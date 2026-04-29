WP: Το αεροπλανοφόρο Gerald Ford αποπλέει από τη Μέση Ανατολή - Χρειάζεται επισκευή

Το αμερικανικό αεροπλανοφόρο USS Gerald Ford θα αναχωρήσει από τη Μέση Ανατολή και θα ξεκινήσει το ταξίδι επιστροφής του στις Ηνωμένες Πολιτείες τις επόμενες ημέρες, αναφέρει η Washington Post, επικαλούμενη πηγές.

Το αεροπλανοφόρο είναι ένα από τα τρία αμερικανικά που βρίσκονται αυτή τη στιγμή στη Μέση Ανατολή, μαζί με το USS George H.W. Bush και το USS Abraham Lincoln.

Το αεροπλανοφόρο USS Gerald R. Ford βρίσκεται στη θάλασσα εδώ και 10 μήνες και έχει άμεση ανάγκη επισκευών, σημειώνεται στο δημοσίευμα.

Η αποχώρησή του, ωστόσο, μειώνει σημαντικά τη διαθέσιμη ισχύ πυρός, την ώρα που ο Ντόναλντ Τραμπ πιέζει την Τεχεράνη να προχωρήσει σε ειρηνευτική συμφωνία.

Η εξέλιξη αυτή αποτελεί ανακούφιση για περίπου 4.500 ναύτες που βρίσκονται εν πλω εδώ και 10 μήνες.

Ενώ το Ford βρίσκεται στην Ερυθρά Θάλασσα, τα Lincoln και Bush επιχειρούν στην Αραβική Θάλασσα, στο πλαίσιο της επιβολής αμερικανικού αποκλεισμού σε πλοία που μεταφέρουν πετρέλαιο ή εμπορεύματα από ιρανικά λιμάνια.

Δεν είναι ακόμη σαφές πότε ακριβώς θα αποχωρήσει το Ford. Ένας αξιωματούχος ανέφερε στην Washington Post στην ότι πιθανότατα θα επιστρέψει στη βάση του στη Βιρτζίνια στα μέσα Μαΐου.

Σήμερα, το Ford έχει συμπληρώσει 309 ημέρες ανάπτυξης, κάτι που αποτελεί ρεκόρ για τη μεγαλύτερη παραμονή σύγχρονου αμερικανικού αεροπλανοφόρου στη θάλασσα, γεγονός που έχει επιβαρύνει σημαντικά το πλοίο. Έχει υποστεί επισκευές μετά από πυρκαγιά σε χώρο πλυντηρίων που τραυμάτισε ναύτες, ενώ έχουν καταγραφεί και επαναλαμβανόμενα προβλήματα με τις τουαλέτες.

Μόλις επιστρέψει, αναμένεται να υποβληθεί σε εκτεταμένες επισκευές και συντήρηση.

Οι τυπικές αποστολές αεροπλανοφόρων διαρκούν έξι έως επτά μήνες, ώστε να τηρούνται τα προγράμματα συντήρησης.

Το Ford, το νεότερο αεροπλανοφόρο του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ, αναχώρησε από το λιμάνι της Ναυτικής Βάσης στο Νόρφολκ στις 24 Ιουνίου για αποστολή στην Ευρώπη. Στη συνέχεια διατάχθηκε από την κυβέρνηση Τραμπ να επιστρέψει στον Ατλαντικό και να κινηθεί προς την Καραϊβική, όπου υποστήριξε τον αμερικανικό αποκλεισμό των πετρελαϊκών εξαγωγών της Βενεζουέλας και την κατάληψη του προέδρου Νικολάς Μαδούρο τον Ιανουάριο.

Η ανάπτυξή του παρατάθηκε και το αεροπλανοφόρο στάλθηκε τελικά στη Μέση Ανατολή για να υποστηρίξει αμερικανικές επιχειρήσεις κατά του Ιράν.

