3 σημάδια ότι ίσως είστε καλύτερα… single, σύμφωνα με τους ψυχολόγους

Δεν είναι όλοι προορισμένοι να είναι σε μια σχέση — Δείτε πώς να το καταλάβετε.

Οι σχέσεις συχνά θεωρούνται ως η… προεπιλεγμένη οδός προς την ευτυχία. Αλλά οι ψυχολόγοι τονίζουν όλο και περισσότερο μια πιο λεπτή πραγματικότητα: το να είσαι σε μια σχέση δεν είναι πάντα καλύτερο από το να είσαι μόνος και για ορισμένους ανθρώπους, το να είναι σε σχέση μπορεί ακόμη και να έχει κόστος για την ψυχική τους ευεξία.

Το βασικό ερώτημα δεν είναι αν μια σχέση είναι «καλή» ή «κακή», αλλά αν ευθυγραμμίζεται με τον τρόπο που λειτουργεί κανείς συναισθηματικά, κοινωνικά και ψυχολογικά.

Πότε μια σχέση μοιάζει να σας εξαντλεί αντί να σας υποστηρίζει

Ένα από τα πιο ξεκάθαρα σημάδια ότι κάποιος μπορεί να είναι όταν οι σχέσεις αισθάνονται πιο εξαντλητικές παρά ικανοποιητικές.

Αυτό δεν αναφέρεται σε περιστασιακές συγκρούσεις/καυγάδες ή φυσιολογικές διακυμάνσεις μέσα στη σχέση. Αντίθετα, αντανακλά μια βαθύτερη δυναμική όπου το να είσαι σε μια σχέση οδηγεί σε:

  • Συνεχιζόμενη συναισθηματική κόπωση
  • Αίσθημα πίεσης αντί για υποστήριξη
  • Δυσκολία χαλάρωσης ή αίσθησης άνεσης

Με την πάροδο του χρόνου, αυτό μπορεί να διαβρώσει την ψυχική ευεξία. Οι ψυχολόγοι σημειώνουν ότι όταν η βασική εμπειρία μιας σχέσης είναι το άγχος και όχι η σταθερότητα, αυτό μπορεί να υποδηλώνει αναντιστοιχία όχι μόνο με τον/την εν λόγω σύντροφο, αλλά και με την ίδια την ιδέα του να είστε σε σχέση.

Πότε η αίσθηση του εαυτού μοιάζει να καταρρέει εξαιτίας της σχέσης

Οι υγιείς σχέσεις συνήθως επιτρέπουν στους ανθρώπους να διατηρούν μια σαφή αίσθηση ταυτότητας. Αλλά για ορισμένα άτομα, το να είναι σε σχέση οδηγεί σταθερά στο αντίθετο αποτέλεσμα. Αυτό μπορεί να εκδηλωθεί ως:

  • Δυσκολία στη διατήρηση των προσωπικών ορίων
  • Αίσθημα της ανάγκης να προσαρμόζεστε συνεχώς ή να «συρρικνώνεται» τον εαυτό σας και τα θέλω σας
  • Χάνετε επαφή με προσωπικούς στόχους ή προτιμήσεις

Σε αυτές τις περιπτώσεις, το ζήτημα δεν είναι η ανεξαρτησία αυτή καθαυτή, αλλά η ψυχολογική συνοχή: η ικανότητα να παραμένετε ευθυγραμμισμένοι με το ποιοι είστε.

Αν το να είσαι ελεύθερος/η μοιάζει με επιστροφή στη διαύγεια, παρά με απώλεια, μπορεί να είναι ένα σημάδι ότι η ανεξαρτησία υποστηρίζει την ψυχική σας υγεία πιο αποτελεσματικά.

Πότε αισθάνεστε πραγματικά καλύτερα όταν είστε single

Ίσως το πιο υποτιμημένο σημάδι είναι και το πιο απλό: αισθάνεστε καλύτερα όταν είστε ελεύθεροι, όχι από αποφυγή, αλλά από αυθεντική αίσθηση άνεσης κι ελευθερίας.

