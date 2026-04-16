Νέα πρόκληση Ερντογάν: «Θα λάβουμε όλα τα αναγκαία μέτρα για την υπεράσπιση των Τουρκοκυπρίων»

Σε ένα νέο επιθετικό κρεσέντο κατά Ελλάδας και Κύπρου, ο Τούρκος πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν, συνομιλώντας με τον κατοχικό ηγέτη Ερχιουρμάν, «προειδοποίησε» ότι οι ξένες στρατιωτικές δυνάμεις που έχουν αναπτυχθεί στην Κύπρο λόγω των εντάσεων με το Ιράν, δεν πρέπει να αποκτήσουν μόνιμο χαρακτήρα. Επανέλαβε δε την ετοιμότητα της Τουρκίας να υπερασπισθεί το ψευδοκράτος των κατεχομένων.

Σύμφωνα με την Dailysabah, ο Ερντογάν διατύπωσε τις θέσεις αυτές κατά τη διάρκεια συνομιλιών με τον ηγέτη των Τουρκοκυπρίων , Τουφάν Ερχιουρμάν, στο γραφείο εργασίας του Ντολμάμπαχτσε στην Κωνσταντινούπολη. Στη συνάντηση εξετάστηκαν οι διμερείς σχέσεις και οι περιφερειακές εξελίξεις.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan:



— Gündemimizde olan Kıbrıs meselesinde ise adil, kalıcı ve sürdürülebilir bir çözüme varılmasının zamanı çoktan gelmiştir.

— Buradan bir kez daha Kıbrıs Türklerinin maruz bırakıldığı hukuksuz izolasyonun artık sona ermesi gerektiği çağrısında…

Συνάντηση υψηλού επιπέδου

Ο Ερντογάν υπογράμμισε ότι τα στρατιωτικά στοιχεία που έχουν αναπτυχθεί στο νησί λόγω των εντάσεων με το Ιράν δεν πρέπει να μετατραπούν σε μόνιμη παρουσία. Επανέλαβε πως η Τουρκία είναι έτοιμη να λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα για την υπεράσπιση των Τουρκοκυπρίων και δεν θα επιτρέψει την υπονόμευση των δικαιωμάτων και των συμφερόντων τους.

Στη συνάντηση παρευρέθηκαν ανώτατοι αξιωματούχοι, μεταξύ των οποίων ο επικεφαλής της Εθνικής Οργάνωσης Πληροφοριών (MIT) Ιμπραήμ Καλίν, ο διευθυντής Επικοινωνίας Μπουρχανεντίν Ντουράν, ο επικεφαλής σύμβουλος εξωτερικής πολιτικής και ασφάλειας Ακίφ Τσαγκατάι Κιλίτς και ο προεδρικός σύμβουλος Ζαφέρ Τσουμπούκτσου.

Να αρθεί ο αποκλεισμός των Τουρκοκυπρίων

Επιπρόσθετα, μιλώντας στην 152η Γενική Συνέλευση της Διακοινοβουλευτικής Ένωσης ο Ερντογάν αναφέρθηκε επίσης στο Κυπριακό, λέγοντας: «Ζητώ την άρση της παράνομης απομόνωσης στην οποία υπόκεινται οι Τουρκοκύπριοι».

