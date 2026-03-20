Ο Ερντογάν αποστασιοποιείται από τη Δύση: «Ο Θεός να καταστρέψει το Ισραήλ»

Ο πρόεδρος της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στο πλαίσιο της Συνόδου των G20 στο Γιοχάνεσμπουργκ

Ο πρόεδρος της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν δήλωσε στο μήνυμά του για τη γιορτή Eid al-Fitr, που σηματοδοτεί το τέλος του ιερού μήνα του Ramadan: «Αυτό το σιωνιστικό Ισραήλ έχει σκοτώσει εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους. Με το θέλημα του Θεού θα πληρώσει το τίμημα γι’ αυτό. Δεν έχω καμία αμφιβολία».

Στην ομιλία του ο Τούρκος πρόεδρος τόνισε:

«Ολοκληρώσαμε έναν ευλογημένο μήνα Ραμαζανιού, όμως ο ισλαμικός κόσμος αντιμετωπίζει πολύ σοβαρές δυσκολίες. Όπως γνωρίζετε, η Μέση Ανατολή βρίσκεται σε αναταραχή. Χάνουμε συνεχώς μάρτυρες και βετεράνους. Είθε ο Θεός να μας προστατεύσει και να μας απαλλάξει το συντομότερο από τη συμφορά των σιωνιστών. Είθε να καταστρέψει ολοκληρωτικά το Ισραήλ στο όνομα του ένδοξου ονόματός Του “Αλ-Καχχάρ” (ο Υποτάσσων).

»Φυσικά, όπως είπε ο δάσκαλός μας στην προσευχή του, η στάση μας είναι πολύ σημαντική. Η στάση των μουσουλμάνων είναι πολύ σημαντική. Αυτά τα πράγματα δεν επιτυγχάνονται με κενά λόγια. Η λατρεία και οι προσπάθειές μας προς αυτή την κατεύθυνση είναι ο δρόμος για να φτάσουμε πιο γρήγορα στον Κύριό μας. Αυτό περιμένουμε από τους μουσουλμάνους.

Είθε ο Θεός να μας ενώσει μέσα από την ενότητα και την αλληλεγγύη του ισλαμικού κόσμου. Είθε να διατηρήσει την ενότητα και την αλληλεγγύη ανάμεσά σας, αγαπητοί μου αδελφοί και αδελφές. Ας εκπληρώσουμε τις υποχρεώσεις της αδελφοσύνης μας και ας μην κάνουμε συμβιβασμούς σε αυτό, γιατί είμαστε αδέλφια. Με την ευκαιρία αυτή σας εύχομαι και πάλι καλό Μπαϊράμι. Είθε ο Θεός να είναι η βοήθεια και η στήριξή μας. Είθε η ενότητά μας να διαρκέσει για πάντα».

Έναν μήνα πριν από την έναρξη της σύγκρουσης με το Ιράν, ο πρώην πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπένετ είχε δηλώσει σε συνέδριο ότι «η Τουρκία είναι το νέο Ιράν» και ότι «αποτελεί κίνδυνο. Ο Ερντογάν είναι εξελιγμένος, επικίνδυνος και προσπαθεί να περικυκλώσει το Ισραήλ». Οι δηλώσεις αυτές προκάλεσαν έντονη οργή στην Άγκυρα.

Χθες ο Ερντογάν επανήλθε στο θέμα, δηλώνοντας ότι «η Μέση Ανατολή βράζει», μετά τη συμμετοχή του στην προσευχή στο τζαμί Merkez, στην επαρχία Rize, από όπου κατάγεται.

Ο Τούρκος πρόεδρος τόνισε ότι το τέλος του Ραμαζανιού και η γιορτή Eid al-Fitr πρέπει να αποτελέσουν στιγμή ανανέωσης για τον μουσουλμανικό κόσμο. «Αφήσαμε πίσω τον ιερό μήνα του Ραμαζανιού και σήμερα φτάσαμε στο Eid al-Fitr. Είθε ο Θεός να κάνει αυτή τη γιορτή μέσο σωτηρίας και αναγέννησης για ολόκληρο τον ισλαμικό κόσμο», είπε.

Λίγο μετά τις δηλώσεις του Τούρκου προέδρου ήχησαν σειρήνες στο κεντρικό Ισραήλ, ακόμη και στην Ιερουσαλήμ. Οι σχέσεις μεταξύ Ισραήλ και Τουρκίας παραμένουν τεταμένες εδώ και χρόνια.

Η ένταση κλιμακώθηκε ιδιαίτερα μετά τον πόλεμο στη Λωρίδα της Γάζας, καθώς η Άγκυρα φιλοξενεί και στηρίζει στελέχη της Χαμάς, σε ορισμένους από τους οποίους έχει χορηγήσει και τουρκική υπηκοότητα. Παράλληλα, η Τουρκία έχει προσπαθήσει να παίξει ρόλο μεσολαβητή στις διαπραγματεύσεις για εκεχειρία, όμως το Ισραήλ έχει θέσει βέτο στη συμμετοχή της σε διεθνή δύναμη επιτήρησης στη Γάζα.

Η Άγκυρα διατηρεί επίσης σχέσεις με το Ιράν, ενώ κατά τη διάρκεια του πολέμου που ξέσπασε στα τέλη Φεβρουαρίου δέχθηκε τουλάχιστον δύο πυραυλικές επιθέσεις από το καθεστώς των αγιατολάχ. Για να αποκλιμακωθεί η ένταση, αναφέρθηκε ότι οι πύραυλοι που αναχαιτίστηκαν από τις τουρκικές δυνάμεις παρά το γεγονός ότι η Τουρκία είναι μέλος του NATO, είχαν ως στόχο την Κύπρο.

