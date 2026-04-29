Τραμπ: Oι πόλεμοι σε Ιράν και Ουκρανία θα μπορούσαν να τελειώσουν «σε παρόμοιο χρονοδιάγραμμα»

Ο Τραμπ ενημέρωσε τους δημοσιογράφους για την τηλεφωνική επικοινωνία που είχε το μεσημέρι της Τετάρτης με τον πρόεδρο της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν 

Δημήτρης Μάνωλης

President Donald Trump speaks to reporters as he meets with NASA's Artemis II astronauts including Christina Koch, in the Oval Office of the White House, Wednesday, April 29, 2026, in Washington. (AP Photo/Matt Rourke)
Ο Πούτιν μπορεί να ανακοινώσει μια προσωρινή εκεχειρία στην Ουκρανία, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, μιλώντας σε δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο μετά την τηλεφωνική του επικοινωνία με τον ηγέτη του Κρεμλίνου.

Ο Βλαντιμίρ Πούτιν «μου είπε ότι ήθελε να βοηθήσει στον πόλεμο κατά του Ιράν», δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ σε δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο. «Του ζήτησα να βοηθήσει στον πόλεμο στην Ουκρανία», πρόσθεσε.

«Νομίζω ότι η Ουκρανία, στρατιωτικά, έχει ηττηθεί», είπε ο Τραμπ.

Ανέφερε ότι η συζήτηση με τον Πούτιν ήταν «πολύ καλή» και ότι μια λύση στη σύγκρουση στην Ουκρανία θα έρθει «σχετικά γρήγορα».

Σε ό,τι αφορά το Ιράν, ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι συνομιλίες με το Ιράν διεξάγονται τηλεφωνικά, μετά την ακύρωση ενός ταξιδιού το Σαββατοκύριακο, κατά το οποίο Αμερικανοί διαπραγματευτές επρόκειτο να μεταβούν στο Πακιστάν για συνομιλίες με Ιρανούς αξιωματούχους.

Έκανε γνωστό ότι ο Ρώσος ομόλογός του Βλαντιμίρ Πούτιν προσφέρθηκε να βοηθήσει στον πόλεμο με το Ιράν. «Θα ήθελε να βοηθήσει. Είπα, πριν με βοηθήσετε, θέλω να τερματίσω τον πόλεμό σας», δήλωσε. «Μου είπε ότι θα ήθελε να συμμετάσχει στον εμπλουτισμό. Μπορεί να μας βοηθήσει να τον αποκτήσουμε», είπε ο Τραμπ.

Η Μόσχα έχει προτείνει στο παρελθόν να αναλάβει τον έλεγχο των αποθεμάτων εμπλουτισμένου ουρανίου του Ιράν, αντικατοπτρίζοντας τον ρόλο της στο Κοινό Ολοκληρωμένο Σχέδιο Δράσης του 2015.

Ο Τραμπ την Τετάρτη δεν απέκλεισε ρητά το ενδεχόμενο το Ιράν να στείλει ουράνιο στη Ρωσία, αλλά άφησε να εννοηθεί ότι ενδιαφέρεται περισσότερο για την επίλυση του πολέμου στην Ουκρανία.

«Τον γνωρίζω εδώ και πολύ καιρό. Νομίζω ότι ήταν έτοιμος να κάνει μια συμφωνία πριν από λίγο καιρό», είπε για τον Πούτιν. «Νομίζω ότι κάποιοι άνθρωποι τον δυσκόλεψαν να κάνει μια συμφωνία».

Επίσης, εκτίμησε ότι οι πόλεμοι στο Ιράν και την Ουκρανία θα μπορούσαν να τερματιστούν «με παρόμοιο χρονοδιάγραμμα».

Ο Τραμπ είχε προβλέψει προηγουμένως ότι ο πόλεμος στο Ιράν, τον οποίο ξεκίνησαν οι ΗΠΑ στις 28 Φεβρουαρίου, θα διαρκούσε τέσσερις έως έξι εβδομάδες. Ο πόλεμος στην Ουκρανία βρίσκεται σε εξέλιξη από το 2022 και δεν διαφαίνεται τέλος.

Κρεμλίνο: «Η τηλεφωνική επικοινωνία με τον Τραμπ πραγματοποιήθηκε με πρωτοβουλία της Μόσχας»

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν είχε τηλεφωνική συνομιλία με τον Αμερικανό ομόλογό του Ντόναλντ Τραμπ, η οποία διήρκεσε πάνω από μιάμιση ώρα, όπως μετέδωσε ο προεδρικός σύμβουλος Γιούρι Ουσακόφ, επικαλούμενος το πρακτορείο ειδήσεων Tass.

