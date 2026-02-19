Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες: Αυστραλή δημοσιογράφος εμφανίστηκε μεθυσμένη σε ζωντανή σύνδεση

Μια δημοφιλής Αυστραλή αθλητική δημοσιογράφος ζήτησε δημόσια συγγνώμη, αφού εμφανίστηκε εμφανώς μεθυσμένη κατά τη διάρκεια ενός ρεπορτάζ σε ζωντανή σύνδεση για τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες, λέγοντας ότι «υποτίμησε εντελώς» την επίδραση του αλκοόλ που θα είχε σε αυτήν, πριν εμφανιστεί στην κάμερα.

Η Ντανίκα Μέισον έκανε ρεπορτάζ σε ζωντανή σύνδεση από την Ιταλία για την εκπομπή «Today» του τοπικού καναλιού Channel Nine το βράδυ της Τετάρτης, όταν άρχισε να μπερδεύει τα λόγια της και άρχισε να παραμιλάει, αναγκάζοντας τον παρουσιαστή Karl Stefanovic να εξηγήσει στους τηλεθεατές ότι το «κάποιες φορές το κρύο μπορεί να εμποδίσει την ομιλία κάποιου».

Την επόμενη ημέρα, η Μέισον ζήτησε συγγνώμη, λέγοντας ότι «δεν έπρεπε να πιει» και ότι «το κρύο, το υψόμετρο και το γεγονός ότι δεν είχε φάει βραδινό πιθανώς να την επηρέασαν».

«Θέλω να αναλάβω πλήρη ευθύνη των πράξεων μου, δεν είναι το επίπεδο που έχω θέσει για τον εαυτό μου», είπε στην απολογία της κατά την διάρκεια της εκπομπής την Πέμπτη. «Λέγοντας αυτό, λυπάμαι ειλικρινά και ευχαριστώ όλους για τα μηνύματα που έλαβα».

Ο πρωθυπουργός της Αυστραλίας, Άντονι Αλμπανέζε, υπερασπίστηκε την Μέισον λέγοντας, κατά την διάρκεια συνέντευξής του στην ραδιοφωνική εκπομπή Nova 100's Jase & Lauren, ότι «δεν υπάρχει τίποτα να δούμε εδώ».

«Είμαι μαζί με την Ντανίκα. Μπράβο της», είπε ο πρωθυπουργός της Αυστραλίας Άντονι Αλμπανέζε. «Είναι στην Ιταλία... και θα ήταν κουρασμένη».