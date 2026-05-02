Συγκλονιστικό βίντεο: Έξι Ιρανοί διαδηλωτές τραγουδούν λίγο πριν απαγχονιστούν

Συγκλονίζει ένα βίντεο που φέρεται να διέρρευσε από το εσωτερικό της διαβόητης ιρανικής φυλακής Γκεζέλ Χεσάρ και δείχνει έξι μελλοθάνατους άνδρες να στέκονται γενναία τραγουδώντας, λίγο πριν οδηγηθούν στην αγχόνη.

Οι έξι άνδρες, οι οποίοι εκτελέστηκαν όλοι για ενέργειες κατά του καθεστώτος, σε μία τελευταία πράξη αντίστασης στάθηκαν αγέρωχα, αψηφώντας το καθεστώς.

Harrowing video shows Iranian protesters sing before being hanged https://t.co/bBf9BePGZp pic.twitter.com/hc2pSw9jJq — New York Post (@nypost) April 27, 2026

«Ο αντίπαλός σου στέκεται μπροστά σου τώρα, σκληραγωγημένος στη φλόγα. Είμαι η πίστη, είμαι η εξέγερση, με πίστη παίρνω τη θέση μου. Ορκίστηκα στο αίμα μου, ο θρόνος του τυράννου θα συντριβεί» αναφέρουν μεταξύ άλλων οι στίχοι του αντιστασιακού τραγουδιού.

.@KatiePavlichNN POSTS CHILLING, HEARTBREAKING VIDEO OF IRANIAN MEN SINGING A SONG TOGETHER BEFORE BEING EXECUTED BY THE REGIME



"I'm doing everything I can to hold the tears back... it's devasting - and it just makes me feel like we need to finish the job."



We, indeed, need to… pic.twitter.com/C1d5HdvE77 — Mossad Commentary (@MOSSADil) May 2, 2026

Διαβάστε επίσης