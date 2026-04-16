Μπίτα Χεμάτι: Το Ιράν θα απαγχονίσει την πρώτη γυναίκα διαδηλώτρια μαζί με τον σύζυγό της

Καταδικάστηκαν σε θάνατο μετά από μια δίκη με συνοπτικές διαδικασίες και τα περιουσιακά τους στοιχεία κατασχέθηκαν

Δέσποινα Σοφιανίδου

Το καθεστώς του Ιράν ετοιμάζεται να εκτελέσει την πρώτη γυναίκα για συμμετοχή στις διαδηλώσεις του Ιανουαρίου, μία από τις περίπου 1.600 που καταδικάστηκαν σε θάνατο από την Ισλαμική Δημοκρατία τον τελευταίο χρόνο.

Η Μπίτα Χεμάτι καταδικάστηκε σε θάνατο δια απαγχονισμού για πλήθος κατηγοριών, μεταξύ των οποίων η χρήση εκρηκτικών και όπλων, η ρίψη αντικειμένων όπως τσιμεντόλιθων, η συμμετοχή σε διαδηλώσεις και η υπονόμευση της εθνικής ασφάλειας, σύμφωνα με δελτίο τύπου που εκδόθηκε την Τρίτη από το αντιπολιτευόμενο Εθνικό Συμβούλιο Αντίστασης του Ιράν (NCRI).

Ο σύζυγός της, Μοχάμαντρεζα Ματζίντ Ασλ, 34 ετών, καθώς και δύο άλλοι άνδρες, ο Behrouz και ο Kourosh Zamaninezhad, που ζούσαν στην ίδια, καταδικάστηκαν επίσης σε θάνατο μετά από μια δίκη με συνοπτικές διαδικασίες και τα περιουσιακά τους στοιχεία κατασχέθηκαν. Δεν έχει ακόμη ανακοινωθεί ημερομηνία εκτέλεσης.

Ένας πέμπτος κατηγορούμενος, ο συγγενής της Χεμάτι, Αμίρ Χεμάτι, καταδικάστηκε σε σχεδόν έξι χρόνια φυλάκισης για «συνωμοσία και συμπαιγνία κατά της εθνικής ασφάλειας» καθώς και για «προπαγάνδα κατά του καθεστώτος».

«Η Ιρανική Αντίσταση καλεί για άλλη μια φορά τα Ηνωμένα Έθνη, τους αρμόδιους διεθνείς οργανισμούς και τους υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων να αναλάβουν άμεση δράση για να σώσουν τις ζωές των κρατουμένων που έχουν καταδικαστεί σε θάνατο, ειδικά των πολιτικών κρατουμένων και εκείνων που συνελήφθησαν κατά τη διάρκεια της εξέγερσης», ανέφερε το NCRI σε δήλωσή του.

Οι διαδηλώσεις στο Ιράν πυροδοτήθηκαν από μια σειρά τοπικών απεργιών καταστηματαρχών και εμπόρων της αγοράς στην Τεχεράνη στα τέλη Δεκεμβρίου.

Μέσα σε δύο ημέρες, είχαν εξαπλωθεί σε όλη την πρωτεύουσα, και μέχρι τον Ιανουάριο, φοιτητές και άλλες ομάδες είχαν ενταχθεί σε μια πανεθνική εκδήλωση αντίστασης.

Σύμφωνα με αναφορές, χιλιάδες διαδηλωτές σκοτώθηκαν ή τραυματίστηκαν, ενώ δεκάδες χιλιάδες συνελήφθησαν ή τέθηκαν υπό κράτηση στο πλαίσιο της κυβερνητικής καταστολής.

Διαβάστε επίσης

01:18ΚΟΣΜΟΣ

Καρχαρίας ακρωτηρίασε νεόνυμφο στον μήνα του μέλιτος στις Μαλδίβες: Δίνει μάχη για τη ζωή του

01:00LIFESTYLE

Παύλος Ντε Γκρες - Μαρί Σαντάλ: Δεν γιόρτασε Πάσχα η οικογένεια - Το ατύχημα του γιου τους Οδυσσέα

00:42ΕΛΛΑΔΑ

Νίκαια: Ανήλικος με ρουκέτα έξω από σχολείο - Τρεις συλλήψεις για πυροτεχνήματα

00:21ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Μεικτές τάσεις στο κλείσιμο για τη Wall Street και ιστορικά υψηλά για S&P 500 και Nasdaq

00:08ΚΟΣΜΟΣ

Μπίτα Χεμάτι: Το Ιράν θα απαγχονίσει την πρώτη γυναίκα διαδηλώτρια μαζί με τον σύζυγό της

00:03ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Champions League: Στο τέλος… πέρασε η Μπάγερν Μονάχου, στους «4» κι η Άρσεναλ

00:01ΜΠΑΣΚΕΤ

Κοινή ανακοίνωση Παναθηναϊκού και Θύρας 13: «Ποιος θα μου στερήσει την ομάδα που αγαπώ...»

23:58ΕΛΛΑΔΑ

Η 8χρονη Ζέτα από το Ρέθυμνο μας μαθαίνει την αληθινή αποδοχή

23:47ΕΛΛΑΔΑ

Σάμος: Συνελήφθη διακινητής μετά από καταδίωξη σκάφους - Εντοπίστηκαν 18 μετανάστες

23:40ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Άνδρας κατέρρευσε ξαφνικά ενώ περπατούσε

23:36ΚΟΣΜΟΣ

«Θυσίασε τη ζωή σου»: 26 εκατομμύρια πολίτες στο Ιράν είναι έτοιμοι να πάρουν όπλα και να πολεμήσουν

23:28ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Άνδρας παρενοχλούσε λούομενες σε παραλία

23:22ΜΠΑΣΚΕΤ

ΑΕΚ – Μπανταλόνα: Τα highlights από την τρομερή πρόκριση της «Ένωσης» στο Final Four του BCL

23:19ΕΛΛΑΔΑ

Κεφαλονιά: Το θρυλικό «Ναυάγιο» της Ζακύνθου που συνδέεται με τον πατέρα της Μυρτούς

23:12ΕΛΛΑΔΑ

Αίγιο: Τσακώθηκε σε καφετέρια και μετά βρήκαν σπίτι του καλάσνικοφ

23:00ΕΛΛΑΔΑ

Μαθητής πήγαινε κάθε μέρα επί έξι χρόνια στο σχολείο με καΐκι - Κατάφερε και κέρδισε υποτροφία

22:56ΜΠΑΣΚΕΤ

ΑΕΚ – Μπανταλόνα: «Μεγάλη επιτυχία, μέρος αυτής πηγαίνει στον κόσμο μας» - Οι δηλώσεις Σάκοτα

22:50ΕΛΛΑΔΑ

Bάρκιζα: Πατέρας-γιος πήγαν για μπάνιο και καταπλακώθηκαν από χώματα - Τους έσωσαν άλλοι λουόμενοι

22:42ΚΟΣΜΟΣ

CENTCOM: Ηχητικό ντοκουμέντο των αμερικανικών δυνάμεων που περιπολούν τον Κόλπο του Ομάν

22:42ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ολυμπιακός: Αντιπροσωπεία οπαδών στου Ρέντη – «Ματώστε τη φανέλα»

