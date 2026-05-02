Γενέθλια για την πριγκίπισσα Σάρλοτ - Κλείνει τα 11 και το γιορτάζει στην παραλία

Τα ενδέκατα γενέθλιά της γιορτάζει η πριγκίπισσα Σάρλοτ και οι γονείς της έδωσαν στη δημοσιότητα ένα τρυφερό στιγμιότυπο της κόρης τους, στο Σάββατο.

Η εικόνα έδειχνε τη Σάρλοτ σε ένα χωράφι με λουλούδια φορώντας ένα μαύρο και κόκκινο ριγέ πουλόβερ και τζιν τζιν. Είχε τα νύχια της βαμμένα μπλε.

«Εύχομαι στη Σάρλοτ χρόνια πολλά για τα 11α γενέθλιά της!" έγραψε ο πρίγκιπας και η πριγκίπισσα της Ουαλίας στη λεζάντα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Στη συνέχεια, το ζευγάρι μοιράστηκε ένα ανέκδοτο βίντεο με τη Σάρλοτ να απολαμβάνει μια μέρα στην παραλία.

Princess Charlotte is 11! ?? The Prince and Princess of Wales are celebrating by sharing a new portrait and a sweet video.



?: mattporteous/ princeandprincessofwales pic.twitter.com/uDHwTbGktn — ExtraTV (@extratv) May 2, 2026

.«Σας ευχαριστώ για τα υπέροχα μηνύματα γενεθλίων για την πριγκίπισσα Σάρλοτ, 11 σήμερα!» έγραψε το ζευγάρι δίπλα στο χαριτωμένο κλιπ της κόρης τους.

Ο Γουίλιαμ και η Κέιτ είναι επίσης γονείς δύο γιων - του πρίγκιπα Τζορτζ, 12 ετών και του πρίγκιπα Λούις, 8 ετών.

Ο μικρότερος γιόρτασε τα γενέθλιά του την περασμένη εβδομάδα.

Όσο για τον Τζορτζ, ο μελλοντικός βασιλιάς θα γίνει έφηβος αργότερα αυτό το καλοκαίρι, κλείνοντας τα 13 στις 22 Ιουλίου.