Θα μπορούσε το Ισραήλ να εξαπολύσει προληπτική επίθεση στην Τουρκία; Αμερικανός αναλυτής εξηγεί

Σε ένα ακραίο σενάριο, το Ισραήλ θα μπορούσε να εξετάσει το ενδεχόμενο μιας μεγάλης κλίμακας προληπτικής επίθεσης με στόχο την αποδυνάμωση της στρατιωτικής ικανότητας της Τουρκίας, αναφέρει ο Μάικλ Ρούμπιν, πρώην αξιωματούχος του αμερικανικού υπουργείου Άμυνας

Μάνος Χατζηγιάννης

Θα μπορούσε το Ισραήλ να εξαπολύσει προληπτική επίθεση στην Τουρκία; Αμερικανός αναλυτής εξηγεί
  • Ο Μάικλ Ρούμπιν προειδοποιεί ότι η ένταση Ισραήλ και Τουρκίας μπορεί να εξελιχθεί σε κατάσταση παρόμοια με αυτή πριν τον Πόλεμο των Έξι Ημερών του 1967.
  • Η κλιμάκωση της ρητορικής και η στρατιωτική ενίσχυση της Τουρκίας θεωρούνται από το Ισραήλ ως αυξανόμενη στρατηγική απειλή.
  • Σε ακραίο σενάριο, το Ισραήλ θα μπορούσε να εξετάσει προληπτική επίθεση για να αποδυναμώσει τις τουρκικές στρατιωτικές ικανότητες.
  • Η αντίδραση του ΝΑΤΟ σε περίπτωση σύγκρουσης Ισραήλ Τουρκίας θεωρείται πιθανώς περιορισμένη λόγω πολιτικών και διαδικαστικών εμποδίων.
  • Η τουρκική συμμετοχή στο ΝΑΤΟ δεν εξασφαλίζει προστασία από ισραηλινή επίθεση, καθώς μια τέτοια επίθεση μπορεί να θεωρηθεί νόμιμη αυτοάμυνα.
Ο αναλυτής Μάικλ Ρούμπιν προειδοποιεί ότι η κλιμάκωση των εντάσεων μεταξύ Ισραήλ και Τουρκίας θα μπορούσε, στη χειρότερη περίπτωση, να θυμίζει την περίοδο που προηγήθηκε του Πολέμου των Έξι Ημερών του 1967, όταν το Ισραήλ εξαπέλυσε μια ταχεία προληπτική επίθεση εναντίον της Αιγύπτου, μετά την κλιμάκωση της ρητορικής και τη στρατιωτική κινητοποίηση υπό τον τότε Αιγύπτιο πρόεδρο Γκαμάλ Αμπντέλ Νάσερ.

Ο πρώην αξιωματούχος του υπουργείου Άμυνας των Ηνωμένων Πολιτειών, ειδικός σε θέματα των κρατών της Μέσης Ανατολής, Μάικλ Ρούμπιν, που παλιότερα «έκρουσε κώδωνα» του κινδύνου για τις παράνομες και νομικά ανυπόστατες τουρκικές διεκδικήσεις στο Αιγαίο, ανέλυσε κατά πόσο δύναται η Τουρκία να είναι ο επόμενος στόχος του Ισραήλ.

Η ανάλυση υποστηρίζει ότι το σημερινό κλίμα αντανακλά ένα παρόμοιο μοτίβο κλιμακούμενης ρητορικής και στρατηγικής ενίσχυσης, υποστηρίζοντας ότι τα πολιτικά μηνύματα του Τούρκου προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και η επέκταση των αμυντικών δυνατοτήτων της Άγκυρας θα μπορούσαν να εκληφθούν από το Ισραήλ ως μια αυξανόμενη στρατηγική απειλή.

Υποδηλώνει ότι, σε ένα ακραίο σενάριο, το Ισραήλ θα μπορούσε να εξετάσει το ενδεχόμενο μιας μεγάλης κλίμακας προληπτικής επίθεσης με στόχο την αποδυνάμωση της στρατιωτικής ικανότητας της Τουρκίας, συμπεριλαμβανομένης της αεροπορικής της ισχύος, των ναυτικών δυνάμεών της, των συστημάτων αεροπορικής άμυνας και της αμυντικής βιομηχανικής υποδομής.

