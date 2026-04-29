Η «εκδίκηση» Μακρόν με το αστείο του Βασιλιά Κάρολου για τα «γαλλικά» των Αμερικανών - «Θα ήταν σικ»

Σε μία διπλωματική ανταλλαγή αστείων, που κατά άλλους μπορεί να εκληφθεί και ως διακριτική αιχμή, συμμετείχε ο Γάλλος πρόεδρος, Εμάνουελ Μακρόν με αφορμή το σχόλιο του Βασιλιά Κάρολου, κατά την επίσημη επίσκεψή του στις ΗΠΑ.

Κατά τη διάρκεια της ομιλίας του στο επίσημο δείπνο στον Λευκό Οίκο στην Ουάσινγκτον, ο Κάρολος αστειεύτηκε, λέγοντας: «Πρόσφατα σχολιάσατε, κύριε Πρόεδρε, ότι αν δεν ήταν οι Ηνωμένες Πολιτείες, οι ευρωπαϊκές χώρες θα μιλούσαν γερμανικά. Τολμώ να πω ότι αν δεν ήμασταν εμείς, θα μιλούσατε γαλλικά...!»

Ο Κάρολος αναφερόταν στην προηγούμενη ομιλία του Τραμπ στο Νταβός —όπου είχε πει: «Χωρίς εμάς, αυτή τη στιγμή θα μιλούσατε όλοι γερμανικά, και ίσως λίγα Ιαπωνικά»

Λίγο αργότερα ο Γάλλος πρόεδρος παρενέβη με ανάρτησή του, και ένα λακωνικό σχόλιο: «Αυτό θα ήταν σικ», συνοδεύοντάς το με το απόσπασμα από την ομιλία του Βρετανού βασιλιά.

That would be chic! — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) April 29, 2026

Ο Μακρόν και ο Τραμπ έχουν μία ταραχώδη σχέση.

Νωρίτερα αυτόν τον μήνα, ο Μακρόν επέκρινε τον Τραμπ, μετά από ένα αστείο του για τον Γάλλο ηγέτη και τη σύζυγό του, με αφορμή το περιβόητο χαστούκι στο Βιετνάμ, ενώ έχουν συγκρουστεί και για τον πόλεμο στο Ιράν, με τη Γαλλία να αρνείται να συμμετάσχει.

Επίσης, ο Μακρόν είχε προηγουμένως εξοργίσει τον Τραμπ απορρίπτοντας την πρόσκλησή του να ενταχθεί στο λεγόμενο «Συμβούλιο Ειρήνης» και είχε αντιταχθεί δημόσια στην απειλή του να επιβάλει δασμούς σε οκτώ ευρωπαϊκά έθνη.