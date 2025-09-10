Ανάλυση: Το Ισραήλ χτύπησε τη Χαμάς στην Ντόχα - Μπορεί η Τουρκία να είναι η επόμενη;

Και το γεγονός ότι είναι μέλος του ΝΑΤΟ δεν θα την σώσει... 

Επιμέλεια - Μάνος Χατζηγιάννης

Με αγωνία παρακολουθεί ο πλανήτης τις εξελίξεις σε διεθνές επίπεδο μετά το χτύπημα των Ισραηλινών στη Χαμάς, στη Ντόχα του Κατάρ.

Ο πρώην αξιωματούχος του Υπουργείου Άμυνας των Ηνωμένων Πολιτειών, ειδικός σε θέματα των κρατών της Μέσης Ανατολής, Μάικλ Ρούμπιν, που παλιότερα «έκρουσε κώδωνα» του κινδύνου για τις παράνομες και νομικά ανυπόστατες τουρκικές διεκδικήσεις στο Αιγαίο, ανέλυσε κατά πόσο δύναται η Τουρκία να είναι ο επόμενος στόχος του Ισραήλ.

Σύμφωνα με τον Ρούμπιν, μετά την πρόσφατη ισραηλινή επίθεση εναντίον ηγετών της Χαμάς στο Κατάρ, οι αναλύσεις υποδηλώνουν ότι η Τουρκία, το τελευταίο καταφύγιο της Χαμάς, θα μπορούσε να είναι η επόμενη. Μάλιστα υποστηρίζει ότι η συμμετοχή της Τουρκίας στο ΝΑΤΟ δεν θα της προσφέρει προστασία από μια ισραηλινή επίθεση. Κι αυτό επειδή, όπως αναφέρει, θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως νόμιμη αυτοάμυνα εναντίον ενός κράτους που υποστηρίζει την τρομοκρατία, και μια συλλογική αντίδραση του ΝΑΤΟ βάσει του Άρθρου V δεν είναι αυτόματη.

Ρούμπιν

Οι ειδικός αναλυτής, Μάικλ Ρούμπιν

Σημειώνει δε ότι θα μπορούσε να ασκηθεί βέτο από βασικά μέλη της Συμμαχίας όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες, ή ακόμη και η Σουηδία και η Φινλανδία, που, όπως λέει, τρέφουν μνησικακία έναντι της Άγκυρας.

Αναλυτικά όσα αναφέρει ο Μάικλ Ρούμπιν:

Μετά το Κατάρ, ποιος θα είναι ο επόμενος; Το ΝΑΤΟ δεν θα προστατεύσει την Τουρκία από ισραηλινή επίθεση

Οι ισραηλινές δυνάμεις επιτέθηκαν σε στόχους της Χαμάς στο Κατάρ, ένα εμιράτο του Περσικού Κόλπου που έχει χρηματοδοτήσει τη Χαμάς και υποκινήσει τρομοκρατικές ενέργειες τόσο κατά του Ισραήλ όσο και των Ηνωμένων Πολιτειών. Οι ηγέτες της Χαμάς έχουν ονομάσει τη Ντόχα «σπίτι» τους, πιστεύοντας ότι ο ρόλος του Κατάρ ως μεσολαβητή θα προστάτευε τους ηγέτες της τρομοκρατίας από την ευθύνη.

Έκαναν λάθος. Όχι μόνο φαίνεται ότι οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις χρησιμοποίησαν αεροπορικές επιθέσεις αντί για πιο αμφισβητήσιμες μυστικές ενέργειες, αλλά φήμες από την Ουάσιγκτον υποδηλώνουν ότι συντονίστηκαν.

Πολλοί Αμερικανοί διπλωμάτες θεωρούν από καιρό τη Χαμάς ως εμπόδιο στις προσπάθειές τους να προωθήσουν την ειρηνευτική διαδικασία. Πολύ συχνά, Ευρωπαίοι διπλωμάτες (και ο πρώην υπουργός Εξωτερικών Τζον Κέρι) έχουν προσεγγίσει τη Χαμάς ως πιθανό εταίρο. Το Ισραήλ κατανοεί ότι η Χαμάς αποτελεί υπαρξιακή απειλή και ενήργησε αναλόγως.

Δεδομένης της εικόνας του Ισραήλ για τη Χαμάς, είναι λογικό να συνεχίσει να στοχεύει την οργάνωση όπου κι αν αυτή αναζητήσει καταφύγιο.

