Αποκαλύφθηκε σχέδιο δολοφονίας - Στόχος οι πριγκίπισσες της Ολλανδίας, σχεδίαζε επίθεση με τσεκούρι

Η μελλοντική βασίλισσα της Ολλανδίας και η μικρότερη αδερφή της ήταν οι στόχοι δολοφονίας από έναν 33χρονο άνδρα, ο οποίος συνελήφθη πριν θέσει σε εφαρμογή το σχέδιό του.

Ο ύποπτος σχεδίαζε τον περασμένο Φεβρουάριο να κινηθεί εναντίον της διαδόχου του ολλανδικού θρόνου, της 22χρονης πριγκίπισσας Καταρίνα - Αμαλία, και της 20χρονης αδερφής της Αλεξία, δεύτερης στη σειρά διαδοχής, σύμφωνα με την Telegraph.

Ο ύποπτος συνελήφθη στη Χάγη, όπου μετέφερε δύο τσεκούρια με χαραγμένα τα ονόματα «Alexia» και «Mossad», της υπηρεσίας πληροφοριών του Ισραήλ.Οι αρχές ανέκτησαν επίσης ένα χειρόγραφο σημείωμα που είχε τις λέξεις «Αμαλία», «Αλεξία» και «λουτρό αίματος» γραμμένες στο χαρτί.

Hollanda’da 33 yaşındaki bir erkeğin, Prenses Amalia ve Prenses Alexia’ya yönelik baltalı saldırı planladığı iddiasıyla gelecek hafta mahkemeye çıkarılacağı açıklandı.https://t.co/YYnydXJWGU — gdh (@gundemedairhs) May 2, 2026

Η Εισαγγελία της Χάγης δεν έδωσε στη δημοσιότητα πρόσθετες πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένου του ονόματος του υπόπτου, λόγω της ολλανδικής νομοθεσίας περί απορρήτου.

Το κίνητρο πίσω από τη σχεδιαζόμενη επίθεση και τα ανησυχητικά γραπτά δεν αποκαλύφθηκαν.

Τη Δευτέρα έχει προγραμματιστεί διαδικαστική ακρόαση για τον ύποπτο.

Οι αποκαλύψεις της σύλληψης του Φεβρουαρίου συνέπεσαν με τη βασιλική οικογένεια, συμπεριλαμβανομένης της Αμαλίας και της Αλεξίας, να γιορτάζουν την Ημέρα του Βασιλιά με δημόσιες εμφανίσεις στην οχυρωμένη πόλη Ντόκκουμ στις 27 Απριλίου.

Ιστορικό απειλών

Η Αμαλία, υπήρξε το κύριο αντικείμενο πολλών απαίσιων συνωμοσιών, συμπεριλαμβανομένης μιας ύποπτης συνωμοσίας από συμμορίες για την απαγωγή της ίδιας και του τότε πρωθυπουργού της Ολλανδίας Μαρκ Ρούτε.

Το 2022, οι αρχές είχαν υποκλέψει επικοινωνίες μεταξύ μελών συμμοριών που έστελναν μηνύματα στη μελλοντική βασίλισσα και τον Ρούτε, ο οποίος υπηρετεί ως Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ.

Η βασίλισσα Μάξιμα έβγαλε την Αμαλία από τη φοιτητική εστία στο κολέγιο και την έφερε πίσω στην ασφάλεια του παλατιού ένα μήνα μετά τις σπουδές της λόγω ανησυχιών για την ασφάλεια της κόρης της.

Το μαροκινό συνδικάτο εγκλήματος, Mocro Maffia, πιστεύεται ότι βρίσκεται πίσω από τα μηνύματα.

Ένα χρόνο πριν αποκαλυφθεί το υποτιθέμενο σχέδιο απαγωγής, η Αμαλία είχε προσπαθήσει να διαμορφώσει μια πιο φυσιολογική ζωή. Έκανε αίτηση σε σχολεία και αρνήθηκε ετήσιο επίδομα 1.87 εκατομμυρίων δολαρίων από την κυβέρνηση, σύμφωνα με τους New York Times.

Όταν η Αμαλία ήταν 16 ετών, έλαβε μηνύματα από έναν άνδρα μέσω Instagram που απειλούσε να σκοτώσει τη φίλη της και να τη βιάσει.

Αργότερα, ο 32χρονος καταδικάστηκε για τις απειλές σε τρεις μήνες φυλάκιση και υποχρεωτική θεραπεία.