν σοβαρότερα προβλήματα με τον Τραμπ από την απόσυρση 5.000 Αμερικανών στρατιωτών

19:27ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Ο κίνδυνος της «σκοτεινής ίνας: Τα καλώδια internet στο σπίτι μπορεί να σας «παρακολουθούν» κρυφά

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
17:01ΕΛΛΑΔΑ

Νέα Μάκρη: Άγρια δολοφονία 36χρονου - Συνελήφθη η σύζυγός του

07:40ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις: Έρχονται αυξήσεις κατά 2,6% - Αναλυτικοί πίνακες με τους δικαιούχους

16:09ΚΟΣΜΟΣ

Ήταν το «τέλειο» ζευγάρι μέχρι που ο σύζυγος διαμέλισε και πέρασε από μπλέντερ τη φιναλίστ Μις Ελβετία

16:26ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται το «Super El Nino» - Πιθανές επιπτώσεις σε καλοκαίρι και φθινόπωρο

20:19ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Ζιακόπουλος: Προσοχή στον παγετό ακτινοβολίας από αύριο - Πότε βελτιώνεται το σκηνικό

17:12ΚΟΣΜΟΣ

Ξεκαρδιστική στιγμή στη F1: Τα «έχασαν» εικονολήπτης και μηχανικός από την αιθέρια γνώριμη παρουσία

20:59ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: «Μελέτησα τη νέα πρόταση του Ιράν, δεν είναι αποδεκτή για μένα»

21:07ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΠΑΟΚ - Ολυμπιακός 3-1: Έβγαλε αντίδραση με Γερεμέγεφ και παραμένει... ζωντανός

14:07ΕΛΛΑΔΑ

Κεφαλονιά: Τεράστιες οι ποσότητες ναρκωτικών στη Μυρτώ -Έρευνα για κύκλωμα σεξουαλικής εκμετάλλευσης

20:45ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

LIVE Παναθηναϊκός - ΑΕΚ: Το ντέρμπι της Λεωφόρου για τα playoffs της Super League

14:55ΕΛΛΑΔΑ

Ανησυχία για τον Σπύρο Ρέτσα: «Υπάρχει σοβαρός λόγος που έφυγε, δεν θα άφηνε την οικογένειά του», λέει φίλος του

07:47ΕΛΛΑΔΑ

Εξαφάνιση Σπύρου Ρέτσα: Ο «αποχαιρετισμός» στον γιο του και το μεγάλο χρηματικό ποσό που άφησε στην κόρη του

21:10ΚΟΣΜΟΣ

Φοιτήτρια ιατρικής δολοφονήθηκε με ψαλιδάκι νυχιών - Τη μαχαίρωσε 67 φορές

17:17WHAT THE FACT

Οι λύκοι που επέζησαν από την πυρηνική καταστροφή του Τσέρνομπιλ αναπτύσσουν κάτι μοναδικό

20:53ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Επεισόδιο με πυροβολισμό - Ένας τραυματίας

14:20ΚΟΣΜΟΣ

«Ανακάλυψα ότι έχω αυτισμό στα 42»: Άνδρας περιγράφει τον εφιάλτη που βίωσε μέχρι την σωστή διάγνωση

19:54ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Κι άλλα δύο ατυχήματα με παιδιά από πατίνι μετά την τραγωδία στην Ηλεία με τον 11χρονο

16:00ΕΥ ΖΗΝ

Φυσιολογική αρτηριακή πίεση ανά ηλικία: Τι σημαίνουν οι αριθμοί

18:45WHAT THE FACT

Ένα ελληνικό ηφαίστειο «ξυπνά» μετά από περισσότερα από 100.000 χρόνια «σιωπής» και ανησυχεί τους επιστήμονες

17:38ΕΛΛΑΔΑ

Σέρρες: Δύο οι νεκροί μετά τη συμπλοκή τους στις φυλακές Νιγρίτας

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