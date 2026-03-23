Τουρκία: Τηλεφωνική διπλωματία από τον Φιντάν με τους ομολόγους του στη Μέση Ανατολή

Η Τουρκία εντείνει τις διπλωματικές προσπάθειες για τον τερματισμό του πολέμου στο Ιράν, με τον υπουργό Εξωτερικών Χακάν Φιντάν να πραγματοποιεί περισσότερες από δώδεκα τηλεφωνικές συνομιλίες με ομολόγους του στην περιοχή και τον υπόλοιπο κόσμο τις τελευταίες 48 ώρες, σύμφωνα με στοιχεία του υπουργείου Εξωτερικών της Τουρκίας.

Την Κυριακή, ο Φιντάν πραγματοποίησε ξεχωριστές τηλεφωνικές συνομιλίες με τους ομολόγους του από το Ιράν και την Αίγυπτο, καθώς και με αξιωματούχους των ΗΠΑ και της ΕΕ, κατά τις οποίες «συζητήθηκαν μέτρα με στόχο τον τερματισμό του πολέμου», ανέφερε στο CNN τουρκική διπλωματική πηγή.

Ο Φιντάν πραγματοποίησε επίσης χθες τηλεφωνικές συνομιλίες με τον πρωθυπουργό και τον υπουργό Εξωτερικών του Κατάρ, τον υπουργό Εξωτερικών της Σαουδικής Αραβίας, καθώς και με αξιωματούχους του Πακιστάν, κατά τις οποίες «αξιολόγησαν τις συνεχιζόμενες προσπάθειες για τον τερματισμό του πολέμου».

Η τηλεφωνική διπλωματία συνεχίστηκε σήμερα με κλήσεις προς ηγέτες στην Αίγυπτο και τη Νορβηγία, όπου «οι συζητήσεις επικεντρώθηκαν στις προσπάθειες για τον τερματισμό του πολέμου», ανέφερε η ίδια πηγή.

Το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών δήλωσε στο CNN ότι δεν θα σχολιάσει τις μεσολαβητικές προσπάθειες της Άγκυρας σε αυτό το στάδιο.

Άτομα που έχουν γνώση των συνομιλιών αναφέρουν ότι τόσο η Τουρκία όσο και η Αίγυπτος έχουν μεταφέρει μηνύματα μεταξύ των αντίπαλων πλευρώ, στο πλαίσιο μιας ευρύτερης προσπάθειας για την αποκλιμάκωση των αυξανόμενων εντάσεων γύρω από βασικές ενεργειακές υποδομές και εγκαταστάσεις παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας.

