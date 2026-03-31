Εξάρχου: Οι μακροχρόνιες συμφωνίες προμήθειας LNG «κλειδί» για την ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης

«Αν η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν ξεκινήσει να συμπεριφέρεται ως ισχυρός εταίρος, θα είναι πάντα πίσω στις εξελίξεις», τόνισε ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου AKTOR και Διευθύνων Σύμβουλος της ATLANTIC SEE LNG Trade, Αλέξανδρος Εξάρχου

Το κλειδί για τον Κάθετο Ενεργειακό Διάδρομο και την ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης είναι οι μακροχρόνιες συμφωνίες προμήθειας LNG από τις ΗΠΑ, όμως εάν η Ε.Ε. δεν κινηθεί γρήγορα προς αυτήν την κατεύθυνση, κινδυνεύει να βρεθεί ενώπιον μίας εξαιρετικά σκληρής πραγματικότητας, με πολύ υψηλές τιμές φυσικού αερίου τον επόμενο χειμώνα, όπως τόνισε ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου AKTOR και Διευθύνων Σύμβουλος της ATLANTIC SEE LNG Trade, Αλέξανδρος Εξάρχου, μιλώντας στο “Romania Government Table” που διοργάνωσε το Economist Impact στο Βουκουρέστι.

Στη συζήτηση, που είχε ως θέμα τους ενεργειακούς διαδρόμους και τον ρόλο της Νοτιοανατολικής Ευρώπης στην ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης, συμμετείχαν ο Έλληνας υπουργός Περιβάλλοντος Ενέργειας, κ. Σταύρου Παπασταύρου, ο Υπουργός Ενέργειας της Ρουμανίας κ. Bogdan-Gruia Ivan, η Υφυπουργός Ενέργειας της Βουλγαρίας, κυρία Teodora Georgieva-Mileva και ο κ. Εξάρχου, υπό τον συντονισμό του δημοσιογράφου του Economist, κ. Alasdair Ross.

«Το πρόβλημα της Ε.Ε. είναι ότι ξέρουμε να μιλάμε θεωρητικά και να περιγράφουμε λύσεις, αλλά πρέπει να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα της νέας πραγματικότητας, που είναι η Ουκρανία και το Ιράν. Εάν η Ε.Ε. δεν ξεκινήσει να συμπεριφέρεται ως ισχυρός εταίρος θα είναι πάντα πίσω στις εξελίξεις. Σήμερα, αντιμετωπίζουμε κάτι που μας βρίσκει παντελώς απροετοίμαστους και απροστάτευτους», επεσήμανε ο κ. Εξάρχου.

Ο επικεφαλής του Ομίλου AKTOR σημείωσε ότι η ενέργεια είναι το πιο σημαντικό πράγμα για το μέλλον της Ε.Ε. και της οικονομίας της και υπογράμμισε η αδυναμία της Ε.Ε. να λάβει γρήγορα μέτρα, έχει ως αποτέλεσμα να βρίσκεται διαρκώς προ τετελεσμένων και αρνητικών εκπλήξεων. Και πρόσθεσε ότι η Ευρώπη έχει την τάση να χάνει χρόνο σε ατέρμονες συζητήσεις για προβλήματα, όπως οι πόλεμοι σε Ουκρανία και Ιράν, οι οποίοι αποτελούν ωστόσο μία πραγματικότητα, τονίζοντας ότι οφείλουμε πλέον να αποδεχθούμε ότι συμβαίνουν και ότι θα έχουν επίπτωση στις ζωές μας.

Ο κ. Εξάρχου εξέφρασε την ανησυχία του ότι τον επόμενο χειμώνα, η Ευρώπη θα βρεθεί ενώπιον μίας ιδιαίτερα σκληρής πραγματικότητας, καθώς εκτίμησε ότι οι τιμές του φυσικού αερίου στο Ολλανδικό Χρηματιστήριο Ενέργειας (TTF) θα είναι ιδιαίτερα αυξημένες, προβλέποντας ότι στην καλύτερη περίπτωση θα κυμαίνονται σε περίπου €85 ευρώ ανά MWh από περίπου €53 σήμερα, την ώρα που στην Αμερική (Henry Hub) η ισοδύναμη συγκρίσιμη τιμή ανέρχεται σήμερα σε λιγότερο από €8,5.

