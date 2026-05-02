Τραμπ:«Δεν είμαι ικανοποιημένος με την πρόταση του Ιράν» - Η Τεχεράνη δηλώνει έτοιμη για διπλωματία

Αν και οι ΗΠΑ και το Ιράν συμφώνησαν σε εκεχειρία στις 8 Απριλίου, οι δύο χώρες εξακολουθούν να διαφωνούν σε πολλά ζητήματα

Τραμπ:«Δεν είμαι ικανοποιημένος με την πρόταση του Ιράν» - Η Τεχεράνη δηλώνει έτοιμη για διπλωματία
Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι δεν είναι ικανοποιημένος με την τελευταία πρόταση της Τεχεράνης για συνομιλίες σχετικά με τον πόλεμο στο Ιράν, ενώ ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, επεσήμανε ότι η Τεχεράνη είναι έτοιμη να ακολουθήσει τη διπλωματική οδό, εφόσον οι ΗΠΑ αλλάξουν την προσέγγισή τους.

Τα σχόλια του Τραμπ υποδηλώνουν ότι το αδιέξοδο για τον τερματισμό του πολέμου είναι πιθανό να συνεχιστεί, παρά το γεγονός ότι ο Αμερικανός πρόεδρος επιδιώκει να τερματίσει μια σύγκρουση που είναι ιδιαίτερα αντιδημοφιλής μεταξύ των Αμερικανών.

Αν και οι ΗΠΑ και το Ιράν συμφώνησαν σε εκεχειρία στις 8 Απριλίου, η οποία έχει παραταθεί, οι δύο χώρες εξακολουθούν να διαφωνούν σε πολλά ζητήματα, περιλαμβανομένων των πυρηνικών φιλοδοξιών της Τεχεράνης και τον έλεγχο των Στενών του Ορμούζ.

Μετά τις πρώτες συνομιλίες μεταξύ των δύο πλευρών στις αρχές Απριλίου στο Ισλαμαμπάντ, δεν έχουν καταφέρει να συμφωνήσουν σε δεύτερη συνάντηση.

Να σημειωθεί ότι δεν είναι ξεκάθαρο τι περιλαμβάνει η νέα πρόταση του Ιράν, αν και το υπουργείο Εξωτερικών της χώρας προειδοποίησε ότι δεν θα υπάρξουν άμεσα αποτελέσματα.

«Θέλουν να κάνουν συμφωνία, αλλά δεν είμαι ικανοποιημένος με αυτή», δήλωσε ο Τραμπ σε δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο την Παρασκευή, προσθέτοντας ότι η ιρανική ηγεσία είναι «ανοργάνωτη» και χωρισμένη σε δύο ή τρεις ομάδες. «Ζητούν πράγματα που δεν μπορώ να δεχτώ», σημείωσε, προσθέτοντας όμως ότι οι τηλεφωνικές διαπραγματεύσεις συνεχίζονται.

Αργότερα την Παρασκευή, κατά τη διάρκεια ομιλίας του στη Φλόριντα, ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι οι ΗΠΑ δεν θα τερματίσουν πρόωρα την αντιπαράθεσή τους με το Ιράν, και μετά «το πρόβλημα να προκύψει ξανά σε τρία χρόνια».

Ο Τραμπ έχει δηλώσει πολλές φορές ότι δεν θα επιτρέψει στο Ιράν να αποκτήσει πυρηνικά όπλα, ενώ δέχεται πιέσεις να σπάσει τον έλεγχο του Ιράν επί των Στενών του Ορμούζ.

Ανοιχτοί στη διπλωματία, αλλά έτοιμοι για πόλεμο

Από την πλευρά του, ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, δήλωσε ότι η Τεχεράνη είναι έτοιμη να ακολουθήσει τη διπλωματική οδό, εάν οι ΗΠΑ αλλάξουν «τις υπερβολικές απαιτήσεις, την απειλητική ρητορική και τις προκλητικές ενέργειες».

