Αιματηρή επίθεση στις φυλακές Δομοκού: Κρατούμενος κάρφωσε συγκρατούμενό του με αιχμηρό αντικείμενο

Αιματηρό επεισόδιο σημειώθηκε το απόγευμα της Παρασκευής, στις φυλακές Δομοκού, όταν 33χρονος Αλγερινός κρατούμενος επιτέθηκε και τραυμάτισε σοβαρά συγκρατούμενό του, επίσης Αλγερινό, με αυτοσχέδιο αιχμηρό αντικείμενο τύπου «σουβλί».

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΕΡΤnews, η επίθεση σημειώθηκε περίπου στις 19:30, έξω από το κελί του θύματος, τη στιγμή που ο 44χρονος επέστρεφε από την απογευματινή δραστηριότητα. Ο δράστης φέρεται να είχε στήσει ενέδρα και τον τραυμάτισε στην κοιλιακή χώρα, προκαλώντας του σοβαρό τραυματισμό.

Ο κρατούμενος εντοπίστηκε αιμόφυρτος από σωφρονιστικούς υπαλλήλους και μεταφέρθηκε αρχικά στο Κέντρο Υγείας Δομοκού και στη συνέχεια στο νοσοκομείο Λαμίας, όπου υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, η κατάσταση της υγείας του δεν εμπνέει ανησυχία για τη ζωή του.