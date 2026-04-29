Η Fed διατήρησε αμετάβλητα τα επιτόκια, μεταξύ 3,50% και 3,75%

Η Fed άφησε τα επιτόκια αμετάβλητα στην τελευταία της συνεδρίαση υπό τον Τζερόμ Πάουελ.

Το επιτόκιο στις ΗΠΑ παρέμεινε σταθερό μεταξύ 3,5% και 3,75%. Η απόφαση ελήφθη με 8 ψήφους υπέρ και 4 κατά, το υψηλότερο επίπεδο διαφωνίας στα 34 χρόνια λειτουργίας της κεντρικής τράπεζας των ΗΠΑ.

Αφού εφάρμοσε διαδοχικές μειώσεις επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης στις τρεις τελευταίες συνεδριάσεις του 2025, η Fed διατήρησε τα επιτόκια αμετάβλητα στις συνεδριάσεις του Ιανουαρίου και του Μαρτίου.

Έτσι, με τη σημερινή συνεδρίαση, είπε «όχι» στη μείωση των επιτοκίων τρεις φορές.

Επιπλέον, ο πρόεδρος της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ, Τζερόμ Πάουελ, προήδρευσε της τελευταίας συνεδρίασης της FOMC σύμφωνα με το ημερολόγιο, πριν από την επίσημη λήξη της θητείας του στις 15 Μαΐου, έπειτα από οκτώ χρόνια στο τιμόνι της κεντρικής τράπεζας.