«Αυτό θα έχει τρομερή επίπτωση και θα πρέπει οι “27” της Ε.Ε. ή έστω η Ευρωζώνη να καθίσουν στο τραπέζι και να δουν πως θα αντιμετωπίσουν το πρόβλημα σήμερα» σημείωσε ο κ. Εξάρχου, υπογραμμίζοντας την αμφιθυμία της Ευρώπης στο ενεργειακό.

«Στην Ευρώπη, όταν νομοθετούμε την απαγόρευση του ρωσικού φυσικού αερίου, το εννοούμε; Εάν το εννοούμε, έχουμε εξασφαλίσει ικανές ποσότητες από τις ΗΠΑ ώστε να περάσουμε τον επόμενο χειμώνα με κανονικές τιμές;», διερωτήθηκε.

«Βλέπω ορισμένα κράτη – μέλη να είναι διστακτικά στην εφαρμογή της απόφασης απαγόρευσης του ρωσικού φυσικού αερίου και κάποια μάλιστα, όχι μόνο να μην επιτρέπουν την πρόοδο του Κάθετου Διαδρόμου, αλλά και να προσπαθούν να εξασφαλίσουν ότι άλλα κράτη – μέλη δεν θα υπογράψουν μακροχρόνιες συμβάσεις προμήθειας LNG με τις ΗΠΑ» σημείωσε.

Ο κ. Εξάρχου έκανε και μία εκτίμηση της προόδου του Κάθετου Διαδρόμου. «Ο Κάθετος Διάδρομος εξαρτάται από τη λήψη αποφάσεων από πολλά κράτη και την Ε.Ε. Χρειάζεται ένα δεύτερο FSRU στην Ελλάδα, πολύ γρήγορα, ούτως να είναι έτοιμο έως το 2030 όταν θα ξεκινήσουν να υλοποιούνται οι μακροχρόνιες συμβάσεις LNG, αλλά και να βελτιωθεί ο υφιστάμενος αγωγός προς την Ουκρανία. Χρειάζονται γρήγορες αποφάσεις και αυτές είναι που θα προστατεύσουν την ισορροπία. Το κλειδί της άσκησης είναι οι μακροχρόνιες συμφωνίες» συμπλήρωσε.

Επιπλέον, προειδοποίησε ότι τα πλήγματα που έχει υποστεί το Κατάρ από τον πόλεμο στον Περσικό, πιθανότατα θα το διαγράψουν ως πιθανό προμηθευτή LNG της Ευρώπης, ειδικά εάν ληφθούν υπόψη οι τεράστιες ενεργειακές ανάγκες της Κίνας.

Και επεσήμανε ότι το ενεργειακό περιβάλλον είναι πια εντελώς διαφορετικό σε σχέση με την εξασφάλιση σωστών τιμών και κατάλληλων ποσοτήτων LNG. «Τρεις μήνες πριν, η διαπραγμάτευση θα ήταν διαφορετική σε σχέση με μία διαπραγμάτευση που θα γινόταν σήμερα ή θα γίνει τα Χριστούγεννα. Κάποια έχασαν μία μεγάλη ευκαιρία να εξασφαλίσουν LNG σε προσιτές τιμές.

Είναι σημαντικό να οριστικοποιηθούν οι μακροχρόνιες συμφωνίες, ώστε ο Κάθετος Διάδρομος να είναι χρηματοδοτήσιμος. Τα απαραίτητα κεφάλαια πρέπει να εξασφαλιστούν και ο χρόνος έχει κρίσιμη σημασία. Αυτή είναι η πρόκληση» κατέληξε.

