Κλιμακώνει η Τουρκία: «Μπορούμε να εισβάλουμε στο Ισραήλ, δεν υπάρχει λόγος να μην το κάνουμε»

Στα άκρα η ρητορική των δύο χωρών τις τελευταίες ώρες

Επιμέλεια - Σωτήρης Σκουλούδης

Κλιμακώνει η Τουρκία: «Μπορούμε να εισβάλουμε στο Ισραήλ, δεν υπάρχει λόγος να μην το κάνουμε»
Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν κλιμακώνει τη ρητορική του απέναντι στο Ισραήλ, με ισραηλινά ΜΜΕ να μεταδίδουν ότι ο Τούρκος πρόεδρος απείλησε πως, αν δεν είχαν διεξαχθεί διαπραγματεύσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, η χώρα του θα «έδειχνε στο Ισραήλ τη θέση του».

Σε ομιλία του σε κομματική εκδήλωση στη Ριζούντα, ο Ερντογάν υποστήριξε ότι «την ημέρα της εκεχειρίας» το Ισραήλ σκότωσε εκατοντάδες αθώους Λιβανέζους, ενώ χαρακτήρισε τον Μπενιαμίν Νετανιάχου «τυφλωμένο από το αίμα και το μίσος». Παράλληλα πρόσθεσε πως, «όπως μπήκαμε στη Λιβύη και το Καραμπάχ, μπορούμε να μπούμε στο Ισραήλ», σημειώνοντας ότι «δεν υπάρχει λόγος να μην το κάνουμε» και πως θα απαιτηθούν «δύναμη και ενότητα».

Η τουρκική και η ισραηλινή ηγεσία αντάλλαξαν σφοδρά πυρά το Σάββατο, με τον Νετανιάχου να κατηγορεί τον Ερντογάν ότι διώκει Κούρδους στο εσωτερικό της Τουρκίας και ότι φιλοξενεί το ιρανικό «τρομοκρατικό καθεστώς».

Από την πλευρά της Άγκυρας, η απάντηση ήταν εξίσου αιχμηρή, με το υπουργείο να τονίζει ότι ο Νετανιάχου «δεν έχει ηθικές αξίες ή νομιμότητα να κηρύξει σε κανέναν».

Η ένταση κλιμακώθηκε περαιτέρω μετά τις αναφορές ότι Τούρκοι εισαγγελείς απήγγειλαν κατηγορίες κατά 35 Ισραηλινών αξιωματούχων, ανάμεσά τους και του Νετανιάχου, ζητώντας συνολικά περισσότερα από 4.500 χρόνια φυλάκισης. Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός απάντησε μέσω X, υποστηρίζοντας ότι το Ισραήλ θα συνεχίσει να μάχεται το ιρανικό καθεστώς και τους συμμάχους του, «σε αντίθεση με τον Ερντογάν».

