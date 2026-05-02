Τραμπ για Ιράν: Έχουμε ήδη κερδίσει, θέλω μεγαλύτερη νίκη -Οι τιμές των καυσίμων θα πέσουν σαν πέτρα

Μιχάλης Παπαδάκος

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ πιστεύει ότι οι ΗΠΑ έχουν ήδη κερδίσει στη σύγκρουση με το Ιράν, αλλά θα ήθελε να «παρουσιάσει τη νίκη πιο πειστικά».

«Έχουμε ήδη κερδίσει, αλλά θέλω μια μεγαλύτερη νίκη», είπε σε συνέντευξή του στο Newsmax. Σύμφωνα με τον Αμερικανό ηγέτη, οι αμερικανικές δυνάμεις «κατέστρεψαν τις ναυτικές και αεροπορικές δυνάμεις του Ιράν, τον εξοπλισμό ραντάρ του και την ηγεσία του».

Όπως τόνισε ο Ντόναλντ Τραμπ, η «παγκόσμια κοινότητα» στο σύνολό της - οι ΗΠΑ, η Μέση Ανατολή και η Ευρώπη - δεν μπορούν να επιτρέψουν στο Ιράν να αναπτύξει πυρηνικά όπλα. Μια στρατιωτική επιχείρηση κατά του Ιράν θα έπρεπε να είχε ξεκινήσει εδώ και πολύ καιρό, πιστεύει ο Αμερικανός ηγέτης.

Εμπλουτισμένο ουράνιο ούτε για ιατρικούς σκοπούς

Ο Τραμπ δήλωσε ότι δεν θα ενέκρινε μια συμφωνία με το Ιράν που θα παρείχε στην Ισλαμική Δημοκρατία εμπλουτισμένο ουράνιο για ενεργειακούς και ιατρικούς σκοπούς.

«Ίσως αυτή να μην ήταν μια πολύ σοβαρή προσφορά, επειδή δεν θα την ενέκρινα. Δεν θα τους έδινα τίποτα», δήλωσε ο «πλανητάρχης» σχολιάζοντας μια δήλωση του ειδικού απεσταλμένου του, Στιβ Γουίτκοφ, ο οποίος είπε ότι κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων με το Ιράν, η αμερικανική πλευρά είχε προσφέρει στην Τεχεράνη δωρεάν ουράνιο για ιατρικούς και ενεργειακούς σκοπούς.

Οι τιμές του πετρελαίου θα πέσουν σαν πέτρα μετά το τέλος του πολέμου

Ο Τραμπ πιστεύει ότι οι τιμές των καυσίμων θα μειωθούν απότομα αμέσως μετά το τέλος της στρατιωτικής επιχείρησης ΗΠΑ-Ισραήλ εναντίον του Ιράν.

«Οι τιμές της βενζίνης και του πετρελαίου θα μειωθούν ραγδαία μετά το τέλος του πολέμου», δήλωσε ο Αμερικανός ηγέτης, σχολιάζοντας την τελευταία αύξηση των τιμών των καυσίμων στις Ηνωμένες Πολιτείες σε συνομιλία με δημοσιογράφους. «Οι τιμές της βενζίνης θα μειωθούν. Μετά το τέλος του πολέμου, θα πέσουν σαν βράχος», πιστεύει ο Αμερικανός πρόεδρος. Σύμφωνα με τον ίδιο, το πρόβλημα οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στο γεγονός ότι το πετρέλαιο δεν μπορεί ακόμη να εκφορτωθεί από τα δεξαμενόπλοια στον Περσικό Κόλπο.

«Και ξέρετε κάτι; Το Ιράν δεν θα έχει πυρηνικά όπλα», κατέληξε ο Αμερικανός πρόεδρος.

«Ξηλώνει» την αμερικανική στρατιωτική δύναμη από τη Γερμανία

Εξάλλου, οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν ότι θα αποσύρουν 5.000 στρατιωτικούς από τη Γερμανία, καθώς ο Ντόναλντ Τραμπ δεν... ανέχεται την κριτική από τον Γερμανό καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς.

Ο Τραμπ είχε απειλήσει τις προηγούμενες ημέρες με μείωση της παρουσίας των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων στην Ευρώπη, μετά τη διαμάχη με τον καγκελάριο της Γερμανίας Φρίντριχ Μερτς, ο οποίος τη Δευτέρα υποστήριξε πως οι Ιρανοί προσπαθούν να ταπεινώσουν τις ΗΠΑ στις διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου.

Ο εκπρόσωπος Τύπου του Πενταγώνου Σον Παρνέλ δήλωσε πως η απόσυρση αμερικανικών δυνάμεων από τη Γερμανία αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός 6 έως 12 μηνών.

