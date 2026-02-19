Πάμε Στοίχημα: Περισσότερα από 28 εκατομμύρια ευρώ σε κέρδη μοίρασε την προηγούμενη εβδομάδα

Newsbomb

Πάμε Στοίχημα: Περισσότερα από 28 εκατομμύρια ευρώ σε κέρδη μοίρασε την προηγούμενη εβδομάδα
ΕΛΛΑΔΑ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Μεγάλα κέρδη σε χιλιάδες νικητές μοιράζει κάθε μέρα το Πάμε Στοίχημα της Allwyn. Την τελευταία εβδομάδα, από τις 10 έως τις 16 Φεβρουαρίου του 2026, τα κέρδη ξεπέρασαν τα 28 εκατομμύρια ευρώ.

Ο μεγάλος νικητής της εβδομάδας, σε κατάστημα της Allwyn στην Ανθούσα, επέλεξε τo στοίχημα «Τελικό Αποτέλεσμα» σε 8 αγώνες από τη La Liga, την πρώτη κατηγορία της Πορτογαλίας, της Αργεντινής, της Ουρουγουάης, της Χιλής, του Ισραήλ και τη δεύτερη κατηγορία της Πορτογαλίας και κέρδισε 24.574,07 ευρώ.

Στο Πάμε Στοίχημα-Ιπποδρομίες, την Κυριακή 15 Φεβρουαρίου, στο ΣΚΟΡ 4 της 5 ης ιπποδρομίας από το Scottsville, ένας νικητής κέρδισε 1.798 ευρώ.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
17:15ΚΟΣΜΟΣ

Επίσημα στην ευρωπαϊκή λίστα τρομοκρατίας οι «Φρουροί της Επανάστασης» του Ιράν

17:13ΕΛΛΑΔΑ

Καισαιριανή: Νέα πιθανή ταυτοποίηση - Ο άνθρωπος με το κασκέτο, Χρήστος Κουβελιώτης

17:09ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Στέφανος Τσιτσιπάς: «Στοπ» από Ρούμπλεφ και αποκλεισμός από τα ημιτελικά της Ντόχα

16:58ΜΠΑΣΚΕΤ

LIVE Μαρούσι – Ολυμπιακός: Ο ημιτελικός του Final 8 στο Κύπελλο Ελλάδας

16:53ΕΛΛΑΔΑ

Πάμε Στοίχημα: Περισσότερα από 28 εκατομμύρια ευρώ σε κέρδη μοίρασε την προηγούμενη εβδομάδα

16:51ΕΛΛΑΔΑ

Βιολάντα: Έγγραφα «καίνε» τον Τζιωρτζιώτη - Γνώριζε για παρανομίες και αρνούνταν να τις διορθώσει

16:50ΚΟΣΜΟΣ

Σάλος με Αυστραλή δημοσιογράφο που έκανε live από τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς μεθυσμένη - Ζήτησε συγγνώμη αλλά την υπερασπίστηκε ο Αυστραλός πρωθυπουργός - Δείτε το βίντεο

16:47ΕΛΛΑΔΑ

Πατέρας Αντώνιος μετά την καταδίκη του: Δεν έχω χρήματα να πληρώσω και την ελάχιστη δόση»

16:46ΚΟΣΜΟΣ

Live- Τραμπ στη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ειρήνης: «Θα μάθουμε για το Ιράν σε περίπου 10 μέρες»

16:36ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Ινδία: Αρνήθηκαν να δώσουν τα χέρια οι ηγέτες εταιρειών τεχνητής νοημοσύνης ενώπιον του Μόντι

16:32ΕΘΝΙΚΑ

Δένδιας για θητεία: «Παριστάνουν τους στρατιώτες και παριστάνουμε ότι εκπαιδεύονται, αυτό το παραμύθι πρέπει να πάρει τέλος! Έχουμε ζωντανή απειλή 10 φορές μεγαλύτερή μας»

16:31ΚΟΣΜΟΣ

Η Γαλλία δηλώνει έκπληκτη από την παρουσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο Συμβούλιο Ειρήνης του Τραμπ

16:29ΦΑΡΜΑΚΟ

Ημέρα εθελοντικής αιμοδοσίας για τους εργαζόμενους της DEMO

16:27ΕΛΛΑΔΑ

Δικηγόροι θυμάτων της «Κιβωτού»: «Ο πατέρας Αντώνιος προτίμησε να απολογηθεί στην τηλεόραση για να παρουσιαστεί ως θύμα σκευωρίας»

16:25WHAT THE FACT

Σε βάθος 100 μέτρων στα σύνορα Αλβανίας - Ελλάδας οι επιστήμονες ανακάλυψαν κολοσσιαία θερμική λίμνη

16:25ΕΛΛΑΔΑ

Βιολάντα: Οι αναφορές Τζιωρτζιώτη στον Παπαστεργίου - Τι απαντούν πηγές του υπουργείου

16:10ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Προειδοποίηση Κολυδά για κίνδυνο πλημμυρικών φαινομένων το επόμενο 48ωρο

