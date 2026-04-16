Μπίτα Χεμάτι: Το Ιράν θα απαγχονίσει την πρώτη γυναίκα διαδηλώτρια μαζί με τον σύζυγό της

Το καθεστώς του Ιράν ετοιμάζεται να εκτελέσει την πρώτη γυναίκα για συμμετοχή στις διαδηλώσεις του Ιανουαρίου, μία από τις περίπου 1.600 που καταδικάστηκαν σε θάνατο από την Ισλαμική Δημοκρατία τον τελευταίο χρόνο.

Η Μπίτα Χεμάτι καταδικάστηκε σε θάνατο δια απαγχονισμού για πλήθος κατηγοριών, μεταξύ των οποίων η χρήση εκρηκτικών και όπλων, η ρίψη αντικειμένων όπως τσιμεντόλιθων, η συμμετοχή σε διαδηλώσεις και η υπονόμευση της εθνικής ασφάλειας, σύμφωνα με δελτίο τύπου που εκδόθηκε την Τρίτη από το αντιπολιτευόμενο Εθνικό Συμβούλιο Αντίστασης του Ιράν (NCRI).

BREAKING: The killing machine of the Islamic regime of Iran is running again, and it has sentenced two more political prisoners—two protesters from the January 2026 uprising—to death. They are going to be hanged in public in Karaj.



Bita Hemmati and her husband, MohammadReza… pic.twitter.com/nZ7Q4dM489 — Babak Taghvaee - The Crisis Watch (@BabakTaghvaee1) April 13, 2026

Ο σύζυγός της, Μοχάμαντρεζα Ματζίντ Ασλ, 34 ετών, καθώς και δύο άλλοι άνδρες, ο Behrouz και ο Kourosh Zamaninezhad, που ζούσαν στην ίδια, καταδικάστηκαν επίσης σε θάνατο μετά από μια δίκη με συνοπτικές διαδικασίες και τα περιουσιακά τους στοιχεία κατασχέθηκαν. Δεν έχει ακόμη ανακοινωθεί ημερομηνία εκτέλεσης.

Ένας πέμπτος κατηγορούμενος, ο συγγενής της Χεμάτι, Αμίρ Χεμάτι, καταδικάστηκε σε σχεδόν έξι χρόνια φυλάκισης για «συνωμοσία και συμπαιγνία κατά της εθνικής ασφάλειας» καθώς και για «προπαγάνδα κατά του καθεστώτος».

«Η Ιρανική Αντίσταση καλεί για άλλη μια φορά τα Ηνωμένα Έθνη, τους αρμόδιους διεθνείς οργανισμούς και τους υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων να αναλάβουν άμεση δράση για να σώσουν τις ζωές των κρατουμένων που έχουν καταδικαστεί σε θάνατο, ειδικά των πολιτικών κρατουμένων και εκείνων που συνελήφθησαν κατά τη διάρκεια της εξέγερσης», ανέφερε το NCRI σε δήλωσή του.

Οι διαδηλώσεις στο Ιράν πυροδοτήθηκαν από μια σειρά τοπικών απεργιών καταστηματαρχών και εμπόρων της αγοράς στην Τεχεράνη στα τέλη Δεκεμβρίου.

Μέσα σε δύο ημέρες, είχαν εξαπλωθεί σε όλη την πρωτεύουσα, και μέχρι τον Ιανουάριο, φοιτητές και άλλες ομάδες είχαν ενταχθεί σε μια πανεθνική εκδήλωση αντίστασης.

Σύμφωνα με αναφορές, χιλιάδες διαδηλωτές σκοτώθηκαν ή τραυματίστηκαν, ενώ δεκάδες χιλιάδες συνελήφθησαν ή τέθηκαν υπό κράτηση στο πλαίσιο της κυβερνητικής καταστολής.

Διαβάστε επίσης