Ωστόσο, ο Αραγτσί πρόσθεσε σε ανάρτησή του στο Telegram ότι «οι ένοπλες δυνάμεις του Ιράν παραμένουν έτοιμες να υπερασπιστούν τη χώρα έναντι οποιασδήποτε απειλής».

Το Ιράν έχει ενεργοποιήσει την αντιαεροπορική του άμυνα και σχεδιάζει μια ευρεία απάντηση σε περίπτωση επίθεσης, έχοντας εκτιμήσει ότι θα υπάρξει μια σύντομη, σφοδρή αμερικανική επίθεση, πιθανώς ακολουθούμενη από ισραηλινή επίθεση, σύμφωνα με το Reuters, το οποίο επικαλείται δύο ανώτερες ιρανικές πηγές που μίλησαν υπό τον όρο της ανωνυμίας.

Αντίστοιχη ήταν η στάση και του επικεφαλής της δικαστικής εξουσίας Γκολαμχοσεΐν Μοχσενί Ετζέι, ο οποίος επεσήμανε ότι: «Η Ισλαμική Δημοκρατία δεν δίστασε ποτέ να συμμετάσχει σε διαπραγματεύσεις, αλλά σίγουρα δεν θα δεχτούμε να μας επιβληθεί μια πολιτική».

Επαναλαμβάνοντας την άποψη και άλλων Ιρανών ηγετών, η ίδια εκτίμησε ότι οι ΗΠΑ «δεν κέρδισαν τίποτα» από τον πόλεμο.

Παράλληλα, ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν Αγιατολάχ Μοζταμπά Χαμενεΐ ζήτησε από τις επιχειρήσεις που υπέστησαν ζημιές από τον πόλεμο «να αποφύγουν τις απολύσεις, όσο είναι δυνατόν», όπως μετέδωσαν ιρανικά πρακτορεία στο όνομα «του οικονομικού και πολιτισμικού πολέμου» που διεξάγει το Ιράν.

Μια ενδεχόμενη, νέα στρατιωτική δράση κατά του Ιράν

Το βράδυ της Πέμπτης, ο Τραμπ είχε συνομιλίες με την ομάδα εθνικής ασφάλειας των ΗΠΑ αναφορικά με το Ιράν επί περίπου 45 λεπτά στον Λευκό Οίκο, σύμφωνα με το Axios.

Στη συνεδρίαση αυτή συμμετείχαν ο Αμερικανός αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς, ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ, ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, ο επικεφαλής της CIA Τζον Ράτκλιφ και ο Αμερικανός διαπραγματευτής Στιβ Γουίτκοφ.

Στη διάρκειά της, ο αρχηγός των αμερικανικών δυνάμεων στη Μέση Ανατολή (CENTCOM) ναύαρχος Μπραντ Κούπερ και ο επικεφαλής του γενικού επιτελείου ενόπλων δυνάμεων των ΗΠΑ Νταν Κέιν ενημέρωσαν τον Τραμπ και την ομάδα του για τα σχέδια αναφορικά με μια ενδεχόμενη, νέα στρατιωτική δράση κατά του Ιράν, δήλωσαν δύο Αμερικανοί αξιωματούχοι στο Axios.

«Υπάρχουν επιλογές: θέλουμε να πάμε και απλώς να τους ανατινάξουμε και να τους τελειώσουμε για πάντα ή θέλουμε να προσπαθήσουμε να κάνουμε μια συμφωνία. Αυτές είναι οι επιλογές», δήλωσε ο Τραμπ χθες όταν ρωτήθηκε για την ενημέρωση. Πρόσθεσε ότι «από ανθρωπιστική άποψη» δεν προτιμά τη στρατιωτική επιλογή.

