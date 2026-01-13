Λάρισα: «Έσβησε» ξαφνικά στον ύπνο του 52χρονος υπάλληλος του Δήμου
Ο 52χρονος πιθανόν «προδόθηκε» από την καρδιά του, παθαίνοντας ανακοπή στον ύπνο του
Θλίψη έχει προκαλέσει στην τοπική κοινωνία και στους εργαζόμενους του Δήμου Λαρισαίων η είδηση του πρόωρου και αιφνίδιου χαμού ενός 52χρονου υπαλλήλου.
Όπως αναφέρει το onlarissa.gr, ο άτυχος άνδρας άφησε την τελευταία του πνοή στον ύπνο του, με όλες τις ενδείξεις να οδηγούν στο συμπέρασμα ότι έπαθε ανακοπή.
Ο εκλιπών ήταν εργαζόμενος στον Δήμο επί πολλά συναπτά έτη και ιδιαίτερα αγαπητός στον κύκλο των συναδέλφων του.
Η τραγωδία χτυπά «διπλά» την οικογένεια αλλά και την υπηρεσία, καθώς τραγική φιγούρα είναι η σύζυγός του, η οποία εργάζεται επίσης στον Δήμο Λαρισαίων.
