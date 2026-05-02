Συγκλονιστικό βίντεο: Έξι Ιρανοί διαδηλωτές τραγουδούν λίγο πριν απαγχονιστούν
«Ο θρόνος του τυράννου θα συντριβεί» αναφέρει ο τελευταίος στίχος
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Συγκλονίζει ένα βίντεο που φέρεται να διέρρευσε από το εσωτερικό της διαβόητης ιρανικής φυλακής Γκεζέλ Χεσάρ και δείχνει έξι μελλοθάνατους άνδρες να στέκονται γενναία τραγουδώντας, λίγο πριν οδηγηθούν στην αγχόνη.
Οι έξι άνδρες, οι οποίοι εκτελέστηκαν όλοι για ενέργειες κατά του καθεστώτος, σε μία τελευταία πράξη αντίστασης στάθηκαν αγέρωχα, αψηφώντας το καθεστώς.
«Ο αντίπαλός σου στέκεται μπροστά σου τώρα, σκληραγωγημένος στη φλόγα. Είμαι η πίστη, είμαι η εξέγερση, με πίστη παίρνω τη θέση μου. Ορκίστηκα στο αίμα μου, ο θρόνος του τυράννου θα συντριβεί» αναφέρουν μεταξύ άλλων οι στίχοι του αντιστασιακού τραγουδιού.
Διαβάστε επίσης
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
14:48 ∙ LIFESTYLE
Eurovision 2026: Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε η πρώτη πρόβα της Ελλάδας
14:35 ∙ WHAT THE FACT
Κορυφαίος επιστήμονας μοιράζεται μια ανησυχητική θεωρία για το τι συμβαίνει μετά θάνατον
14:26 ∙ WHAT THE FACT
Έψαχνε 2 χρόνια το βίντεο του γάμου της - Όταν το είδε, δεν πίστευε στα μάτια της
17:23 ∙ LIFESTYLE
Άγιος Έρωτας spoiler: Ο Λεωνίδας πεθαίνει - Καταρρέει ο πατήρ Νικόλαος
14:35 ∙ WHAT THE FACT
Κορυφαίος επιστήμονας μοιράζεται μια ανησυχητική θεωρία για το τι συμβαίνει μετά θάνατον
14:26 ∙ WHAT THE FACT