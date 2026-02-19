Ο Απόστολος Σπυρόπουλος καταγγέλλει μέλη της οικογένειάς του μετά τον πλειστηριασμό του οινοποιείου

Στο «σφυρί» τα οινοποιεία της οικογένειας Σπυρόπουλου - Δριμύ κατηγορώ του Απόστολου Σπυρόπουλου στην οικογένειά του για τη διαχείριση των οινοποιείων

Newsbomb

Ο Απόστολος Σπυρόπουλος καταγγέλλει μέλη της οικογένειάς του μετά τον πλειστηριασμό του οινοποιείου
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
8'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Σε πλειστηριασμό τα δύο οινοποιεία της οικογένειας Σπυρόπουλου, με το πρώτο να έχει ήδη χαθεί και το δεύτερο να ακολουθεί σύντομα.
  • Ο Απόστολος Σπυρόπουλος κατηγορεί τα μέλη της οικογένειάς του για αλαζονεία, οικογενειοκρατία και κακή διοίκηση που οδήγησαν στην καταστροφή της επιχείρησης.
  • Επισημαίνει ότι η διαδοχή στην επιχείρηση έγινε χωρίς αξιοκρατία, με την μητέρα να παραδίδει τη διοίκηση σε άνεργη κόρη και την εποπτεία να ασκείται από έναν εγωκεντρικό θείο του Απόστολου Σπυρόπουλου.
  • Κατηγορεί μέλη της οικογένειας για αλόγιστο ξόδεμα και παρασιτική διαχείριση, ενώ ο ίδιος και η στενή του οικογένεια δεν έλαβαν ποτέ χρήματα από την επιχείρηση.
  • Τονίζει ότι η ευθύνη για την καταστροφή και την ηθική κατάπτωση της εταιρείας βαρύνει αποκλειστικά τα μέλη που την διοικούσαν, τα οποία αγνόησαν τις προειδοποιήσεις του.
Snapshot powered by AI

Δριμεία επίθεση κατά μελών της οικογένειάς του εξαπέλυσε ο Απόστολος Σπυρόπουλος, γιος του ιστορικού στελέχους του ΠΑΣΟΚ, Ροβέρτου Σπυρόπουλου, καθώς τα δύο οινοποιεία τους βγήκαν στο «σφυρί».

Όπως αναφέρει ο ίδιος σε ανάρτησή του, ο πρώτος από τους δύο πλειστηριασμούς πραγματοποιήθηκε και το πρώτο οινοποιείο χάθηκε οριστικά, ενώ σε λίγες ημέρες, το ίδιο «σφυρί» θα σφραγίσει και την τύχη του δεύτερου.

Ο Απόστολος Σπυρόπουλος, στη σκληρή του ανάρτηση κάνει λόγο για «νομοτελειακό αποτέλεσμα ετών αλαζονείας, νοσηρής οικογενειοκρατίας και μιας διοίκησης που μπέρδεψε μια ιστορική διαδρομή με προσωπικό της φέουδο».

Αναφέρεται, δε, σε μια «μητέρα» που «παρέδωσε το τιμόνι μόνο όταν αναγκάστηκε να βγει στη σύνταξη, χρίζοντας διάδοχο μια κόρη που εκείνη την εποχή ήταν άνεργη», αλλά και στην «εποπτεία ενός πατέρα απόλυτα εγωκεντρικού, εγκλωβισμένου στο δικό του, αρρωστημένο 'εγώ'», αναφερόμενος σε έναν εκ τους θείους του.

Σημειώνεται ότι, το «Κτήμα Σπυρόπουλος» άνοιξε πριν από περίπου 30 χρόνια από τους τρεις αδελφούς, Επαμεινώνδα, Ροβέρτο και Ιωάννη Σπυρόπουλο, με τους τρεις άνδρες και τις οικογένειές τους να διοικούν τα οινοποιεία.

Από τα «πυρά» του δεν ξέφυγε και ο «πρόθυμος «μικρός αδελφός», πάντα σε ρόλο θλιβερού χειροκροτητή, να λέει «ναι» σε ό,τι παράλογο υπαγόρευε ο «μεγάλος», νομιμοποιώντας την καταστροφή».

Ο Απόστολος Σπυρόπουλος, κατηγορεί επιπλέον μέλη της οικογένειάς του για αλόγιστο ξόδεμα χρημάτων της επιχείρησης, τονίζοντας ότι ο ίδιος, «για 25 και πλέον χρόνια, ούτε εγώ ούτε κανένα άλλο μέλος της στενής μου οικογένειας δεν έλαβε από την επιχείρηση ούτε ένα 1 ευρώ!», προσθέτοντας ότι «από τον Μάιο του 2020 που παραιτήθηκα οριστικά, δεν χρέωσα την επιχείρηση ούτε με ένα μπουκάλι κρασί!».