16:09ΚΟΣΜΟΣ

Χιλή: Τρεις νεκροί και δέκα τραυματίες από ισχυρή έκρηξη που συντάραξε την πρωτεύουσα - βίντεο

15:55ΕΛΛΑΔΑ

Ανατροπή Ι.Χ. στο Ηράκλειο: Ελαφρά τραυματισμένες δύο γυναίκες στην οδό Ούλοφ Πάλμε

15:47ΚΟΣΜΟΣ

«Τρίπλα» Ρωσίας για Ιράν: Έτοιμη να δεχθεί το εμπλουτισμένο ουράνιο του σε περίπτωση συμφωνίας

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
16:32ΕΘΝΙΚΑ

Δένδιας για θητεία: «Παριστάνουν τους στρατιώτες και παριστάνουμε ότι εκπαιδεύονται, αυτό το παραμύθι πρέπει να πάρει τέλος! Έχουμε ζωντανή απειλή 10 φορές μεγαλύτερή μας»

09:21ΕΛΛΑΔΑ

Δημογραφικό: Οι 4 περιοχές της Ελλάδας που «σβήνουν»

17:14ΚΟΣΜΟΣ

Σκουπίδια της δεκαετίας του 1960 από τον Καναδά, ξεβράστηκαν σε νησί της Σκωτίας

14:47ΕΛΛΑΔΑ

«Δεν ειδοποιήθηκα για τις εργασίες»: Ο επιβλέπων μηχανικός μιλά στο Newsbomb για το εργατικό δυστύχημα με 2 νεκρούς στη Βάρη

16:10ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Προειδοποίηση Κολυδά για κίνδυνο πλημμυρικών φαινομένων το επόμενο 48ωρο

12:28ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γεωργιάδης για επεισόδια στο νοσοκομείο Νίκαιας: Κινδύνευσε η σωματική μου ακεραιότητα

12:49ΕΛΛΑΔΑ

Γλυφάδα: Νεκρός ο 26χρονος που αγνοούνταν από το απόγευμα του Σαββάτου - Βρέθηκε στον ισθμό Κορίνθου

12:17ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Νέο έκτακτο δελτίο επιδείνωσης της ΕΜΥ μέχρι το απόγευμα του Σαββάτου - Πού θα «χτυπήσει» η κακοκαιρία

14:16ΕΛΛΑΔΑ

Πρόβλημα σε ραντάρ στο «Ελευθέριος Βενιζέλος» - Τι καταγγέλλουν οι Ελεγκτές Εναέριας Κυκλοφορίας

09:05ΕΛΛΑΔΑ

Κίνηση τώρα: Χάος στη Λεωφόρο Φυλής - Εγκλωβισμένοι οδηγοί λόγω έργων στην Αττική Οδό

15:11ΕΛΛΑΔΑ

Βάρη: Ανέβαζαν υλικά, ο γερανός ακούμπησε ηλεκτροφόρα καλώδια, κεραυνοβολήθηκαν και οι δύο

12:59ΚΟΣΜΟΣ

LIVEBLOG - Συνελήφθη ο έκπτωτος πρίγκιπας Άντριου - Στηρίζω τις αρχές, λέει ο βασιλιάς Κάρολος, που δεν είχε ενημερωθεί πριν την αστυνομική έφοδο

16:50ΚΟΣΜΟΣ

Σάλος με Αυστραλή δημοσιογράφο που έκανε live από τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς μεθυσμένη - Ζήτησε συγγνώμη αλλά την υπερασπίστηκε ο Αυστραλός πρωθυπουργός - Δείτε το βίντεο

14:22BOMBER

Ένα σκάνδαλο σε εξέλιξη: Πώς στήνεται το «πακέτο» των 25 εκατ. ευρώ για το ΣΕΦ

13:49WHAT THE FACT

Απίστευτες εικόνες στη Βενετία: Ψάρια βγήκαν στη στεριά και πλημμύρισαν τους δρόμους

12:25ΕΛΛΑΔΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Αδήλωτα €8 εκατ. από τον προφυλακισμένο αγροτοσυνδικαλιστή Χιλετζάκη ανακάλυψε η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος

16:25ΕΛΛΑΔΑ

Βιολάντα: Οι αναφορές Τζιωρτζιώτη στον Παπαστεργίου - Τι απαντούν πηγές του υπουργείου

06:36ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Καθαρά Δευτέρα: Πόσο θα αγοράσουμε φέτος τα σαρακοστιανά - Τι καθορίζει τις τιμές

16:25WHAT THE FACT

Σε βάθος 100 μέτρων στα σύνορα Αλβανίας - Ελλάδας οι επιστήμονες ανακάλυψαν κολοσσιαία θερμική λίμνη

15:04ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Κολωνάκι: «Ήπια ένα ποτό» είπε η τραγουδίστρια που παρέσυρε σταθμευμένα ΙΧ - Η ποινή που επιβλήθηκε

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