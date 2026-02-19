Πάμε Στοίχημα: Περισσότερα από 28 εκατομμύρια ευρώ σε κέρδη μοίρασε την προηγούμενη εβδομάδα
00.00/
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Μεγάλα κέρδη σε χιλιάδες νικητές μοιράζει κάθε μέρα το Πάμε Στοίχημα της Allwyn. Την τελευταία εβδομάδα, από τις 10 έως τις 16 Φεβρουαρίου του 2026, τα κέρδη ξεπέρασαν τα 28 εκατομμύρια ευρώ.
Ο μεγάλος νικητής της εβδομάδας, σε κατάστημα της Allwyn στην Ανθούσα, επέλεξε τo στοίχημα «Τελικό Αποτέλεσμα» σε 8 αγώνες από τη La Liga, την πρώτη κατηγορία της Πορτογαλίας, της Αργεντινής, της Ουρουγουάης, της Χιλής, του Ισραήλ και τη δεύτερη κατηγορία της Πορτογαλίας και κέρδισε 24.574,07 ευρώ.
Στο Πάμε Στοίχημα-Ιπποδρομίες, την Κυριακή 15 Φεβρουαρίου, στο ΣΚΟΡ 4 της 5 ης ιπποδρομίας από το Scottsville, ένας νικητής κέρδισε 1.798 ευρώ.
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
16:29 ∙ ΦΑΡΜΑΚΟ
Ημέρα εθελοντικής αιμοδοσίας για τους εργαζόμενους της DEMO
09:21 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Δημογραφικό: Οι 4 περιοχές της Ελλάδας που «σβήνουν»
13:49 ∙ WHAT THE FACT