Σύμφωνα με τον Ρούμπιν, τα εργοστάσια κατασκευής μη επανδρωμένων αεροσκαφών της Τουρκίας παράγουν μαζικά οπλισμό που θα μπορούσε να κατακλύσει τις ισραηλινές άμυνες. Μια ενδεχόμενη πώληση μαχητικών F-35 Joint Strike Fighter από την κυβέρνηση Τραμπ στην Τουρκία θα μπορούσε να υπονομεύσει το ποιοτικό πλεονέκτημα του Ισραήλ. Εν τω μεταξύ, η πιθανότητα η Τουρκία να ακολουθήσει την πορεία του Ιράν προς την απόκτηση πυρηνικής ικανότητας αποτελεί απειλή, σύμφωνα με τον ειδικό.

Και ο Ρούμπιν συνεχίζει:

Οι διπλωμάτες μπορεί να προσπαθούν να υποβαθμίσουν την ένταση, αλλά για όσους βρίσκονται στην περιοχή, η πραγματικότητα έχει μεγαλύτερη σημασία από τις ευσεβείς επιθυμίες. Η Τουρκία του 2026 είναι ισοδύναμη με την Αίγυπτο του 1966. Οι δικτάτορες επιδιώκουν να ξεσηκώσουν το κοινό εναντίον του εβραϊκού κράτους.
Ιδεολογικοί λόγοι, για τους οποίους δεν μπορεί να υπάρξει συμβιβασμός, κινητοποίησαν τον Νάσερ και τροφοδοτούν το μίσος του Ερντογάν. Οι ισραηλινοί ηγέτες δεν πρέπει να τρέφουν καμία ψευδαίσθηση ότι ο Ερντογάν θα υλοποιήσει τα λόγια του.
Η αδράνεια των ΗΠΑ μετά την πρόσφατη ανάπτυξη των F-16 του Ερντογάν στην κατεχόμενη βόρεια Κύπρο ενθαρρύνει μόνο τον Τούρκο ηγέτη να πιστεύει ότι μπορεί να τη γλιτώσει με οτιδήποτε.

Ο Λευκός Οίκος δεν πρέπει να τρέφει ψευδαισθήσεις για το τι μπορεί να ακολουθήσει. Στις 5 Ιουνίου 1967, το Ισραήλ ξεκίνησε την «Επιχείρηση Focus», καταστρέφοντας την αιγυπτιακή πολεμική αεροπορία και πάνω από 300 αιγυπτιακά αεροσκάφη στο έδαφος.
Η φύση των υπαρξιακών απειλών είναι τέτοια που απαιτούν δραστικά μέτρα.

Με απλά λόγια, αν το Ισραήλ φοβάται ότι η αεροπορική δύναμη, το ναυτικό και οι στρατιωτικοβιομηχανικές εγκαταστάσεις της Τουρκίας αποτελούν απειλή για την ύπαρξη του εβραϊκού κράτους, τότε το Ισραήλ δεν θα έχει άλλη επιλογή από το να ξεκινήσει μια νέα «Επιχείρηση Focus» για να προλάβει την απειλή. Ο στρατός του Νάσερ το 1967 ήταν το αντίστοιχο του σημερινού στρατού του Ερντογάν, μεγάλος αλλά υπερεκτιμημένος.

Το Ισραήλ θα μπορούσε στη συνέχεια να επιτεθεί σε τουρκικά F-16 και άλλα αεροσκάφη σε βάσεις στη βόρεια Κύπρο, στο Ιντσιρλίκ, στη Σμύρνη, στο Ντιγιάρμπακιρ και σε μισή ντουζίνα άλλες πόλεις. Τα ισραηλινά πολεμικά αεροσκάφη θα έπρεπε πιθανότατα να στοχεύσουν την κύρια βάση του Τουρκικού Πολεμικού Ναυτικού στο Γκόλτζουκ, καθώς και στο Ακσάζ, στη Φότσα και στο Ισκεντερούν, στο κατεχόμενο Χατάι.

Για να παρεμποδίσει την αντίδραση και την ανάκαμψη της Τουρκίας, το Ισραήλ θα πρέπει επίσης να στοχεύσει τα εργοστάσια της Turkish Aerospace Industries (TUSAŞ), όπου η Τουρκία παράγει το μεγαλύτερο μέρος των όπλων της. Η έδρα, το προσωπικό και τα εργοστάσια της Baykar πιθανότατα θα πρέπει επίσης να χτυπηθούν λόγω του ρόλου της στην παραγωγή των Bayraktar TB2 και Akinci.
Η BMS Savunma, με έδρα την Άγκυρα, παράγει drones επιτήρησης και μπορεί επίσης να αποτελέσει πιθανό στόχο. Τα τουρκικά ραντάρ και τα αντιαεροπορικά συστήματα πιθανότατα θα εξουδετερωθούν στα πρώτα λεπτά.

