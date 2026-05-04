Ιράν: Οποιαδήποτε «ανάμιξη» των ΗΠΑ στο Ορμούζ θα θεωρηθεί «παραβίαση» της κατάπαυσης του πυρός

Ανώτερος Ιρανός αξιωματούχος προειδοποίησε τα ξημερώματα της Δευτέρας ότι η Τεχεράνη θα θεωρούσε οποιαδήποτε «αμερικανική ανάμιξη» στα Στενά του Ορμούζ «παραβίαση» της κατάπαυσης του πυρός, μετά την αναγγελία του Ντόναλντ Τραμπ πως σχεδιάζεται ναυτική επιχείρηση συνοδείας πλοίων αποκλεισμένων στον Κόλπο.

Any American interference in the new maritime regime of the Strait of Hormuz will be considered a violation of the ceasefire.



The Strait of Hormuz and the Persian Gulf would not be managed by Trump's delusional posts!



No one would believe Blame Game scenarios! — ابراهیم عزیزی (@Ebrahimazizi33) May 3, 2026



«Προειδοποίηση: Οποιαδήποτε αμερικανική ανάμιξη στο νέο ναυτικό καθεστώς στα Στενά του Ορμούζ θα θεωρηθεί παραβίαση της κατάπαυσης του πυρός», τόνισε στα αγγλικά και στα περσικά μέσω X ο Εμπραχίμ Αζιζί, πρόεδρος της επιτροπής του ιρανικού κοινοβουλίου που είναι αρμόδια για υποθέσεις εθνικής ασφαλείας.