Αναλυτικά η ανάρτησή του

«ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΕΝΟΣ ΤΑΞΙΔΙΟΥ, Η ΩΡΑ ΤΗΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ

Με το οινοποιείο αυτό μεγαλώσαμε μαζί. Ήμουν ένα μικρό παιδί το 1988, όταν μπήκαν τα πρώτα θεμέλια, και έπαιζα ανάμεσα στα μπετά και τις λάσπες, βλέποντας τους τοίχους να υψώνονται μέρα με τη μέρα.

Θυμάμαι σαν τώρα τη λάμψη και τη χαρά στα μάτια του πατέρα μου καθώς έβλεπε το δημιούργημά του να παίρνει σάρκα και οστά. Για μένα, αυτό το μέρος δεν ήταν ποτέ απλά «ντουβάρια» ή μια επιχείρηση· ήταν οι πρώτες μου εικόνες, οι ρίζες μου, ένας τόπος που ταυτίστηκε με την ίδια μου τη ζωή.

Σήμερα, λοιπόν, αυτή η διαδρομή κλείνει με τον πιο οδυνηρό τρόπο.

Πραγματοποιήθηκε ο πρώτος από τους δύο πλειστηριασμούς και το πρώτο οινοποιείο χάθηκε οριστικά. Σε λίγες ημέρες, το ίδιο «σφυρί» θα σφραγίσει και την τύχη του δεύτερου.

Αυτό που ζούμε δεν είναι μια «κακή συγκυρία» ή μια ατυχία της αγοράς. Είναι το νομοτελειακό αποτέλεσμα ετών αλαζονείας, νοσηρής οικογενειοκρατίας και μιας διοίκησης που μπέρδεψε μια ιστορική διαδρομή με προσωπικό της φέουδο.

Η εταιρεία δεν διοικήθηκε ποτέ — ιδιοποιήθηκε. Μετατράπηκε σε ένα κλειστό «βασίλειο» όπου η διαδοχή θύμιζε παρωδία: η μητέρα παρέδωσε το τιμόνι μόνο όταν αναγκάστηκε να βγει στη σύνταξη, χρίζοντας διάδοχο μια κόρη που εκείνη την εποχή ήταν άνεργη. Μια επιλογή που από την αρχή με βρήκε εντελώς αντίθετο, καθώς αγνοούσε κάθε ίχνος αξιοκρατίας και λογικής.

Όλα αυτά συνέβησαν υπό την υψηλή εποπτεία ενός πατέρα απόλυτα εγωκεντρικού, εγκλωβισμένου στο δικό του, αρρωστημένο «εγώ». Ένα «εγώ» που επαναλάμβανε μονότονα: «Εγώ ξέρω καλύτερα», «Εγώ το έφτιαξα μόνος μου». Αυτό το «εγώ» ήταν που τελικά σας έπνιξε, αρνούμενο να ακούσει κάθε λογική φωνή, επιβάλλοντας την ανικανότητα ως οικογενειακό πεπρωμένο.

Όσο το καράβι βούλιαζε από τα χρέη, εσείς «παίζατε βιολιά στο κατάστρωμα». Μόλις έναν μήνα προ της καταστροφής, πατέρας και κόρη, αντί να αναλογιστούν τις ευθύνες τους, εμφανίζονταν περιχαρείς και φωτογραφίζονταν από το Νέο Ηράκλειο έως το Caravel, αναζητώντας ρόλο σε πολιτικές συγκεντρώσεις και παριστάνοντας τους σωτήρες της χώρας, την ώρα που άφηναν την επιχείρηση να ψυχορραγεί.

Ταυτόχρονα, η διευθύνουσα σύμβουλος, σε ένα ρεσιτάλ θράσους, παρέδιδε μαθήματα «αγροτικής ανάπτυξης» σε πάνελ πρώην πρωθυπουργού — του ανθρώπου που επί των ημερών του έκλεισαν οι τράπεζες. Η απόλυτη ειρωνεία: μια διοίκηση που άφηνε τις τράπεζες απλήρωτες, να παριστάνει τον ειδήμονα δίπλα σε εκείνον που τις σφράγισε.
Το αποκορύφωμα της ματαιοδοξίας; Μία μόλις εβδομάδα πριν τον πλειστηριασμό, βρεθήκατε στο Παρίσι για να απολαύσετε τον «Χορό Μεταμφιεσμένων» (Un ballo in maschera) του Verdi — έξοδα που πιθανότατα βαφτίστηκαν ως «προώθηση προϊόντων». Προφανώς, ελλείψει της «Traviata» (της Παραστρατημένης), που θα ήταν η ιδανική αυτοπροσωπογραφία σας, προτιμήσατε ως σύγχρονοι Νέρωνες να «τραγουδάτε» στα θεωρεία της Γαλλίας, ενώ το οινοποιείο καιγόταν στις φλόγες των χρεών σας. Ένα θέατρο παρακμής, όπου κρύβατε την αποτυχία σας πίσω από τη μεγάλη ζωή με ξένα κόλλυβα, την ώρα που οι πραγματικοί εγγυητές έχαναν τον ύπνο και τις περιουσίες τους.