11:49ΚΟΣΜΟΣ

Και όμως έτσι ξεκίνησε η ζωή: Η επιστημονική ανακάλυψη που αλλάζει τα δεδομένα

11:46ΕΛΛΑΔΑ

Δρόμοι-«ζούγκλα» στην Αττική: Οδηγοί περιγράφουν συμπλοκές που έχουν ζήσει - «Μου έβγαλαν μαχαίρι»

11:46ΜΠΑΣΚΕΤ

Δημήτρης Γιαννακόπουλος: «Ο λογαριασμός θα κλείσει για πνευματική συντήρηση»

11:40ΚΟΣΜΟΣ

Τέλος οι καμπίνες στο μπάνιο: Η νέα τάση που αλλάζει τα σπίτια

11:36ΕΛΛΑΔΑ

Σεισμός τώρα: Νέα δόνηση 3,9 στο Λασίθι - Έγινε ιδιαίτερη αισθητή

11:20ΕΛΛΑΔΑ

Σε χειμωνιάτικο «κλοιό» η χώρα λίγο πριν το καλοκαίρι: Χιόνια σε Λάρισα, Ημαθία και Σέρρες - Βίντεο

11:18ΕΛΛΑΔΑ

Γιορτή της μητέρας 2026: Πότε πέφτει φέτος

11:10ΚΟΣΜΟΣ

Αστρονόμοι εντόπισαν το «τέλος» του Γαλαξία μας μέσω των ηλικιών των άστρων

11:03ΕΛΛΑΔΑ

Ίλιον-Φωτιά σε κατάστημα: Δεύτερο πλήγμα για τον «βασιλιά των ανταλλακτικών» - Η ολική καταστροφή της επιχείρησης και η απαγωγή το 2021

11:00ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: «Δεν είμαι ικανοποιημένος με την πρόταση του Ιράν» - Η Τεχεράνη δηλώνει έτοιμη για διπλωματία αν η Ουάσινγκτον αλλάξει προσέγγιση

10:49ΕΛΛΑΔΑ

Θρίλερ με την Ολυμπία Κηρύκου 30 χρόνια μετά: Ποιοι προσπαθούν να «θολώσουν» τα νερά

10:39ΚΟΣΜΟΣ

Κλιμακώνεται η κόντρα Μερτς-Τραμπ: Τι σημαίνει για την Ευρώπη και το ΝΑΤΟ η απόσυρση 5.000 Αμερικανών στρατιωτικών από την Γερμανία

10:30ΕΛΛΑΔΑ

Η ιστορία των κόμικς στην Ελλάδα: Οι «χάρτινοι ήρωες» που μεγάλωσαν εκατοντάδες χιλιάδες Ελληνόπουλα

10:18ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μαρινάκης εκθέτει Ανδρουλάκη για τις Ανεξάρτητες Αρχές: Προσπαθούσε να συνεννοηθεί με τη ΝΔ ενώ έκλεινε και το μάτι στην υπόλοιπη αντιπολίτευση

10:06ΕΛΛΑΔΑ

«Κινδυνεύει η ζωή του, μπορούσαν να μην τον φυλακίσουν», λέει ο δικηγόρος του 89χρονου πιστολέρο

09:58ΕΛΛΑΔΑ

Τραμ: Σε ισχύ από σήμερα κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη Γραμμή 7

09:43ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Ενέκριναν πώληση Patriot στο Κατάρ - Ισραήλ, Κουβέιτ και ΗΑΕ θα λάβουν στρατιωτικό εξοπλισμό

09:39ΜΠΑΣΚΕΤ

NBA: Ο Μπάρετ με απίθανο τρίποντο έστειλε σε Game 7 τη σειρά των Ράπτορς με τους Καβαλίερς!