H πιθανή αντίδραση του ΝΑΤΟ

Η ανάλυση αμφισβητεί επίσης την πιθανή αντίδραση του ΝΑΤΟ, αναφέροντας πιθανά πολιτικά και διαδικαστικά εμπόδια που θα μπορούσαν να περιορίσουν τη συλλογική δράση σε περίπτωση άμεσης σύγκρουσης στην οποία εμπλέκεται ένα κράτος μέλος.

Και σε προ μηνών αντίστοιχη ανάλυση υποστήριξε ότι η συμμετοχή της Τουρκίας στο ΝΑΤΟ δεν θα της προσφέρει προστασία από μια ισραηλινή επίθεση. Κι αυτό επειδή, όπως αναφέρει, θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως νόμιμη αυτοάμυνα εναντίον ενός κράτους που υποστηρίζει την τρομοκρατία, και μια συλλογική αντίδραση του ΝΑΤΟ βάσει του Άρθρου V δεν είναι αυτόματη.

Σημειώνει δε ότι θα μπορούσε να ασκηθεί βέτο από βασικά μέλη της Συμμαχίας όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες, ή ακόμη και η Σουηδία και η Φινλανδία, που, όπως λέει, τρέφουν... μνησικακία έναντι της Τουρκίας.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
14:02ΕΛΛΑΔΑ

Ηλικιωμένη ξέχασε τσάντα με 30.000 ευρώ σε λεωφορείο - Της επιστράφηκε ακέραια

14:00ANNOUNCEMENTS

Η Νεφέλη Φασούλη καλοσωρίζει το καλοκαίρι με μουσική και φως - Στις 2 Ιουλίου στο Θέατρο Βράχων

13:55ΥΓΕΙΑ

Κεφαλονιά: Φως στην προσωπική αντιδικία μεταξύ γιατρών στο νοσοκομείο ρίχνει η ΕΔΕ

13:55ΚΟΣΜΟΣ

LIVE BLOG: Υπό πίεση η εκεχειρία - Το Ιράν δηλώνει ότι δεν υπάρχουν σχέδια για νέο γύρο διαπραγματεύσεων μετά την κατάσχεση πλοίου από τις ΗΠΑ

13:54ΜΠΑΣΚΕΤ

Μαρούσι: «Τι φοβάται ο κύριος Λιόλιος» - Η ανακοίνωση της «κιτρινόμαυρης» ΚΑΕ

13:54ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Βγήκε ο ανάδοχος για το Παλατάκι - Προχωρά η αξιοποίησή του

13:53ΕΥ ΖΗΝ

Πώς να αυξήσετε την πρόσληψη πρωτεΐνης αν παίρνετε φάρμακα GLP-1

13:48ΚΟΣΜΟΣ

Κίνα: Ρομπότ «έσπασε» κάθε ρεκόρ - Έτρεξε ημιμαραθώνιο πιο γρήγορα από άνθρωπο

13:46ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Έψαχναν τον νεοκόρο για τη λειτουργία και τον βρήκαν εγκλωβισμένο μέσα σε ΙΧ στον γκρεμό

13:45ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ρεσιτάλ Ηλιόπουλου μετά το ΑΕΚ – ΠΑΟΚ: Τραγουδούσε το «Αγάπα με» που έπαιζε στα μεγάφωνα

13:40ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Great Sea Interconnector: Ελλάδα και Κύπρος ζητούν από την ΕΤΕπ χρηματοδότηση του έργου

13:40ΚΟΣΜΟΣ

Αγνώριστος ο Τζουντ Λο στον ρόλο του Βλαντιμίρ Πούτιν: Πώς ο Δον Ζουάν της μεγάλης οθόνης έγινε «τσάρος»

13:39ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα στην Λαυρεωτική - Επί τόπου η Πυροσβεστική

13:38ΕΛΛΑΔΑ

Παγκόσμια Ημέρα Κάνναβης: Όσα δεν ξέρατε για το πιο αμφιλεγόμενο φυτό

13:37ΕΛΛΑΔΑ

Πανσέληνος των Λουλουδιών: Πότε κάνει την εμφάνισή του το πιο ανοιξιάτικο φεγγάρι

13:35ΕΛΛΑΔΑ

Λαμία: Γυναίκα καταγράφηκε να ρίχνει άκουαφορτε σε δέντρα δρόμου με στόχο την καταστροφή τους

13:33ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αθανασίου σε Επιτροπή Δεοντολογίας για ΟΠΕΚΕΠΕ: Δεν υπάρχει αδίκημα, απορώ πως εστάλη η δικογραφία - Τι λέει στο υπόμνημα του ο Χατζηβασιλείου