Ο εγωκεντρικός πατέρας, η μητέρα σε ρόλο πυργοδέσποινας και η κόρη, απολάμβαναν επί χρόνια μια προκλητική, πέρα ως πέρα αυθαίρετη διαμονή στον «πύργο» εντός του οινοποιείου. Ζούσατε σαν παράσιτα εις βάρος των μετόχων, μέσα σε ένα κτίσμα παράνομο, αποδεικνύοντας ότι δεν ήσασταν τυπικοί ούτε στα στοιχειώδη, ούτε καν στη νομιμότητα της ίδιας σας της στέγης.

Ζούσατε όλοι σας επί σειρά ετών αποκλειστικά από την εταιρεία, στραγγίζοντάς την μέχρι το τελευταίο ευρώ για να συντηρείτε μια χάρτινη ψευδαίσθηση. Ενώ η επιχείρηση κατέρρεε, η διευθύνουσα σύμβουλος ζούσε το δικό της «όνειρο», ταξιδεύοντας σε κάθε γωνιά του κόσμου, πάντα με το βολικό πρόσχημα της «προώθησης των προϊόντων». Ταξίδια που δεν ήταν παρά πολυτελείς κύκλοι αυτοπροβολής, την ώρα που το προσωπικό έβλεπε το μέλλον του να χάνεται. Φτάσατε στο έσχατο σημείο κατάπτωσης να κυκλοφορείτε ετικέτες με το όνομα της κόρης και της εγγονής, βάζοντας τον ναρκισσισμό σας πάνω από την επιβίωση της επιχείρησης.

Ήμουν μόνος μου και απέναντί μου όλοι σας! Από τη μία οι δημιουργοί του χάους μαζί με τον πρόθυμο «μικρό αδελφό», πάντα σε ρόλο θλιβερού χειροκροτητή, να λέει «ναι» σε ό,τι παράλογο υπαγόρευε ο «μεγάλος», νομιμοποιώντας την καταστροφή.

Όταν σας εξέθεσα τα επιχειρήματά μου, τις προτάσεις μου και τις κάθετες αντιθέσεις μου για την ολέθρια πορεία που επιλέξατε, εσείς, τυφλωμένοι από κακία, εμμονή και ένα διογκωμένο «εγώ», με δαιμονοποιήσατε. Με λασπώσατε και διαδίδατε συστηματικά βρώμικα ψέματα σε συγγενείς και φίλους, με μοναδικό σκοπό να με εξοντώσετε ηθικά.
Ακόμη πιο κατάπτυστο ήταν αυτό που επιχειρήσατε στις αρχές του 2023, όταν αποφάσισα να αλλάξω πολιτική πορεία. Φτάσατε στο σημείο να προσπαθήσετε να μαζέψετε υπογραφές για μια επιστολή που θα εμφάνιζε δήθεν την οικογένεια αντίθετη στην πράξη μου! Η ανηθικότητα και η κακία σας ξεπέρασαν κάθε όριο, αγγίζοντας ακόμη και τους πιο στενούς μου συγγενείς, αλλά και ανθρώπους που ουδέποτε είχαν σχέση με την επιχείρηση.

Θέλατε πάση θυσία να με δείξετε απομονωμένο και αποκομμένο από όλους. Τόσο αδίστακτοι, τόσο κυνικοί, τόσο γεμάτοι συμπλέγματα απέναντί μου. Όμως, σε αυτόν τον κατήφορο δεν σας ακολούθησε κανείς...

Όταν παραιτήθηκα τον Μάιο του 2020, σας άφησα μόνους απέναντι στον καθρέφτη σας. Αλλά ακόμα και τότε, στον καθρέφτη σας πάλι εμένα βλέπατε, γιατί η δική μου αλήθεια ήταν ο μόνιμος εφιάλτης που σας ξεσκέπαζε.

Έχω τη συνείδησή μου καθαρή απέναντι σε όλους. Για 25 και πλέον χρόνια, ούτε εγώ ούτε κανένα άλλο μέλος της στενής μου οικογένειας δεν έλαβε από την επιχείρηση ούτε ένα 1€! Από τον Μάιο του 2020 που παραιτήθηκα οριστικά, δεν χρέωσα την επιχείρηση ούτε με ένα μπουκάλι κρασί!

