LIVE Μαρούσι – Ολυμπιακός: Ο ημιτελικός του Final 8 στο Κύπελλο Ελλάδας

Ανοίγει η αυλαία της ημιτελικής φάσης στο Allwyn Final 8 του Κυπέλλου Ελλάδας, που φιλοξενείται στο Ηράκλειο Κρήτης.

Ολυμπιακός και Μαρούσι αναμετρώνται απόψε στο κλειστό της Νέας Αλικαρνασσού, με στόχο το πρώτο εισιτήριο για τον τελικό του Σαββάτου (21/2). Εκεί θα αντιμετωπίσουν τον νικητή του άλλου ημιτελικού ανάμεσα σε Παναθηναϊκό και Ηρακλή.

Οι «ερυθρόλευκοι» στον προημιτελικό επικράτησαν της ΑΕΚ με 81-67, σε ένα παιχνίδι όπου είχαν τον έλεγχο από την πρώτη περίοδο και διατήρησαν με άνεση το προβάδισμά τους. Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα δεν απειλήθηκε ουσιαστικά, απέναντι σε έναν αντίπαλο που, παρά το σερί 12 νικών που μετρούσε, επηρεάστηκε από σημαντικές απουσίες.

Σε ό,τι αφορά τα αγωνιστικά, ο Ταϊρίκ Τζόουνς υπέστη τενοντίτιδα, όπως έδειξαν οι εξετάσεις μετά τον τραυματισμό του στον αγώνα της Τρίτης. Δεν θα αγωνιστεί στον ημιτελικό, ωστόσο εκτιμάται πως θα είναι διαθέσιμος σε ενδεχόμενο τελικό. Εκτός παραμένουν οι Τζόζεφ, Μόρις, Ντόρσεϊ και ΜακΚίσικ, καθώς και οι Φαλ και Έβανς.

Το Μαρούσι, από την πλευρά του, προκρίθηκε με νίκη 87-80 επί του Άρη, στην αναμέτρηση που άνοιξε το πρόγραμμα του Final 8. Με σταθερό προβάδισμα σε όλη τη διάρκεια του αγώνα και κορυφαίους τους Καλαϊτζάκη (17 πόντοι), Ντε Σόουζα (16 πόντοι, 6 ριμπάουντ) και Κινγκ (11 πόντοι, 11 ασίστ), η ομάδα του Παπαθεοδώρου πήρε την πρόκριση ως αουτσάιντερ και πλέον έχει μπροστά της μια νέα πρόκληση.

Σημαντική απουσία για το Μαρούσι είναι ο τραυματίας Ρέινολντς, ενώ ο Σάλας αναμένεται να είναι διαθέσιμος, παρότι δεν αγωνίστηκε στον προημιτελικό.

Ολυμπιακός και Μαρούσι έχουν τεθεί αντιμέτωποι δύο φορές στη φετινή σεζόν, με τους Πειραιώτες να μετρούν ισάριθμες νίκες (104-89 στο ΣΕΦ και 100-81 στο κλειστό του Αγίου Θωμά).