09:34ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Κοινωνικός Τουρισμός 2026: Νέα παράταση αιτήσεων - Πότε λήγει η προθεσμία

09:25ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός στην Εύβοια για τις μέδουσες: Πλωτά φράγματα μήκους 10 χιλιομέτρων για να τις κρατήσουν μακριά από τις ακτές

11:03ΕΛΛΑΔΑ

Ίλιον-Φωτιά σε κατάστημα: Δεύτερο πλήγμα για τον «βασιλιά των ανταλλακτικών» - Η ολική καταστροφή της επιχείρησης και η απαγωγή το 2021

06:00ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 2 Μαΐου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα - Η θαυματουργός αγία της Εκκλησίας

17:23LIFESTYLE

Άγιος Έρωτας spoiler: Ο Λεωνίδας πεθαίνει - Καταρρέει ο πατήρ Νικόλαος

10:39ΚΟΣΜΟΣ

Κλιμακώνεται η κόντρα Μερτς-Τραμπ: Τι σημαίνει για την Ευρώπη και το ΝΑΤΟ η απόσυρση 5.000 Αμερικανών στρατιωτικών από την Γερμανία

09:18ΕΛΛΑΔΑ

Αμπελόκηποι: «2.000 ευρώ ή θα την βρεις σε κάδο» - Οι απειλές της ιδιοκτήτριας του γηροκομείου-κολαστήριο σε κόρη ηλικιωμένης - Αρνήθηκαν να τις παραλάβουν οι συγγενείς

07:35ΕΛΛΑΔΑ

Θρίλερ με την εξαφάνιση γνωστού επιχειρηματία στο Αλιβέρι: Η τελευταία διαδρομή, το μυστήριο με τα δύο ταξί και οι μαρτυρίες «κλειδί»

07:40ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις: Έρχονται αυξήσεις κατά 2,6% - Αναλυτικοί πίνακες με τους δικαιούχους

11:36ΕΛΛΑΔΑ

Σεισμός τώρα: Νέα δόνηση 3,9 στο Λασίθι - Έγινε ιδιαίτερη αισθητή

10:30ΕΛΛΑΔΑ

Η ιστορία των κόμικς στην Ελλάδα: Οι «χάρτινοι ήρωες» που μεγάλωσαν εκατοντάδες χιλιάδες Ελληνόπουλα

06:35ΕΛΛΑΔΑ

Φως στο Τούνελ: Τα νέα στοιχεία για την εξαφάνιση της Ολυμπίας Κηρύκου - 30 χρόνια μετά μιλούν οι επιστολές

11:18ΕΛΛΑΔΑ

Γιορτή της μητέρας 2026: Πότε πέφτει φέτος

06:15ΕΛΛΑΔΑ

Νέες αποκαλύψεις για τον 89χρονο «πιστολέρο»: Τα παγωτά, τα μαγειρευτά και τα... μάγια

09:06ΕΛΛΑΔΑ

Στα «λευκά» η Ημαθία ένα μήνα πριν το καλοκαίρι: Μαγικές εικόνες από το χιονισμένο τοπίο στο Σέλι

20:09ΚΟΣΜΟΣ

Σοκαριστικές εικόνες: Άνδρας ρίχνει κάτω και κλωτσάει καλόγρια στη μέση του δρόμου στην Ιερουσαλήμ

08:13TRAVEL

Αυτές είναι οι 50 καλύτερες πόλεις του κόσμου - Μόνο μία ελληνική ανάμεσά τους

08:34ΕΛΛΑΔΑ

Ολυμπία Κηρύκου: Μυστήριο με το πρόσωπο που τηλεφώνησε το βράδυ πριν την εξαφάνισή της

10:49ΕΛΛΑΔΑ

Θρίλερ με την Ολυμπία Κηρύκου 30 χρόνια μετά: Ποιοι προσπαθούν να «θολώσουν» τα νερά

11:20ΕΛΛΑΔΑ

Σε χειμωνιάτικο «κλοιό» η χώρα λίγο πριν το καλοκαίρι: Χιόνια σε Λάρισα, Ημαθία και Σέρρες - Βίντεο

06:25ΕΛΛΑΔΑ

«Αμάθεια, άγνοια κινδύνου, ελλιπείς υποδομές» - Οι αιτίες για τα ατυχήματα με πατίνια και ο ρόλος των γονέων

22:01ΕΛΛΑΔΑ

Πότε είναι η Γιορτή της Μητέρας το 2026

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