Οι ψυχολόγοι διακρίνουν μεταξύ:

  • Μοναξιάς που βασίζεται στην αποφυγή (προκαλούμενη από φόβο ή προηγούμενες εμπειρίες)
  • Μοναξιάς που βασίζεται σε προτιμήσεις (προκαλούμενη από αυθεντική ευεξία)

Εάν το να είσαι μόνος, σου επιτρέπει να:

  • Νιώθεις συναισθηματικά σταθερός
  • Να εστιάζεις πιο εύκολα στη ζωή σου
  • Να βιώνεις λιγότερο άγχος συνολικά

τότε το να είσαι μόνος μπορεί να μην είναι μια προσωρινή κατάσταση, αλλά μπορεί να είναι το περιβάλλον μέσα στο οποίο λειτουργείτε καλύτερα.

Δεν είναι ζήτημα να απορρίψετε εντελώς την προοπτική σχέσης

Το να αναγνωρίζεις ότι μπορεί να είσαι καλύτερα μόνος/η δεν σημαίνει ότι κλείνεις μόνιμα την πόρτα στις σχέσεις. Σημαίνει απλώς να αναγνωρίζεις τις τρέχουσες ανάγκες σου. Για ορισμένους ανθρώπους, αυτή η γνώση οδηγεί σε:

  • Ένα διάλειμμα από τις σχέσεις
  • Επαναξιολόγηση του τι θέλουν σε έναν/μία σύντροφο
  • Οικοδόμηση μιας ισχυρότερης αίσθησης του εαυτού πριν από την σύνδεση με κάποιο άλλο άτομο

Σε άλλες περιπτώσεις, μπορεί να ενισχύσει την ιδέα ότι η μακροχρόνια μοναξιά είναι μια έγκυρη και ικανοποιητική επιλογή.

Συχνές Ερωτήσεις

Μπορεί για κάποιον να είναι φυσιολογικό να είναι καλύτερα μόνος;

Ναι. Τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας, οι συναισθηματικές ανάγκες και οι προτιμήσεις στον τρόπο ζωής ποικίλλουν. Μερικοί βιώνουν μεγαλύτερη σταθερότητα και ικανοποίηση εκτός των σχέσεων.

Πώς ξεχωρίζει η ανεξαρτησία από την αποφυγή;

Η αποφυγή συνήθως καθοδηγείται από φόβο ή παρελθούσες αρνητικές εμπειρίες, ενώ η υγιής ανεξαρτησία χαρακτηρίζεται από άνεση, σαφήνεια και σταθερή ευεξία όταν είναι μόνος.

Επηρεάζει το να είσαι μόνος την μακροπρόθεσμη ψυχική υγεία;

Όχι εγγενώς. Τα αποτελέσματα της ψυχικής υγείας εξαρτώνται περισσότερο από την ποιότητα των κοινωνικών συνδέσεων και τη συνολική ικανοποίηση από τη ζωή παρά από την κατάσταση της σχέσης και μόνο.

Συμπέρασμα

Για ορισμένους ανθρώπους το να είναι μόνοι μπορεί να είναι η κατάσταση στην οποία λειτουργούν καλύτερα. Το κλειδί δεν είναι να ακολουθείτε τις προσδοκίες των άλλων ή της κοινωνίας, αλλά να αναγνωρίζετε πώς οι σχέσεις επηρεάζουν την ψυχική σας ευεξία.

Αν οι σχέσεις σας εξαντλούν συνεχώς, θολώνουν την αίσθηση του εαυτού σας ή σας αφήνουν να νιώθετε λιγότερο ικανοποιημένοι απ’ ό,τι όταν είστε μόνοι, μπορεί να μην είναι θέμα εύρεσης του/της «σωστού» συντρόφου. Μπορεί να είναι ένα σημάδι ότι, τουλάχιστον προς το παρόν, είστε καλύτερα single.