ΗΠΑ: Η κυβέρνηση θα δημοσιοποιήσει σύντομα τα αρχεία για τα UFO, δηλώνει ο Τραμπ

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι η κυβέρνησή του θα δημοσιοποιήσει όσο το δυνατόν περισσότερες πληροφορίες διαθέτει στα αρχεία της για τα Αγνώστου Ταυτότητας Ιπτάμενα Αντικείμενα (ΑΤΙΑ / UFO) στο εγγύς μέλλον.

22:23ΕΛΛΑΔΑ

Σοβαρό ατύχημα για ηλικιωμένη στο Πήλιο: Πήγε να κόψει ξύλα με αλυσοπρίονο και παραλίγο να ακρωτηριαστεί

22:14ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ανδρουλάκης για μείωση χρόνου εργασίας: Προτείνουμε 32ωρο ή 35ωρο με πλήρεις αποδοχές - Η απάντηση του υπουργείου Εργασίας

22:05ΚΟΣΜΟΣ

Το μυστήριο των χειμερινών βροχών: Γιατί «πέφτουν έξω» τα κλιματικά μοντέλα για την ξηρασία στη Μεσόγειο

21:56ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

H AKTOR LNG USA και η ALUMINIJ Βοσνίας – Ερζεγοβίνης υπέγραψαν 20ετή συμφωνία για την πώληση LNG

21:47ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Ιωάννινα: Έκλεβαν μίνι μάρκετ με «τσιλιαδόρο» – 3 συλλήψεις

21:47ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Oι πόλεμοι σε Ιράν και Ουκρανία θα μπορούσαν να τελειώσουν «σε παρόμοιο χρονοδιάγραμμα»

21:37ΚΟΣΜΟΣ

Ο αρχηγός του στρατού της Ουγκάντα δηλώνει 14% Έλληνας και απόγονος του Μεγάλου Αλεξάνδρου - Ζήτησε την ομορφότερη γυναίκα της Τουρκίας ενώ απείλησε να καταλάβει το Ιράν

21:32ΕΛΛΑΔΑ

Λεωφόρος Ποσειδώνος: Αυξημένη κίνηση λόγω τροχαίου στο ρεύμα προς Γλυφάδα -Κλειστή μια λωρίδα

21:23LIFESTYLE

Λευτέρης Σουλτάτος για Βάσω Λασκαράκη: «Χρόνια πολλά στη γυναίκα που έγινε η δύναμή μου»

21:17ΚΟΣΜΟΣ

WP: Το αεροπλανοφόρο Gerald Ford αποπλέει από τη Μέση Ανατολή - Χρειάζεται επισκευή

21:12ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η Fed διατήρησε αμετάβλητα τα επιτόκια, μεταξύ 3,50% και 3,75%

21:02ΚΟΣΜΟΣ

Η «εκδίκηση» Μακρόν με το αστείο του Βασιλιά Κάρολου για τα «γαλλικά» των Αμερικανών - «Θα ήταν σικ»

20:52ΚΟΣΜΟΣ

LIVEBLOG: Δίχως τέλος η σύγκρουση στο Ιράν - Τι είπαν Τραμπ και Χεγκσεθ για την συνέχεια του πολέμου

20:49ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τσίπρας από Ηράκλειο: «Ανάψαμε φωτιά και μεγαλώνει! - Ξαναφουντώνει το καμίνι»

20:49ΕΛΛΑΔΑ

Αστυνομικός που προσποιήθηκε τον πελάτη του ξενοδοχείο έπιασε τον 89χρονο στην Πάτρα

20:45ΚΟΣΜΟΣ

Ανείπωτη τραγωδία: 18χρονη σκοτώθηκε σε τροχαίο δύο εβδομάδες πριν την αποφοίτησή της - Ονειρευόταν να ενταχθεί στην Πολεμική Αεροπορία

20:41ΚΟΣΜΟΣ

Πούτιν σε Τραμπ: Έτοιμος να κηρύξω εκεχειρία στην Ουκρανία κατά τον εορτασμό της Ημέρας της Νίκης

20:40ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δημοσκόπηση Metron Analysis: Σταθερή πρωτιά ΝΔ, κυβέρνηση συνεργασιών προτιμούν οι ψηφοφόροι - Πόσο πιθανό είναι να ψηφίσουν κόμματα Τσίπρα και Καρυστιανού

