Σχέδιο του Ιράν για δελφίνια - καμικάζι: «Οπλισμένα» με νάρκες για επιθέσεις σε αμερικανικά πλοία

Το Ιράν αναζητά λύση για να «σπάσει» τον αμερικανικό ναυτικό αποκλεισμό των λιμανιών του, καθώς οι εναλλακτικές διαδρομές δεν επαρκούν και ο κίνδυνος μιας σπειροειδούς κρίσης έχει διχάσει το πολιτικό σύστημα της Τεχεράνης, μεταξύ μετριοπαθών όπως ο πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν και σκληροπυρηνικών, συμπεριλαμβανομένου του Σαΐντ Τζαλίλι, πρώην προεδρικού υποψηφίου που ηγείται της πιο συντηρητικής παράταξης του Ιράν.

Ενώ η εύθραυστη εκεχειρία με τις ΗΠΑ εξακολουθεί να ισχύει, ένας αυξανόμενος αριθμός Ιρανών σκληροπυρηνικών πιστεύει ότι η οικονομική κρίση που προκάλεσε ο αποκλεισμός των εξαγωγών ιρανικού πετρελαίου ισοδυναμεί με πράξη πολέμου και έχει ζητήσει την επανάληψη των στρατιωτικών ενεργειών.

Μεταξύ των λύσεων που εξετάζονται είναι η χρήση όπλων που μέχρι τώρα δεν έχουν χρησιμοποιηθεί εναντίον αμερικανικών πολεμικών πλοίων που έχουν αναπτυχθεί στο Στενό του Ορμούζ — συμπεριλαμβανομένων δελφινιών που μεταφέρουν νάρκες, σύμφωνα με ιρανικούς αξιωματούχους, όπως ανέφερε η Wall Street Journal.

Iran is planning to strap mines onto dolphins to attack US warships and the US Navy is using its own trained dolphins to find them.



Δεν θα ήταν η πρώτη φορά.

Το 2000, το Ιράν αγόρασε δελφίνια εκπαιδευμένα να σκοτώνουν για λογαριασμό του σοβιετικού ναυτικού, όπως ανέφερε τότε το BBC.

Τα ζώα είχαν εκπαιδευτεί να επιτίθενται στους εχθρούς της Ισλαμικής Δημοκρατίας με καμάκια προσαρτημένα στην πλάτη τους.

Επίσης, είχαν εκπαιδευτεί να πραγματοποιούν επιθέσεις καμικάζι εναντίον εχθρικών πλοίων μεταφέροντας νάρκες.

Σύμφωνα με τη WSJ, η Τεχεράνη θα μπορούσε επίσης να στείλει υποβρύχια στη θαλάσσια οδό, ενώ η Ισλαμική Επαναστατική Φρουρά έχει ήδη απειλήσει να κόψει βασικά τηλεφωνικά καλώδια που διέρχονται από το στενό, κάτι που θα μπορούσε να προκαλέσει χάος στις παγκόσμιες διαδικτυακές επικοινωνίες και να οδηγήσει σε περαιτέρω κλιμάκωση των εντάσεων.

«Ο αποκλεισμός θεωρείται όλο και περισσότερο στην Τεχεράνη όχι ως υποκατάστατο του πολέμου, αλλά ως μια διαφορετική εκδήλωσή του», δήλωσε στο WSJ ο Χαμιντρέζα Αζίζι, ερευνητής ειδικευμένος στη Μέση Ανατολή στο SWP, ένα ερευνητικό ινστιτούτο με έδρα το Βερολίνο.

«Ως αποτέλεσμα, οι Ιρανοί υπεύθυνοι λήψης αποφάσεων ενδέχεται σύντομα να καταλήξουν στο συμπέρασμα ότι η επανάληψη της σύγκρουσης θα είναι λιγότερο δαπανηρή από το να συνεχίσουν να υπομένουν έναν παρατεταμένο αποκλεισμό.»

