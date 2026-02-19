Σφοδρή αντίδραση ΣΥΡΙΖΑ για την άρση ασυλίας του Παύλου Πολάκη - Τι λέει ο ίδιος ο βουλευτής

«Απαράδεκτη υποχώρηση από το δημοκρατικό κεκτημένο» και «ακόμα μια απόδειξη του αντιδημοκρατικού κατήφορου του καθεστώτος Μητσοτάκη», χαρακτηρίζει ο ΣΥΡΙΖΑ την απόφαση της Ολομέλειας της Βουλής με τις ψήφους της ΝΔ, του ΠΑΣΟΚ και ορισμένων ανεξάρτητων βουλευτών, να αρθεί η ασυλία του βουλευτή Χανίων του ΣΥΡΙΖΑ και πρώην αν. υπ. Υγείας Παύλου Πολάκη ύστερα από μήνυση που άσκησε σε βάρος του ο Σταμάτης Πουλής για την υπόθεση ΚΕΕΛΠΝΟ.

Ο Σταμάτης Πουλής / Eurokinissi

«Η απόφαση να αρθεί η βουλευτική ασυλία του πρώην αναπληρωτή υπ. Υγείας, Π. Πολάκη, για ζητήματα τα οποία αφορούν όσα κατέθεσε ενόρκως σε δικαστήριο σχετικά με υπόθεση διαφθοράς, δεν έχει προηγούμενο στα πολιτικά χρονικά», τονίζει σε ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ.

«Ήταν υποχρέωσή του να προσκομίσει στο δικαστή τα στοιχεία που βρήκε και αφορούσαν το περίφημο σκάνδαλο των παράνομων προσλήψεων στο ΚΕΕΛΠΝΟ. Το να διώκεται πρώην υπουργός επειδή κατέθεσε σε δικαστήριο επί θεμάτων της αρμοδιότητάς του συνιστά απαράδεκτη υποχώρηση από το δημοκρατικό κεκτημένο, ακόμα μια απόδειξη του αντιδημοκρατικού κατήφορου του καθεστώτος Μητσοτάκη. Η υπερψήφιση, δε, μιας τέτοιας αδιανόητης και απαράδεκτης πρότασης άρσης ασυλίας από τους οκτώ παρόντες βουλευτές του ΠΑΣΟΚ, συνιστά επίσης ανεπίτρεπτο σοβαρό πολιτικό λάθος», αναφέρει ο ΣΥΡΙΖΑ καθώς το ΠΑΣΟΚ ήταν το μοναδικό κόμμα πλην της ΝΔ που στήριξε την άρση ασυλίας.

«Για τον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ είναι απαράβατη αρχή και δέσμευση έναντι των πολιτών ότι τα ζητήματα διαφθοράς είναι κορυφαία σε μια Δημοκρατία και όσοι τα αναδεικνύουν δεν νοείται να διώκονται αλλά να ενθαρρύνονται και να προστατεύονται» καταλήγει ο ΣΥΡΙΖΑ.

Ο Παύλος Πολάκης / Eurokinissi

Πολάκης: Η πιο χυδαία και προκλητική άρση ασυλίας

Νωρίτερα ο πρώην αν. υπ. Υγείας, μιλώντας στην Ολομέλεια της Βουλής ανέφερε ότι αυτή είναι η 13η άρση ασυλίας που ζητείται σε βάρος του από το 2019 και μετά, τονίζοντας ότι «η σημερινή είναι η πιο προκλητική και η πιο χυδαία», καθώς βασίζεται στο επιχείρημα ότι η ένορκη κατάθεσή του σε δικαστήριο, συνιστά δήθεν «αθέμιτη επιρροή» δικαστικών λειτουργών.

Όπως ανέφερε, η υπόθεση αφορά στους 22 παράνομους διορισμούς στο ΚΕΕΛΠΝΟ, εκ των οποίων οι 13 αποδεδειγμένα απασχολήθηκαν ως μετακλητοί στο γραφείο του Άδωνι Γεωργιάδη. Για τις παράνομες αυτές προσλήψεις όπως τόνισε, υπήρξαν παραπομπές για κακούργημα εις βάρος του Δημοσίου σχετικά με διασπάθιση ποσού ύψους 250.000 ευρώ. Υπογράμμισε ότι ζήτησε να καταθέσει ενόρκως, για να υπερασπιστεί το Δημόσιο χρήμα, μιας και ο ίδιος αποκάλυψε την υπόθεση και επομένως τη γνώριζε πολύ καλά.

Κλείνοντας την τοποθέτησή του, δήλωσε: «Έχω διαλέξει δρόμο στη ζωή μου εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Δεν προσκύνησα κανέναν και δεν θα προσκυνήσω κανέναν. Ό,τι έχω πετύχει το έχω πετύχει με το μυαλό και τα χέρια μου. Έχω διαλέξει τη σωστή πλευρά της ιστορίας και η σωστή πλευρά της ιστορίας είναι στους τοίχους της κάθε Καισαριανής».

Μετά την ψηφοφορία, ο κ. Πολάκης με ανάρτησή του κατέγραψε ακριβώς τον τρόπο που ψήφισαν οι βουλευτές, ευχαριστώντας όλα τα κόμματα που ψήφισαν «κατά» και «παρών» στην άρση της ασυλίας του.