20:34ΚΟΣΜΟΣ

Spiegel: «Η Ελλάδα βρίσκεται σε μια ιδιαίτερη στρατηγική θέση»

20:34ΚΟΣΜΟΣ

Ανατριχιαστική παραδοχή: Ο γιος της πεθεράς που εκτέλεσε τη νύφη έβαζε το μωρό να «θηλάζει από τη νεκρή»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
12:07ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Από τον χειμώνα στα... 33άρια - Η τάση του ECMWF για τις επόμενες δυο εβδομάδες

21:37ΚΟΣΜΟΣ

Ο αρχηγός του στρατού της Ουγκάντα δηλώνει 14% Έλληνας και απόγονος του Μεγάλου Αλεξάνδρου - Ζήτησε την ομορφότερη γυναίκα της Τουρκίας ενώ απείλησε να καταλάβει το Ιράν

20:16ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Ηλεία: Κατέληξε ο 13χρονος που τραυματίστηκε με το πατίνι

06:38ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Χιόνια, χαλάζι και ηλεκτρικές καταιγίδες - Τι να περιμένουμε από 1η Μαΐου και για 72 ώρες

20:45ΚΟΣΜΟΣ

Ανείπωτη τραγωδία: 18χρονη σκοτώθηκε σε τροχαίο δύο εβδομάδες πριν την αποφοίτησή της - Ονειρευόταν να ενταχθεί στην Πολεμική Αεροπορία

17:26ΕΛΛΑΔΑ

Τι λέει η κόρη του 89χρονου «πιστολέρο»: «Για μένα ήταν ένας ξένος από μικρή - Χαλούσε πολλά λεφτά σε μάγια»

19:06ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτομαγιά: Χωρίς Μετρό, Ηλεκτρικό, Τραμ, τρένα, πλοία - Πώς θα κινηθούν λεωφορεία

15:57ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Καμία υπερεργασία, καμία υπερεφημέρευση, το βίντεο κατέβηκε»: O Άδωνις απαντά στη viral αγροτική γιατρό που έκλαιγε με λυγμούς πως ήταν 5 ημέρες στο νοσοκομείο

20:40ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δημοσκόπηση Metron Analysis: Σταθερή πρωτιά ΝΔ, κυβέρνηση συνεργασιών προτιμούν οι ψηφοφόροι - Πόσο πιθανό είναι να ψηφίσουν κόμματα Τσίπρα και Καρυστιανού

20:49ΕΛΛΑΔΑ

Αστυνομικός που προσποιήθηκε τον πελάτη του ξενοδοχείο έπιασε τον 89χρονο στην Πάτρα

19:32ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός στου Ζωγράφου: Άγριος καβγάς με αναφορές για πυροβολισμούς στην Πανεπιστημιούπολη

07:40ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις: Έρχονται αυξήσεις κατά 2,6% - Αναλυτικοί πίνακες με τους δικαιούχους

16:38ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πρωτομαγιά με ομπρέλα και ψύχρα - Οι 8 περιοχές που θα βρεθούν στο επίκεντρο της κακοκαιρίας

08:44ΕΛΛΑΔΑ

Συγκλονίζει ειδικευόμενη παιδίατρος σε νοσοκομείο της περιφέρειας: «Είμαι 6η μέρα εφημερία» λέει και καταρρέει σε λυγμούς

19:22ΕΛΛΑΔΑ

Από Ρομά στη Μεσσηνία είχε αγοράσει τα όπλα ο 89χρονος - Γιατί «χτύπησε» Απρίλη

19:56ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Ζιακόπουλος: Σε «χειμωνιάτικο κλοιό» η Πρωτομαγιά - Πώς θα κινηθεί η κακοκαιρία τα επόμενα 24ωρα

20:34ΚΟΣΜΟΣ

Ανατριχιαστική παραδοχή: Ο γιος της πεθεράς που εκτέλεσε τη νύφη έβαζε το μωρό να «θηλάζει από τη νεκρή»

13:14ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νέες δημοσκοπήσεις δίνουν στη ΝΔ από 28,5-30% - Πότε έρχονται εκλογές

19:01ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Απομακρύνθηκε ο 20χρονος που ζητούσε βοήθεια και πετούσε αντικείμενα από το μπαλκόνι

20:09ΚΟΣΜΟΣ

Πίτερ Φoλκ: Τραγικό τέλος για την κόρη του σταρ «επιθεωρητή Κολόμπο»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