Νωρίτερα, την θεματική του συνεδρίου άνοιξε ο Πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα, κυρία Kimberly Guilfoyle, η οποία υπογράμμισε τη σημασία του Κάθετου Διαδρόμου και της διατλαντικής ενεργειακής συνεργασίας, υπογραμμίζοντας τον ρόλο της πρωτοβουλίας αυτής στην ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης.

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
16:28ΕΥ ΖΗΝ

Πώς να κάνετε υγιεινά τη νηστεία του Πάσχα: Πιθανά οφέλη και κίνδυνοι

16:25ΚΟΣΜΟΣ

Πατριάρχης Ιεροσολύμων για Μεγάλη Εβδομάδα και Πάσχα: Μόνο θρησκευτικές τελετές

16:22ΕΛΛΑΔΑ

Ηγουμενίτσα: Συνελήφθη Τούρκος οδηγός φορτηγού με λαθραία τσιγάρα

16:17ΚΟΣΜΟΣ

Πιτ Χέγκσεθ: Έχουμε τουλάχιστον 15 τρόπους χερσαίας παρέμβασης στο Ιράν - Είναι όλα στο τραπέζι

16:11ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Ασφυξία «έδειξε» η ιατροδικαστική ως αιτία θανάτου της 59χρονης από τον Εύοσμο

16:11ΚΟΣΜΟΣ

Ο βασιλιάς Κάρολος και η βασίλισσα Καμίλα στις ΗΠΑ για τα 250 χρόνια από την Αμερικανική Ανεξαρτησία

16:09ΚΑΙΡΟΣ

Κακοκαιρία: Πρωταπριλιά με βροχές και θυελλώδεις ανέμους - Οι περιοχές που θα «χτυπήσει» το φαινόμενο

16:09ΕΛΛΑΔΑ

Μητροπολίτης Μάνης για απόφαση ΣτΕ για ομόφυλα ζευγάρια: Ηθικό και εθνικό χρέος μην φτάσουμε σε διολίσθηση

15:45ΕΛΛΑΔΑ

Η Ποτοποιία Πλωμαρίου Ισιδώρου Αρβανίτου ενισχύει τη διεθνή της παρουσία στην ProWein 2026

15:36ΠΑΙΔΕΙΑ

Τα Career Days του Μητροπολιτικού Κολλεγίου ενώνουν νέα ταλέντα με κορυφαίες εταιρείες σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη

15:28ΕΛΛΑΔΑ

Εξάρχου: Οι μακροχρόνιες συμφωνίες προμήθειας LNG «κλειδί» για την ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης

15:27LIFESTYLE

Ο πρώην σύζυγος της Κατερίνας Λάσπα νυμφεύεται ηθοποιό της σειράς «Άγιος Έρωτας»

15:20ΚΟΣΜΟΣ

Ο λόγος που πρέπει να ρίχνεις ξύδι στις αποχετεύσεις πριν από έντονες βροχοπτώσεις

15:18ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Παπασταύρου για Κάθετο Διάδρομο: Είναι μια αρτηρία ανάπτυξης, ευημερίας και ελευθερίας

15:09ΚΟΣΜΟΣ

Το αεροπλάνο που επρόκειτο να είναι πιο υπερηχητικό από το Concorde αλλά δεν πέταξε ποτέ

15:04ΕΛΛΑΔΑ

Αγρίνιο: Παραδόθηκε 17χρονος για το μαχαίρωμα του 16χρονου

15:03ΚΟΣΜΟΣ

Γεωπολιτικές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και επιπτώσεις στη διεθνή ισορροπία

15:01ΕΛΛΑΔΑ

Συγκίνησε ο Γιώργος Νταλάρας για την Μαρινέλλα: «Εσύ δεν πέθανες προχθές, μάνα μου»

15:00ΚΟΣΜΟΣ

Οργή Τραμπ κατά συμμάχων: «Όσοι θέλετε πετρέλαιο πηγαίνετε στα Στενά του Ορμούζ και πάρτε το - Γαλλία, θα το θυμόμαστε»

