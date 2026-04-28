Αναμονή στη Wall Street λόγω Ιράν και Fed

Χωρίς σαφή κατεύθυνση ολοκληρώθηκε τη Δευτέρα η συνεδρίαση το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, στη Wall Street.

Αναμονή στη Wall Street λόγω Ιράν και Fed
Μεικτές τάσεις επικράτησαν τη Δευτέρα (28/4) στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, με την προσοχή των επενδυτών στραμμένη στην πορεία των διαπραγματεύσεων μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, καθώς και στη συνεδρίαση της αμερικανικής κεντρικής τράπεζας (Fed) την Τετάρτη.

Οι δείκτες

Ο δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας έκλεισε με πτώση 62,92 μονάδων (–0,13%), στις 49.167,79 μονάδες.

Ο δείκτης Nasdaq, στον οποίο δεσπόζουν τίτλοι εταιρειών του τομέα της τεχνολογίας, έκλεισε με άνοδο 50,50 μονάδων (+0,20%), στις 24.887,10 μονάδες.

Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500, ενδεικτικός της γενικής τάσης, έκλεισε με άνοδο 8,83 μονάδων (+0,12%), στις 7.173,91 μονάδες.