13:32ΚΟΣΜΟΣ

Η νύφη αποκαλύπτει τoν απίστευτο λόγο που της έριξε μαύρη μπογιά η γυναίκα του αδερφού της

13:28ΕΛΛΑΔΑ

Κεφαλονιά: Γνωστός λογιστής στο Αγρίνιο ο 66χρονος που έστειλε λεφτά στη Μυρτώ - Νέο πρόσωπο-κλειδί μια 40χρονη από την Αθήνα

13:22ΚΟΣΜΟΣ

Θα μπορούσε το Ισραήλ να εξαπολύσει προληπτική επίθεση στην Τουρκία; Αμερικανός αναλυτής εξηγεί

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
13:21ΕΛΛΑΔΑ

Χαϊδάρι: Διασωληνωμένη στο Παίδων 13χρονη μαθήτρια - Έπεσε από τον πρώτο όροφο του 7ου Γυμνασίου

08:42ΚΟΣΜΟΣ

Αγνοούμενος πιλότος που καταρρίφθηκε το 1940 βρέθηκε να κάθεται στο πιλοτήριο του μαχητικού

13:28ΕΛΛΑΔΑ

Κεφαλονιά: Γνωστός λογιστής στο Αγρίνιο ο 66χρονος που έστειλε λεφτά στη Μυρτώ - Νέο πρόσωπο-κλειδί μια 40χρονη από την Αθήνα

13:05ΕΛΛΑΔΑ

Η στιγμή που Ι.Χ πέφτει στο κενό από την κατάρρευση τοιχίου στους στάβλους Παπάφη - Μια σύλληψη

12:54ΚΟΣΜΟΣ

Σεισμός 7,5R στην Ιαπωνία: Κύματα τσουνάμι έπληξαν τις ακτές - «Μεταβείτε σε υψηλότερα σημεία»

12:30ΚΟΣΜΟΣ

Τρομακτικά πλάνα: Παγιδευμένος 12χρονος κρέμεται από πόρτα σχολικού λεωφορείου για 350 μέτρα

09:22ΕΛΛΑΔΑ

Νεκρή 51χρονη που έπεσε στο κενό από τον δεύτερο όροφο στο Τουρισμού - Ήταν υπάλληλος του υπουργείου

13:39ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα στην Λαυρεωτική - Επί τόπου η Πυροσβεστική

07:42ΚΟΣΜΟΣ

Ο Άντριου «φυγάδευσε» τη Σάρα μέσα στη νύχτα - Οργή στο Μπάκιγχαμ, αηδιασμένος ο βασιλιάς Κάρολος

17:04ΠΑΙΔΕΙΑ

Πότε κλείνουν τα σχολεία για το καλοκαίρι - Οι ημερομηνίες για Δημοτικά, Γυμνάσια και Λύκεια

16:19ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Βουτάει» η θερμοκρασία, χιόνια στα ορεινά και χειμώνας... ωρών - Η πρόβλεψη Καλλιάνου

19:46ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Κεφαλονιά: Το κορίτσι στο «δωμάτιο 11» - Τι συνέβαινε την ίδια ώρα που η Μυρτώ έπεφτε νεκρή

12:35ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Αθανάσιος Καββαδάς ο νέος υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης μετά την παραίτηση Λαζαρίδη

13:22ΚΟΣΜΟΣ

Θα μπορούσε το Ισραήλ να εξαπολύσει προληπτική επίθεση στην Τουρκία; Αμερικανός αναλυτής εξηγεί

07:00ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Κεφαλονιά: Τα «σπάσανε» οι 3 κατηγορούμενοι για τη δολοφονία της Μυρτούς - Δεν λένε ούτε «γεια»

22:24WHAT THE FACT

Αρχαιολόγοι ανέσυραν από τα βάθη της θάλασσας τα απομεινάρια ενός από τα Επτά Θαύματα του Κόσμου

12:55ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο: Ο Δημήτρης Μαρκόπουλος είναι πτυχιούχος στις «Σπουδές στον Ελληνικό Πολιτισμό»

12:35ΕΛΛΑΔΑ

Αγίου Γεωργίου 2026: Πότε πέφτει φέτος και σε ποιες περιοχές είναι τοπική αργία

12:03ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Νέες ταυτότητες: Γιατί πρέπει να την προμηθευτείτε πριν από τον Αύγουστο του 2026

17:36ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Λύθηκε το μυστήριο με την νεκρή Αιθιοπίνα στο κέντρο της Αθήνας - Ο ρόλος του 45χρονου Ιταλού

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