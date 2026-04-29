Θεσσαλονίκη: Απομακρύνθηκε ο 20χρονος που ζητούσε βοήθεια και πετούσε αντικείμενα από το μπαλκόνι

Έληξε το θρίλερ με τον 20χρονο φοιτητή μετά από αστυνομική επιχείρηση

Επιμέλεια - Γιάννης Καλύβας

Αίσιο τέλος είχε το θρίλερ με τον 20χρονο, ο οποίος νωρίτερα το μεσημέρι της Τετάρτης (29/4) βγήκε στο μπαλκόνι διαμερίσματος, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, πετούσε αντικείμενα στον δρόμο και ζητούσε βοήθεια.

Όπως αναφέρει το thestival.gr, έπειτα από ώρες που ο νεαρός έμενε κλειδωμένος στο διαμέρισμα, οι αστυνομικοί κατάφεραν να τον προσεγγίσουν και να τον απομακρύνουν από τον χώρο.

Ο 20χρονος προσήχθη στη συνέχεια στο Αστυνομικό Τμήμα Λευκού Πύργου.

Όλα ξεκίνησα λίγο μετά τις 13:00 όταν ο νεαρός βγήκε σε μπαλκόνι τρίτου ορόφου πολυκατοικίας επί της οδού Κασσάνδρου στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Φώναζε και ζητούσε να μιλήσει σε ψυχολόγο, ενώ παράλληλα πετούσε αντικείμενα από το μπαλκόνι στον δρόμο.

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις που απέκλεισαν τον δρόμο. Απομακρύνθηκαν τα σταθμευμένα οχήματα κάτω από την πολυκατοικίας ενώ στο σημείο κλήθηκε και η Πυροσβεστική, με τα στελέχη της Υπηρεσίας να είναι σε ετοιμότητα να απλώσουν ειδικό στρώμα σε περίπτωση που ο 20χρονος εξέφραζε την πρόθεση να βουτήξει στο κενό.

Επί τόπου βρέθηκε και διαπραγματευτής της ΕΛΑΣ ο οποίος και συνομίλησε με τον νεαρό.

Αργά το απόγευμα κλήθηκε κλειδαράς ενώ έσπευσαν και στελέχη της ΟΠΚΕ τα οποία εισήλθαν στην πολυκατοικία και κατάφεραν να απομακρύνουν τον νεαρό από το διαμέρισμα.

