Η Fed διατήρησε αμετάβλητα τα επιτόκια, μεταξύ 3,50% και 3,75%

Η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ (Fed) ανακοίνωσε την απόφαση του Απριλίου για τα επιτόκια, την οποία αναμενόταν με ανυπομονησία από τις αγορές

Η Fed άφησε τα επιτόκια αμετάβλητα στην τελευταία της συνεδρίαση υπό τον Τζερόμ Πάουελ.

Το επιτόκιο στις ΗΠΑ παρέμεινε σταθερό μεταξύ 3,5% και 3,75%. Η απόφαση ελήφθη με 8 ψήφους υπέρ και 4 κατά, το υψηλότερο επίπεδο διαφωνίας στα 34 χρόνια λειτουργίας της κεντρικής τράπεζας των ΗΠΑ.

Αφού εφάρμοσε διαδοχικές μειώσεις επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης στις τρεις τελευταίες συνεδριάσεις του 2025, η Fed διατήρησε τα επιτόκια αμετάβλητα στις συνεδριάσεις του Ιανουαρίου και του Μαρτίου.

Έτσι, με τη σημερινή συνεδρίαση, είπε «όχι» στη μείωση των επιτοκίων τρεις φορές.

Επιπλέον, ο πρόεδρος της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ, Τζερόμ Πάουελ, προήδρευσε της τελευταίας συνεδρίασης της FOMC σύμφωνα με το ημερολόγιο, πριν από την επίσημη λήξη της θητείας του στις 15 Μαΐου, έπειτα από οκτώ χρόνια στο τιμόνι της κεντρικής τράπεζας.

Διαβάστε επίσης

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
22:23ΕΛΛΑΔΑ

Σοβαρό ατύχημα για ηλικιωμένη στο Πήλιο: Πήγε να κόψει ξύλα με αλυσοπρίονο και παραλίγο να ακρωτηριαστεί

22:14ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ανδρουλάκης για μείωση χρόνου εργασίας: Προτείνουμε 32ωρο ή 35ωρο με πλήρεις αποδοχές - Η απάντηση του υπουργείου Εργασίας

22:05ΚΟΣΜΟΣ

Το μυστήριο των χειμερινών βροχών: Γιατί «πέφτουν έξω» τα κλιματικά μοντέλα για την ξηρασία στη Μεσόγειο

21:56ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

H AKTOR LNG USA και η ALUMINIJ Βοσνίας – Ερζεγοβίνης υπέγραψαν 20ετή συμφωνία για την πώληση LNG

21:47ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Ιωάννινα: Έκλεβαν μίνι μάρκετ με «τσιλιαδόρο» – 3 συλλήψεις

21:47ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Oι πόλεμοι σε Ιράν και Ουκρανία θα μπορούσαν να τελειώσουν «σε παρόμοιο χρονοδιάγραμμα»

21:37ΚΟΣΜΟΣ

Ο αρχηγός του στρατού της Ουγκάντα δηλώνει 14% Έλληνας και απόγονος του Μεγάλου Αλεξάνδρου - Ζήτησε την ομορφότερη γυναίκα της Τουρκίας ενώ απείλησε να καταλάβει το Ιράν

21:32ΕΛΛΑΔΑ

Λεωφόρος Ποσειδώνος: Αυξημένη κίνηση λόγω τροχαίου στο ρεύμα προς Γλυφάδα -Κλειστή μια λωρίδα

21:23LIFESTYLE

Λευτέρης Σουλτάτος για Βάσω Λασκαράκη: «Χρόνια πολλά στη γυναίκα που έγινε η δύναμή μου»

21:17ΚΟΣΜΟΣ

WP: Το αεροπλανοφόρο Gerald Ford αποπλέει από τη Μέση Ανατολή - Χρειάζεται επισκευή

21:12ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η Fed διατήρησε αμετάβλητα τα επιτόκια, μεταξύ 3,50% και 3,75%

21:02ΚΟΣΜΟΣ

Η «εκδίκηση» Μακρόν με το αστείο του Βασιλιά Κάρολου για τα «γαλλικά» των Αμερικανών - «Θα ήταν σικ»

20:52ΚΟΣΜΟΣ

LIVEBLOG: Δίχως τέλος η σύγκρουση στο Ιράν - Τι είπαν Τραμπ και Χεγκσεθ για την συνέχεια του πολέμου

20:49ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τσίπρας από Ηράκλειο: «Ανάψαμε φωτιά και μεγαλώνει! - Ξαναφουντώνει το καμίνι»

20:49ΕΛΛΑΔΑ

Αστυνομικός που προσποιήθηκε τον πελάτη του ξενοδοχείο έπιασε τον 89χρονο στην Πάτρα

20:45ΚΟΣΜΟΣ

Ανείπωτη τραγωδία: 18χρονη σκοτώθηκε σε τροχαίο δύο εβδομάδες πριν την αποφοίτησή της - Ονειρευόταν να ενταχθεί στην Πολεμική Αεροπορία