14:58ΕΛΛΑΔΑ

Νέο Volkswagen T-Roc: Η ολοκληρωμένη πρόταση στα compact SUV

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
13:58ΕΛΛΑΔΑ

Κηδεία Μαρινέλλας: Η Ελένη Λουκά προσπάθησε να εισβάλει στη Μητρόπολη: «Είναι ειδωλολατρία αυτό που κάνετε» - Εικόνες και βίντεο

19:48ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Χατζηνάσιος για Μαρινέλλα: «Καμία στον κόσμο δεν μπορούσε να έχει την εικόνα της, ήταν μαέστρος του εαυτού της»

13:55ΕΛΛΑΔΑ

Κηδεία Μαρινέλλας: Το τελευταίο αντίο στη Μητρόπολη - Δάκρυσαν όλοι με τους επικηδείους από τη Χαρούλα και τον Γιώργο Νταλάρα

09:36ΚΑΙΡΟΣ

Προειδοποίηση Αρναούτογλου για την κακοκαιρία: Προσοχή - Πολύ νερό στην Αττική, θυελλώδεις άνεμοι έως 10 μποφόρ - Ποιες περιοχές είναι στο «κόκκινο»

11:20ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Η μέρα θα γίνει νύχτα: Η μεγαλύτερη έκλειψη Ηλίου του αιώνα - Δεν θα επαναληφθεί για 157 χρόνια

11:08ΚΟΣΜΟΣ

Φρίκη στην Ιταλία: Άνοιξαν το φέρετρο της 29χρονης Πάμελα Τζενίνι και πήραν το κρανίο της

15:00ΚΟΣΜΟΣ

Οργή Τραμπ κατά συμμάχων: «Όσοι θέλετε πετρέλαιο πηγαίνετε στα Στενά του Ορμούζ και πάρτε το - Γαλλία, θα το θυμόμαστε»

11:53WHAT THE FACT

Ένα εκατομμύριο γιγάντια αυγά καλύπτουν ενεργό υποθαλάσσιο ηφαίστειο στον Ειρηνικό

13:26ΕΛΛΑΔΑ

Κηδεία Μαρινέλλας: Σύσσωμος ο πολιτικός και καλλιτεχνικός κόσμος αποχαιρετά την «ιέρεια» του ελληνικού πενταγράμμου - Εικόνες

16:11ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Ασφυξία «έδειξε» η ιατροδικαστική ως αιτία θανάτου της 59χρονης από τον Εύοσμο

14:52ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Με λυγμούς η Χαρούλα Αλεξίου αποχαιρετά τη Μαρινέλλα: Ήσουνα δώρο μεγάλης αξίας

13:26ΚΟΣΜΟΣ

Ελληνικό τάνκερ αναχώρησε από τα Στενά του Ορμούζ με προορισμό την Ινδία

14:19ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία Erminio: Ανοιχτά σχολεία στην Αττική την Τετάρτη, κλειστά τα νυχτερινά

09:10ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επίδομα παιδιού: Πότε θα μπουν τα χρήματα στους λογαριασμούς σας

15:01ΕΛΛΑΔΑ

Συγκίνησε ο Γιώργος Νταλάρας για την Μαρινέλλα: «Εσύ δεν πέθανες προχθές, μάνα μου»

06:17ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Αγίου Γεωργίου 2026: Πότε πέφτει φέτος η γιορτή

14:50ΕΛΛΑΔΑ

Νταντάδες της Γειτονιάς: Ξεκινούν οι αιτήσεις για voucher έως €500 - Προϋποθέσεις και δικαιούχοι

11:55LIFESTYLE

Συγκίνησε η χήρα του Στέλιου Καζαντζίδη για την Μαρινέλλα: «Θα την θυμάμαι πάντα για την αγάπη της»

12:19ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Νέο έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού από την ΕΜΥ - Κόκκινος συναγερμός για 7 περιοχές

16:09ΚΑΙΡΟΣ

Κακοκαιρία: Πρωταπριλιά με βροχές και θυελλώδεις ανέμους - Οι περιοχές που θα «χτυπήσει» το φαινόμενο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