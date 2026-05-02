Οι ειδικοί προειδοποιούν: Δεν πρέπει να εκτυπώνετε την απόδειξη στο ΑΤΜ και αυτοί είναι οι λόγοι

Η εκτύπωση της απόδειξης μετά τη χρήση ενός ΑΤΜ μπορεί να φαίνεται σαν μια ακίνδυνη χειρονομία, αλλά υπάρχουν κίνδυνοι που πολλοί χρήστες αγνοούν.

Η απόδειξη μπορεί να περιλαμβάνει δεδομένα σχετικά με τη συναλλαγή, την κάρτα, την ώρα, την ημερομηνία και την τοποθεσία, πληροφορίες που μπορούν να αξιοποιηθούν από εγκληματίες που καραδοκούν.

Σε μια εποχή που όλο και περισσότερες συναλλαγές συνοδεύονται από ψηφιακές αποδείξεις, οι ειδικοί συνιστούν προσοχή με τις χάρτινες αποδείξεις, σύμφωνα με την AS.

Το πρόβλημα δεν είναι μόνο η εκτύπωση της απόδειξης, αλλά κυρίως τι συμβαίνει στη συνέχεια. Πολλοί χρήστες καταλήγουν να την αφήνουν στο ίδιο το τερματικό, στα κοντινά σκουπίδια ή σε μέρη από όπου μπορούν εύκολα να την «τσιμπήσουν» επιτήδειοι.

Η απόδειξη ενδέχεται να αποκαλύψει ευαίσθητες πληροφορίες

Η απόδειξη που εκδίδεται από το ΑΤΜ ενδέχεται να περιέχει πληροφορίες σχετικά με τη συναλλαγή. Ακόμα κι αν ορισμένα δεδομένα είναι εν μέρει κρυμμένα, οι διαθέσιμες πληροφορίες μπορούν να βοηθήσουν τους επιτήδειους να δημιουργήσουν πιο αξιόπιστα σχέδια.

Τα δεδομένα που ενδέχεται να εμφανιστούν περιλαμβάνουν την ημερομηνία, την ώρα, τον τύπο συναλλαγής, την τοποθεσία του τερματικού και τις αναφορές που σχετίζονται με την κάρτα ή τον λογαριασμό.

Λαμβανόμενα μεμονωμένα, αυτά τα στοιχεία μπορεί να φαίνονται ασήμαντα. Ωστόσο, σε συνδυασμό με άλλα δεδομένα, μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε απόπειρες απάτης, ψεύτικες επαφές που μιμούνται την τράπεζα ή σε δόλια μηνύματα.

Οι απάτες γίνονται πιο πειστικές

Μία από τις μεγαλύτερες ανησυχίες είναι η πιθανότητα οι εγκληματίες να χρησιμοποιήσουν αυτά τα δεδομένα για να δημιουργήσουν πιο αξιόπιστες ιστορίες. Για παράδειγμα, γνωρίζοντας πού και πότε πραγματοποιήθηκε μια συναλλαγή, μπορούν να επικοινωνήσουν με το θύμα προσποιούμενοι ότι είναι από την τράπεζα και να αναφέρουν πραγματικά στοιχεία για να κερδίσουν την εμπιστοσύνη του.

Αυτός ο τύπος προσέγγισης είναι συνηθισμένος, με τους απατεώνες να προσπαθούν να πείσουν το άτομο να αποκαλύψει κωδικούς, τραπεζικά στοιχεία ή προσωπικά στοιχεία.

Μην πετάτε την απόδειξη στον κάδο απορριμμάτων δίπλα στο τερματικό

Αν αποφασίσετε να εκτυπώσετε την απόδειξη, θα πρέπει να την κρατήσετε μαζί σας και να την καταστρέψετε με ασφάλεια αργότερα.

Η σύσταση είναι να μην αφήνετε την απόδειξη στο ΑΤΜ, να μην την εγκαταλείπετε πάνω από το τερματικό και να μην την τοποθετείτε σε κοντινούς κάδους απορριμμάτων. Αυτές οι τοποθεσίες είναι εύκολα προσβάσιμες και μπορούν να χρησιμοποιηθούν από όσους αναζητούν πληροφορίες για να διαπράξουν απάτη.

Στο σπίτι, ιδανικά θα πρέπει να σκίζετε ή να κόβετε το μέρος όπου εμφανίζονται οι πληροφορίες που σχετίζονται με τη συναλλαγή, την κάρτα ή τον λογαριασμό.

Η ψηφιακή επιλογή είναι ασφαλέστερη

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, και όποτε είναι δυνατόν, η ασφαλέστερη επιλογή είναι να μην εκτυπώσετε την απόδειξη. Οι περισσότερες τράπεζες σάς επιτρέπουν να βλέπετε συναλλαγές και αποδείξεις μέσω της εφαρμογής τους ή μέσω διαδικτυακής τραπεζικής.

Με αυτόν τον τρόπο, ο χρήστης διατηρεί ένα αρχείο συναλλαγών χωρίς να αφήνει καμία έντυπη πληροφορία εκτεθειμένη σε τρίτους. Επιπλέον, ο έλεγχος της δραστηριότητας του λογαριασμού σας στο διαδίκτυο σάς επιτρέπει να παρακολουθείτε τον λογαριασμό σας πιο τακτικά και να εντοπίζετε γρήγορα τυχόν ύποπτες συναλλαγές.

Η ασφάλεια ξεκινά με μικρές συνήθειες

Η προστασία των τραπεζικών δεδομένων δεν εξαρτάται μόνο από μεγάλα συστήματα ασφαλείας. Μικρές καθημερινές συνήθειες κάνουν επίσης τη διαφορά.

Η αποφυγή εκτύπωσης περιττών αποδείξεων, η καταστροφή εγγράφων με ευαίσθητες πληροφορίες και η επιφυλακτικότητα απέναντι σε απροσδόκητες επαφές που ισχυρίζονται ότι προέρχονται από την τράπεζα είναι απλά αλλά σημαντικά μέτρα.

Μην κοινοποιείτε ποτέ κωδικούς ελέγχου ταυτότητας, κωδικούς πρόσβασης ή πλήρη στοιχεία κάρτας μέσω τηλεφώνου, email ή μηνύματος. Στην περίπτωση των αποδείξεων από ΑΤΜ, ο ασφαλέστερος κανόνας είναι απλός: Αν δεν χρειάζεστε πραγματικά το έντυπο αποδεικτικό, μην το εκτυπώσετε.