Πέρα από τη Χαμάς; Η Τουρκία μπορεί να είναι η επόμενη

Η Χαμάς δεν είναι μόνη. Μετά τη σφαγή των Ολυμπιακών Αγώνων του Μονάχου το 1972, το Ισραήλ κυνηγούσε τους δράστες σε όλη την Ευρώπη και τη Μέση Ανατολή. Αφού η Οργάνωση για την Απελευθέρωση της Παλαιστίνης (ΟΑΠ) δολοφόνησε τρεις Ισραηλινούς στην Κύπρο, ισραηλινά αεροσκάφη πέταξαν 1.280 μίλια για να βομβαρδίσουν την έδρα της ΟΑΠ στην Τυνησία, η οποία, όπως και το Κατάρ, είχε ένα πόδι και στα δύο στρατόπεδα, ακόμη και αν, όπως το Κατάρ, δεν είχε επίσημες σχέσεις με το Ισραήλ.

Οι ηγέτες της Χαμάς κατανοούν πλέον ότι όχι μόνο η ίδια η Γάζα δεν είναι ασφαλές καταφύγιο, αλλά και ότι η Τεχεράνη και η Ντόχα δεν παρέχουν ασφάλεια.
Το τελευταίο τους καταφύγιο είναι η Τουρκία. Η Χαμάς έχει από καιρό ιδρύσει γραφεία στην Κωνσταντινούπολη, όχι μόνο για να συντονίζεται με την Τουρκία, αλλά και για να ξεπλένει χρήματα και να σχεδιάζει επιθέσεις.

Το ΝΑΤΟ δεν θα τους σώσει

Τόσο η Χαμάς όσο και η Τουρκία μπορεί να πιστεύουν ότι η ιδιότητα μέλους της Τουρκίας στο ΝΑΤΟ προσφέρει ασυλία που δεν είχαν η Γάζα, το Ιράν και το Κατάρ. Το Κατάρ μπορεί να ήταν σημαντικός σύμμαχος εκτός ΝΑΤΟ, αλλά δεν ήταν μέλος του ΝΑΤΟ.

Δεν είχε το Άρθρο V του ΝΑΤΟ, το οποίο ορίζει ότι μια επίθεση εναντίον ενός μέλους είναι επίθεση εναντίον όλων.

Η Τουρκία και η Χαμάς πρέπει όμως να είναι προσεκτικές. Το ΝΑΤΟ είναι ένας οργανισμός που λειτουργεί με συναίνεση και σπάνια οι αποφάσεις είναι τελεσίδικες. Η Σουηδία και η Φινλανδία δυσανασχετούν με τον εκβιασμό της Τουρκίας που συνόδευσε την ένταξή τους στην αμυντική συμμαχία, όταν η Τουρκία τις ταπείνωσε απαιτώντας να περιορίσουν τις πολιτικές ελευθερίες και τα δικαιώματα των Τούρκων αντιφρονούντων και της κουρδικής μειονότητας και, στην περίπτωση της Σουηδίας, ακόμη και να εκδώσουν έναν κουρδό ακτιβιστή. Ένα βέτο από τη Στοκχόλμη ή την Ελσίνκι είναι μια πιθανή επιλογή.

Το ίδιο ισχύει και για ένα βέτο της Ουάσιγκτον, παρά τις στενές προσωπικές και επιχειρηματικές σχέσεις του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ με τον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Οι διατάξεις περί αυτοάμυνας δεν ισχύουν για έναν επιτιθέμενο. Εάν η Τουρκία ενεργεί μέσω τρομοκρατικών αντιπροσώπων – και αυτό είναι ουσιαστικά η Χαμάς – τότε η Τουρκία ουσιαστικά πυροβόλησε πρώτη, και το Ισραήλ έχει δίκιο να ανταποκριθεί.

Οι Πολωνοί λένε ένα αστείο. Εάν αναγκάζονταν να πυροβολήσουν έναν Γερμανό και έναν Ρώσο, ποιον θα στοχεύσουν πρώτα; Η απάντηση: τον Γερμανό. Ο λόγος: Πρώτα η δουλειά, μετά η διασκέδαση. Καθώς ο Ερντογάν εντείνει την αντι-ισραηλινή και αντισημιτική ρητορική του και μετατρέπει την Τουρκία σε κράτος που υποστηρίζει την τρομοκρατία, το ίδιο αστείο θα μπορούσε να ισχύει και για το Ισραήλ, αλλά με το Κατάρ και το Ιράν να αντικαθιστούν τη Γερμανία και την Τουρκία να παίζει το ρόλο του Ιράν.
Αν οι Τούρκοι είναι σοφοί, θα εκδώσουν τώρα τη Χαμάς ή, για τη δική τους ασφάλεια, θα μείνουν τουλάχιστον 150 πόδια μακριά από οποιοδήποτε κτίριο φιλοξενεί τη Χαμάς.

