Διώξτε τα μυρμήγκια από το σπίτι με αυτά τα υλικά από την κουζίνα

Τα μυρμήγκια είναι «κακός μπελάς», ιδιαίτερα όταν βρίσκονται μέσα στο σπίτι.

Πριν αναζητήσετε λύση στα χημικά, κάντε μία προσπάθεια με φυσικά προϊόντα, που θα προστατεύσουν την υγεία τη δική, και της οικογένειάς σας, αλλά και των κατοικίδιων σας.

Τα μυρμήγκια δεν εμφανίζονται ποτέ τυχαία: ακολουθούν μια πολύ ακριβή λογική.

– Ψίχουλα, ζάχαρη, υπολείμματα φρούτων, κροκέτες σκύλου ή γάτας Αναζήτηση καταφυγίου – Οι ρωγμές, οι ρωγμές και οι κοιλότητες παρέχουν ένα προστατευμένο, ξηρό και σταθερό στη θερμοκρασία περιβάλλον.

– Οι ρωγμές, οι ρωγμές και οι κοιλότητες παρέχουν ένα προστατευμένο, ξηρό και σταθερό στη θερμοκρασία περιβάλλον. Ίχνη φερομόνης – Όταν ένα μυρμήγκι βρίσκει μια πηγή τροφής, αφήνει έναν χημικό αεροψεκασμό που καθοδηγεί όλους τους άλλους. Αυτός είναι ο λόγος που από δύο μυρμήγκια βρίσκεσαι ξαφνικά ένας ολόκληρος «αυτοκινητόδρομος» εντόμων.

Για να λύσετε πραγματικά το πρόβλημα, είναι απαραίτητο να διακόψετε αυτά τα ίχνη και να αφαιρέσετε αυτό που τα ελκύει: φαγητό και εύκολη πρόσβαση.

Φυσικές θεραπείες κατά των μυρμηγκιών

Παρακάτω θα βρείτε μια επισκόπηση των πιο συχνά χρησιμοποιούμενων μεθόδων για να αποκρούσετε τα μυρμήγκια με φυσικό τρόπο. Μπορείτε να τα συνδυάσετε μεταξύ τους για να έχετε αποτέλεσμα μεγαλύτερης διάρκειας.

1. Ξύδι και λεμονιού για να σβήσετε τα ίχνη

Το ξύδι και το λεμόνι είναι δύο πολύ ισχυροί σύμμαχοι:

Το λεμόνι έχει απολυμαντική δράση και μια μυρωδιά που πολλά μυρμήγκια βρίσκουν δυσάρεστη.

Μπορείτε να ετοιμάσετε ένα σπιτικό σπρέι ως εξής:

1 μέρος λευκό ξύδι 3 μέρη νερό χυμό από 1-2 λεμόνια

Ανακατέψτε τα πάντα σε ένα μπουκάλι με ένα μπουκάλι ψεκασμού και εφαρμόστε:

κατά μήκος των μονοπατιών των μυρμηγκιών.

γύρω από πόρτες, παράθυρα, σοβατεπί

κοντά σε ορατά σημεία εισόδου.

2. Μπαχαρικά και αιθέρια έλαια ως φυσικός φραγμός

Πολλά μπαχαρικά έχουν έντονα απωθητική μυρωδιά για τα μυρμήγκια:

μαύρο πιπέρι

καυτερή πιπεριά

κανέλα

γαρύφαλλο

σκόρδο (σε θρυμματισμένες σκελίδες)

Μπορείτε να διανείμετε μικρές ποσότητες:

κατά μήκος των ρωγμών των παραθύρων.

κάτω από τις πόρτες

κοντά σε αεραγωγούς ή από όπου βλέπετε μυρμήγκια να έρχονται.

Εναλλακτικά, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αιθέρια έλαια (μέντα, λεβάντα, ευκάλυπτος, τεϊόδεντρο):

Ρίξτε 8-10 σταγόνες αιθέριο έλαιο σε ένα ποτήρι νερό. Βάλτε το διάλυμα σε έναν ατμοποιητή. Ψεκάστε σε κρίσιμες περιοχές και επαναλάβετε κάθε 2-3 ημέρες.

Εκτός από το να διώχνετε τα μυρμήγκια, θα αφήσετε ένα ευχάριστο άρωμα στο σπίτι σας.

3. Μαγειρική σόδα και ζάχαρη: φυσικό δόλωμα

Εάν η απλή απωθητικότητα δεν είναι αρκετή και η προσβολή είναι σημαντική, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα μείγμα μαγειρικής σόδας και ζάχαρης άχνη.

Τα μυρμήγκια έλκονται από τη ζάχαρη και μεταφέρουν το μείγμα στη φωλιά. Τα διττανθρακικά αντιδρούν με το όξινο περιβάλλον του πεπτικού τους συστήματος και συμβάλλουν στη μείωση του πληθυσμού των αποικιών.

Πώς να το ετοιμάσετε:

3 μέρη ζάχαρη άχνη

1 μέρος μαγειρική σόδα

Ανακατέψτε και μοιράστε μικρές ποσότητες:

κατά μήκος των συνηθισμένων διαδρομών τους·

κοντά στην υποτιθέμενη είσοδο της φωλιάς.

σε μέρη που δεν είναι προσβάσιμα σε παιδιά και κατοικίδια.

4. Φυσικά αφεψήματα για γλάστρες και φυτά εσωτερικού χώρου

Εάν τα μυρμήγκια έχουν αποικίσει γλάστρες και χώμα:

Μουλιάστε τη μέντα, τη δάφνη, την τσουκνίδα ή άλλα αρωματικά βότανα σε νερό για 24 ώρες.

Σουρώστε και ρίξτε το υγρό στο χώμα της γλάστρας γύρω από τις ρίζες.

Η μυρωδιά ενοχλεί τα μυρμήγκια αλλά δεν βλάπτει το φυτό

Πώς να αποτρέψετε νέες εισβολές μυρμηγκιών

Μόλις μειωθεί ο αριθμός των μυρμηγκιών, το πιο σημαντικό μέρος είναι να αποτραπεί η επιστροφή τους.

1. Καθημερινή υγιεινή στην κουζίνα

2. Έλεγχος και σφράγιση σημείων πρόσβασης

Σφραγίστε τις ρωγμές με σιλικόνη, στόκο ή ειδικά στεγανωτικά: με αυτόν τον τρόπο δημιουργείτε ένα πραγματικό «φυσικό εμπόδιο» που εμποδίζει τις νέες εισόδους.