Τραμπ: Oι πόλεμοι σε Ιράν και Ουκρανία θα μπορούσαν να τελειώσουν «σε παρόμοιο χρονοδιάγραμμα»

Ο Πούτιν μπορεί να ανακοινώσει μια προσωρινή εκεχειρία στην Ουκρανία, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, μιλώντας σε δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο μετά την τηλεφωνική του επικοινωνία με τον ηγέτη του Κρεμλίνου.

Ο Βλαντιμίρ Πούτιν «μου είπε ότι ήθελε να βοηθήσει στον πόλεμο κατά του Ιράν», δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ σε δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο. «Του ζήτησα να βοηθήσει στον πόλεμο στην Ουκρανία», πρόσθεσε.

«Νομίζω ότι η Ουκρανία, στρατιωτικά, έχει ηττηθεί», είπε ο Τραμπ.

Ανέφερε ότι η συζήτηση με τον Πούτιν ήταν «πολύ καλή» και ότι μια λύση στη σύγκρουση στην Ουκρανία θα έρθει «σχετικά γρήγορα».

Σε ό,τι αφορά το Ιράν, ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι συνομιλίες με το Ιράν διεξάγονται τηλεφωνικά, μετά την ακύρωση ενός ταξιδιού το Σαββατοκύριακο, κατά το οποίο Αμερικανοί διαπραγματευτές επρόκειτο να μεταβούν στο Πακιστάν για συνομιλίες με Ιρανούς αξιωματούχους.

Έκανε γνωστό ότι ο Ρώσος ομόλογός του Βλαντιμίρ Πούτιν προσφέρθηκε να βοηθήσει στον πόλεμο με το Ιράν. «Θα ήθελε να βοηθήσει. Είπα, πριν με βοηθήσετε, θέλω να τερματίσω τον πόλεμό σας», δήλωσε. «Μου είπε ότι θα ήθελε να συμμετάσχει στον εμπλουτισμό. Μπορεί να μας βοηθήσει να τον αποκτήσουμε», είπε ο Τραμπ.

Η Μόσχα έχει προτείνει στο παρελθόν να αναλάβει τον έλεγχο των αποθεμάτων εμπλουτισμένου ουρανίου του Ιράν, αντικατοπτρίζοντας τον ρόλο της στο Κοινό Ολοκληρωμένο Σχέδιο Δράσης του 2015.

Ο Τραμπ την Τετάρτη δεν απέκλεισε ρητά το ενδεχόμενο το Ιράν να στείλει ουράνιο στη Ρωσία, αλλά άφησε να εννοηθεί ότι ενδιαφέρεται περισσότερο για την επίλυση του πολέμου στην Ουκρανία.

«Τον γνωρίζω εδώ και πολύ καιρό. Νομίζω ότι ήταν έτοιμος να κάνει μια συμφωνία πριν από λίγο καιρό», είπε για τον Πούτιν. «Νομίζω ότι κάποιοι άνθρωποι τον δυσκόλεψαν να κάνει μια συμφωνία».