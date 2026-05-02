Ιρανός αξιωματούχος: «Είναι πιθανή η επανέναρξη του πολέμου με τις ΗΠΑ»

Newsbomb

Στιγμιότυπο από την πρωτεύουσα του Πακιστάν, Ισλαμαμπάντ, έξω από το χώρο όπου διεξήχθη ο πρώτος γύρος διαπραγματεύσεων μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν

AP
ΚΟΣΜΟΣ
5'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Αξιωματικός του στρατού του Ιράν εκτίμησε σήμερα ότι είναι «πιθανή» η επανέναρξη του πολέμου με τις ΗΠΑ, αφού ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ φάνηκε να απορρίπτει τη νέα πρόταση της Τεχεράνης για επανάληψη των ειρηνευτικών συνομιλιών.

Αν και οι ΗΠΑ και το Ιράν συμφώνησαν σε εκεχειρία στις 8 Απριλίου, η οποία έχει παραταθεί, οι δύο χώρες εξακολουθούν να διαφωνούν σε πολλά ζητήματα, περιλαμβανομένων των πυρηνικών φιλοδοξιών της Τεχεράνης και τον έλεγχο των Στενών του Ορμούζ.

Μετά τις πρώτες συνομιλίες μεταξύ των δύο πλευρών στις αρχές Απριλίου στο Ισλαμαμπάντ, δεν έχουν καταφέρει να συμφωνήσουν σε δεύτερη συνάντηση.

«Δεν είμαι ικανοποιημένος με την πρόταση»

Αυτή την εβδομάδα το Ιράν υπέβαλε στις ΗΠΑ, με τη μεσολάβηση του Πακιστάν, νέα πρόταση για συνομιλίες.

Ωστόσο, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι δεν είναι ικανοποιημένος με την τελευταία πρόταση της Τεχεράνης για συνομιλίες σχετικά με τον πόλεμο στο Ιράν, ενώ ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, επεσήμανε ότι η Τεχεράνη είναι έτοιμη να ακολουθήσει τη διπλωματική οδό, εφόσον οι ΗΠΑ αλλάξουν την προσέγγισή τους.

Τα σχόλια του Τραμπ υποδηλώνουν ότι το αδιέξοδο για τον τερματισμό του πολέμου είναι πιθανό να συνεχιστεί, παρά το γεγονός ότι ο Αμερικανός πρόεδρος επιδιώκει να τερματίσει μια σύγκρουση που είναι ιδιαίτερα αντιδημοφιλής μεταξύ των Αμερικανών.

Να σημειωθεί ότι δεν είναι ξεκάθαρο τι περιλαμβάνει η νέα πρόταση του Ιράν, αν και το υπουργείο Εξωτερικών της χώρας προειδοποίησε ότι δεν θα υπάρξουν άμεσα αποτελέσματα.

«Θέλουν να κάνουν συμφωνία, αλλά δεν είμαι ικανοποιημένος με αυτή», δήλωσε ο Τραμπ σε δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο την Παρασκευή, προσθέτοντας ότι η ιρανική ηγεσία είναι «ανοργάνωτη» και χωρισμένη σε δύο ή τρεις ομάδες. «Ζητούν πράγματα που δεν μπορώ να δεχτώ», σημείωσε, προσθέτοντας όμως ότι οι τηλεφωνικές διαπραγματεύσεις συνεχίζονται.

Αργότερα την Παρασκευή, κατά τη διάρκεια ομιλίας του στη Φλόριντα, ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι οι ΗΠΑ δεν θα τερματίσουν πρόωρα την αντιπαράθεσή τους με το Ιράν, και μετά «το πρόβλημα να προκύψει ξανά σε τρία χρόνια».Ο Τραμπ έχει δηλώσει πολλές φορές ότι δεν θα επιτρέψει στο Ιράν να αποκτήσει πυρηνικά όπλα, ενώ δέχεται πιέσεις να σπάσει τον έλεγχο του Ιράν επί των Στενών του Ορμούζ.

Ανοιχτοί στη διπλωματία, αλλά έτοιμοι για πόλεμο

Από την πλευρά του, ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, δήλωσε ότι η Τεχεράνη είναι έτοιμη να ακολουθήσει τη διπλωματική οδό, εάν οι ΗΠΑ αλλάξουν «τις υπερβολικές απαιτήσεις, την απειλητική ρητορική και τις προκλητικές ενέργειες».

Ωστόσο, ο Αραγτσί πρόσθεσε σε ανάρτησή του στο Telegram ότι «οι ένοπλες δυνάμεις του Ιράν παραμένουν έτοιμες να υπερασπιστούν τη χώρα έναντι οποιασδήποτε απειλής».

Το Ιράν έχει ενεργοποιήσει την αντιαεροπορική του άμυνα και σχεδιάζει μια ευρεία απάντηση σε περίπτωση επίθεσης, έχοντας εκτιμήσει ότι θα υπάρξει μια σύντομη, σφοδρή αμερικανική επίθεση, πιθανώς ακολουθούμενη από ισραηλινή επίθεση, σύμφωνα με το Reuters, το οποίο επικαλείται δύο ανώτερες ιρανικές πηγές που μίλησαν υπό τον όρο της ανωνυμίας.

Αντίστοιχη ήταν η στάση και του επικεφαλής της δικαστικής εξουσίας Γκολαμχοσεΐν Μοχσενί Ετζέι, ο οποίος επεσήμανε ότι: «Η Ισλαμική Δημοκρατία δεν δίστασε ποτέ να συμμετάσχει σε διαπραγματεύσεις, αλλά σίγουρα δεν θα δεχτούμε να μας επιβληθεί μια πολιτική».

Επαναλαμβάνοντας την άποψη και άλλων Ιρανών ηγετών, η ίδια εκτίμησε ότι οι ΗΠΑ «δεν κέρδισαν τίποτα» από τον πόλεμο.

Παράλληλα, ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν Αγιατολάχ Μοζταμπά Χαμενεΐ ζήτησε από τις επιχειρήσεις που υπέστησαν ζημιές από τον πόλεμο «να αποφύγουν τις απολύσεις, όσο είναι δυνατόν», όπως μετέδωσαν ιρανικά πρακτορεία στο όνομα «του οικονομικού και πολιτισμικού πολέμου» που διεξάγει το Ιράν.

Μια ενδεχόμενη, νέα στρατιωτική δράση κατά του Ιράν

Το βράδυ της Πέμπτης, ο Τραμπ είχε συνομιλίες με την ομάδα εθνικής ασφάλειας των ΗΠΑ αναφορικά με το Ιράν επί περίπου 45 λεπτά στον Λευκό Οίκο, σύμφωνα με το Axios.

Στη συνεδρίαση αυτή συμμετείχαν ο Αμερικανός αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς, ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ, ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, ο επικεφαλής της CIA Τζον Ράτκλιφ και ο Αμερικανός διαπραγματευτής Στιβ Γουίτκοφ.

Στη διάρκειά της, ο αρχηγός των αμερικανικών δυνάμεων στη Μέση Ανατολή (CENTCOM) ναύαρχος Μπραντ Κούπερ και ο επικεφαλής του γενικού επιτελείου ενόπλων δυνάμεων των ΗΠΑ Νταν Κέιν ενημέρωσαν τον Τραμπ και την ομάδα του για τα σχέδια αναφορικά με μια ενδεχόμενη, νέα στρατιωτική δράση κατά του Ιράν, δήλωσαν δύο Αμερικανοί αξιωματούχοι στο Axios.

«Υπάρχουν επιλογές: θέλουμε να πάμε και απλώς να τους ανατινάξουμε και να τους τελειώσουμε για πάντα ή θέλουμε να προσπαθήσουμε να κάνουμε μια συμφωνία. Αυτές είναι οι επιλογές», δήλωσε ο Τραμπ χθες όταν ρωτήθηκε για την ενημέρωση. Πρόσθεσε ότι «από ανθρωπιστική άποψη» δεν προτιμά τη στρατιωτική επιλογή.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
