«Το Ισραήλ, υπό την ηγεσία μου, θα συνεχίσει να πολεμά εναντίον του ιρανικού τρομοκρατικού καθεστώτος και των συμμάχων του, αντίθετα με τον Ερντογάν που τους βοηθέ και σφαγιάζει τους κούρδους πολίτες του», εξεμάνη ο κ. Νετανιάχου

Νετανιάχου εναντίον Ερντογάν: «Χάρτινος τίγρης» η Τουρκία
Ο ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου επέκρινε με σφοδρότητα χθες Σάββατο τον τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, μετά τις πρόσφατες δηλώσεις του δεύτερου όσον αφορά την κατάπαυση του πυρός των ΗΠΑ και του Ιράν, καθώς η τουρκική προεδρία έκανε λόγο για επιθέσεις στον Λίβανο εξαιτίας της «απελπισίας» του «εγκληματία σε βάρος του οποίου εκκρεμούν εντάλματα σύλληψης».

«Το Ισραήλ, υπό την ηγεσία μου, θα συνεχίσει να πολεμά εναντίον του ιρανικού τρομοκρατικού καθεστώτος και των συμμάχων του, αντίθετα με τον Ερντογάν που τους βοηθέ και σφαγιάζει τους κούρδους πολίτες του», εξεμάνη ο κ. Νετανιάχου χθες βράδυ μέσω X.

Ώρες μετά την ανακοίνωση της κατάπαυσης του πυρός μεταξύ της Ουάσιγκτον και της Τεχεράνης, ο κ. Ερντογάν προειδοποίησε την Τετάρτη εναντίον δυνητικών «προκλήσεων» και «δολιοφθορών» που θα μπορούσαν να την υπονομεύσουν, χωρίς να υπεισέλθει σε λεπτομέρειες.

Ακόμη παρότρυνε, κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής συνδιάλεξής του με τον αμερικανό ομόλογό του Ντόναλντ Τραμπ, η ανακωχή δυο εβδομάδων να αξιοποιηθεί ώστε τα μέρη «να καταλήξουν σε συμφωνία ειρήνης με διάρκεια» και να μην επιτρέψουν να τεθεί υπό αμφισβήτηση «η διαδικασία αυτή σε καμία περίπτωση».

Η τουρκική προεδρία αντέδρασε στην φραστική επίθεση του κ. Νετανιάχου μέσω X.

«Ο Νετανιάχου, ο οποίος διαπράττει γενοκτονία στη Γάζα κι επιτίθεται σε επτά χώρες της περιοχής, έχει το θράσος στην απελπισία του να στοχοποιεί τον αξιοσέβαστο πρόεδρό μας», ανέφερε ο Μπουρχανετίν Ντουράν,

Ο «εγκληματίας» αυτός, σε βάρος του οποίου «εκκρεμούν εντάλματα σύλληψης», «σέρνει την περιοχή στο χάος και στη σύγκρουση στο πλαίσιο της στρατηγικής του για να επιβιώσει πολιτικά», πρόσθεσε.

Η όξυνση των φραστικών αντιπαραθέσεων αξιωματούχων του Ισραήλ και της Τουρκίας καταγράφεται με φόντο την ανακοίνωση της εισαγγελίας της Κωνσταντινούπολης ότι ετοιμάζεται να ασκήσει διώξεις σε βάρος 35 προσώπων, συμπεριλαμβανομένων του Μπενιαμίν Νετανιάχου, του υπουργού Άμυνας της κυβέρνησής του Ισραέλ Κατς και του υπουργού Εθνικής Ασφαλείας Ιταμάρ Μπεν Γκβιρ για την αναχαίτιση ανοιχτά της Γάζας το περασμένο καλοκαίρι του «Στόλου της Ελευθερίας», που προσπάθησε -μάταια- να παραδώσει ανθρωπιστική βοήθεια στον παλαιστινιακό θύλακο.

Το κατηγορητήριο αυτό, με κυρίως συμβολική σημασία, ζητεί να επιβληθούν ποινές κάθειρξης χιλιάδων χρόνων για «γενοκτονία», «στέρηση της ελευθερίας» και «βασανισμούς», σύμφωνα με το τουρκικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Anadolu.

Ο τούρκος αντιπρόεδρος έκρινε ότι οι δηλώσεις του κ. Νετανιάχου δεν δείχνουν παρά την «δυσαρέσκεια» και την «ενοχή» του, ενώ ο τούρκος υπουργός Δικαιοσύνης Ακίν Γκιουρλέκ ότι έκανε λόγο για «παράλογη» και «ανυπόστατη» τοποθέτηση.

Ο ισραηλινός υπουργός Άμυνας Ισραέλ Κατς πολυβόλησε επίσης φραστικά τον πρόεδρο της Τουρκίας μέσω X.

Ο κ. Ερντογάν, που αποδείχτηκε «χάρτινος τίγρης» αφού «δεν αντέδρασε στις εκτοξεύσεις πυραύλων από το Ιράν εναντίον της τουρκικής επικράτειας», καταφεύγει «στον αντισημιτισμό» και «σε δίκες-παρωδίες στην Τουρκία εναντίον πολιτικών και στρατιωτικών ηγετών του Ισραήλ», υποστήριξε.

«Πόσο μεγάλος παραλογισμός. Μέλος των Αδελφών Μουσουλμάνων, που σφάγιασε τους Κούρδους, κατηγορεί το Ισραήλ -το οποίο αμύνεται έναντι των συμμάχων του της Χαμάς- για γενοκτονία», συνέχισε ο υπουργός, προσθέτοντας δηκτικά πως «καλύτερα θα έκανε» αν «σιωπούσε».