20:41ΚΟΣΜΟΣ

Πούτιν σε Τραμπ: Έτοιμος να κηρύξω εκεχειρία στην Ουκρανία κατά τον εορτασμό της Ημέρας της Νίκης

20:40ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δημοσκόπηση Metron Analysis: Σταθερή πρωτιά ΝΔ, κυβέρνηση συνεργασιών προτιμούν οι ψηφοφόροι - Πόσο πιθανό είναι να ψηφίσουν κόμματα Τσίπρα και Καρυστιανού

20:34ΚΟΣΜΟΣ

Spiegel: «Η Ελλάδα βρίσκεται σε μια ιδιαίτερη στρατηγική θέση»

20:34ΚΟΣΜΟΣ

Ανατριχιαστική παραδοχή: Ο γιος της πεθεράς που εκτέλεσε τη νύφη έβαζε το μωρό να «θηλάζει από τη νεκρή»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
12:07ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Από τον χειμώνα στα... 33άρια - Η τάση του ECMWF για τις επόμενες δυο εβδομάδες

21:37ΚΟΣΜΟΣ

Ο αρχηγός του στρατού της Ουγκάντα δηλώνει 14% Έλληνας και απόγονος του Μεγάλου Αλεξάνδρου - Ζήτησε την ομορφότερη γυναίκα της Τουρκίας ενώ απείλησε να καταλάβει το Ιράν

20:16ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Ηλεία: Κατέληξε ο 13χρονος που τραυματίστηκε με το πατίνι

06:38ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Χιόνια, χαλάζι και ηλεκτρικές καταιγίδες - Τι να περιμένουμε από 1η Μαΐου και για 72 ώρες

20:45ΚΟΣΜΟΣ

Ανείπωτη τραγωδία: 18χρονη σκοτώθηκε σε τροχαίο δύο εβδομάδες πριν την αποφοίτησή της - Ονειρευόταν να ενταχθεί στην Πολεμική Αεροπορία

17:26ΕΛΛΑΔΑ

Τι λέει η κόρη του 89χρονου «πιστολέρο»: «Για μένα ήταν ένας ξένος από μικρή - Χαλούσε πολλά λεφτά σε μάγια»

19:06ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτομαγιά: Χωρίς Μετρό, Ηλεκτρικό, Τραμ, τρένα, πλοία - Πώς θα κινηθούν λεωφορεία

15:57ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Καμία υπερεργασία, καμία υπερεφημέρευση, το βίντεο κατέβηκε»: O Άδωνις απαντά στη viral αγροτική γιατρό που έκλαιγε με λυγμούς πως ήταν 5 ημέρες στο νοσοκομείο

20:40ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δημοσκόπηση Metron Analysis: Σταθερή πρωτιά ΝΔ, κυβέρνηση συνεργασιών προτιμούν οι ψηφοφόροι - Πόσο πιθανό είναι να ψηφίσουν κόμματα Τσίπρα και Καρυστιανού

20:49ΕΛΛΑΔΑ

Αστυνομικός που προσποιήθηκε τον πελάτη του ξενοδοχείο έπιασε τον 89χρονο στην Πάτρα

19:32ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός στου Ζωγράφου: Άγριος καβγάς με αναφορές για πυροβολισμούς στην Πανεπιστημιούπολη

07:40ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις: Έρχονται αυξήσεις κατά 2,6% - Αναλυτικοί πίνακες με τους δικαιούχους

16:38ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πρωτομαγιά με ομπρέλα και ψύχρα - Οι 8 περιοχές που θα βρεθούν στο επίκεντρο της κακοκαιρίας

08:44ΕΛΛΑΔΑ

Συγκλονίζει ειδικευόμενη παιδίατρος σε νοσοκομείο της περιφέρειας: «Είμαι 6η μέρα εφημερία» λέει και καταρρέει σε λυγμούς

19:22ΕΛΛΑΔΑ

Από Ρομά στη Μεσσηνία είχε αγοράσει τα όπλα ο 89χρονος - Γιατί «χτύπησε» Απρίλη

19:56ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Ζιακόπουλος: Σε «χειμωνιάτικο κλοιό» η Πρωτομαγιά - Πώς θα κινηθεί η κακοκαιρία τα επόμενα 24ωρα

20:34ΚΟΣΜΟΣ

Ανατριχιαστική παραδοχή: Ο γιος της πεθεράς που εκτέλεσε τη νύφη έβαζε το μωρό να «θηλάζει από τη νεκρή»

13:14ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νέες δημοσκοπήσεις δίνουν στη ΝΔ από 28,5-30% - Πότε έρχονται εκλογές

19:01ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Απομακρύνθηκε ο 20χρονος που ζητούσε βοήθεια και πετούσε αντικείμενα από το μπαλκόνι

20:09ΚΟΣΜΟΣ

Πίτερ Φoλκ: Τραγικό τέλος για την κόρη του σταρ «επιθεωρητή Κολόμπο»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