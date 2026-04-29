H AKTOR LNG USA και η ALUMINIJ Βοσνίας – Ερζεγοβίνης υπέγραψαν 20ετή συμφωνία για την πώληση LNG

Μακροχρόνια εμπορική συμφωνία για την πώληση αμερικάνικου υγροποιημένου Φυσικού Αερίου (LNG) υπέγραψαν σήμερα η AKTOR LNG USA, 100% θυγατρική του Ομίλου AKTOR και η ALUMINIJINDUSTRIES d.o.o., που δραστηριοποιείται στην παραγωγή αλουμινίου με σημαντική παρουσία στην Ευρώπη, με έδρα το Μόσταρ της Βοσνίας - Ερζεγοβίνης και η οποία είναι θυγατρική του ομίλου M.T. Abraham Group.

Η εικοσαετής συμφωνία προβλέπει ότι η AKTOR LNGUSA θα προμηθεύει την ALUMINIJ INDUSTRIES 0,5 δισεκατομμύριο κυβικά μέτρα (BCM) ετησίως, ξεκινώντας από το 2030. Τα εκτιμώμενα έσοδα για το σύνολο της διάρκειας της συμφωνίας αγγίζουν τα 3 δισ. ευρώ.

Επιπλέον, η AKTOR LNG USA θα συνεργαστεί με την M.T. Abraham Group σχετικά με την ανάπτυξη, κατασκευή και λειτουργία μίας Μονάδας Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας με Φυσικό Αέριο που θα εγκατασταθεί στο εργοστάσιο μεταλλουργίας της Aluminij στο Μόσταρ.

Τα δύο μέρη θα συναντηθούν στο Μόσταρ, κατά τη διάρκεια του Μαΐου, όπου θα πραγματοποιηθεί η επίσημη τελετή της υπογραφής.