Σε πλήρη παραλογισμό με τη δική μου στάση, εσείς κοιμάστε ήσυχοι; Πώς κοιτάτε στα μάτια τους εργαζόμενους και τους πιστωτές που αφήνετε πίσω σας; Επιτρέψτε μου να σας αφυπνίσω —ή μάλλον να σας ταρακουνήσω— από τον εγωκεντρικό λήθαργο στον οποίο ζείτε εδώ και χρόνια: το πάρτι τελειώνει οριστικά και σύντομα.

Η ευθύνη για την ηθική κατάπτωση, τη διάλυση και τον διασυρμό βαραίνει αποκλειστικά εσάς και μόνο εσάς!

Σπείρατε ανέμους και τώρα θα θερίσετε τις θύελλες της απαξίωσης. Τα οινοποιεία χάνονται, οι υποχρεώσεις μένουν, αλλά η ντροπή της παρασιτικής σας διαδρομής θα σας ακολουθεί για πάντα.

Οι μάσκες έπεσαν οριστικά. Η αυλαία της δικής σας «Traviata» έκλεισε με θόρυβο και ο «Χορός των Μεταμφιεσμένων» σας δεν έχει πια θεατές. Μόνο την παγερή σιωπή της αποτυχίας σας.

Αθήνα , 18/02/2026

Με εκτίμηση

Απόστολος Ρ. Σπυρόπουλος».

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
18:49LIFESTYLE

Survivor: Έκτακτο επεισόδιο και αποχώρηση με κλάματα

18:47ΕΛΛΑΔΑ

Η Ύδρα σε ρυθμούς Χόλιγουντ: Ο Μπραντ Πιτ έφτασε στο νησί - Τι αναφέρουν στο Newsbomb κάτοικοι

18:42ΕΛΛΑΔΑ

ΥΠΑ: Αποκαταστάθηκε η τεχνική βλάβη στο ραντάρ – Συνεχίζεται απρόσκοπτα η παροχή υπηρεσιών Ελέγχου Εναέριας Κυκλοφορίας

18:39ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Γευμάτισαν στη Θεσσαλονίκη Αλεξάντερ Τσέφεριν με Μάκη Γκαγκάτση

18:38ΜΠΑΣΚΕΤ

Μαρούσι - Ολυμπιακός 67-91: Στον τελικό οι «ερυθρόλευκοι» και περιμένουν τον Παναθηναϊκό

18:36ΕΛΛΑΔΑ

Καθαρά Δευτέρα: Μέτρα της Τροχαίας ενόψει τριημέρου - Σε ποια φορτηγά θα απαγορευτεί η κυκλοφορία

18:36ΚΟΣΜΟΣ

Γάζα: Πέντε χώρες δεσμεύτηκαν για την αποστολή δυνάμεων στη Διεθνή Δύναμη

18:32ΜΠΑΣΚΕΤ

LIVE Μαρούσι – Ολυμπιακός 67-91 (τελικό): Στον τελικό του Final 8 στο Κύπελλο οι «ερυθρόλευκοι»

18:27ΕΛΛΑΔΑ

Νάξος: Εξουδετερώθηκε η νάρκη – Δείτε τη στιγμή της ελεγχόμενης έκρηξης

18:16ΚΟΣΜΟΣ

Η Βρετανία απαγορεύει στις ΗΠΑ τη χρήση των βάσεων για πλήγματα κατά του Ιράν - Η απάντηση Τραμπ

18:04ΕΛΛΑΔΑ

Σφοδρό τροχαίο στη Λαμία: Επιχείρησε προσπέραση σε κεντρικό δρόμο και προκάλεσε καραμπόλα - Δείτε βίντεο

18:03ΚΟΣΜΟΣ

Συμβούλιο Ειρήνης: Ο κόσμος του Τραμπ στο λογότυπο - Η Αμερική στο επίκεντρο μιας νέας χρυσής εποχής

17:56ΕΛΛΑΔΑ

Αγρίνιο: Ο Δήμος μετακίνησε τη ράμπα αναπήρων που ήταν «αποκλεισμένη» έξω από το 3ο Δημοτικό σχολείο, αλλά ξέχασε την διάβαση

17:54ΚΟΣΜΟΣ

Guardian: Ο Τραμπ σχεδιάζει να χτίσει στρατιωτική βάση 5.000 ατόμων στη Γάζα

17:52ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Όσο το καράβι βούλιαζε εσείς παίζατε βιολιά»: Ο Απόστολος Σπυρόπουλος καταγγέλλει μέλη της οικογένειάς του μετά τον πλειστηριασμό του οινοποιείου

17:49ΕΛΛΑΔΑ

Χίος: Άκαρπες οι έρευνες για τον εντοπισμό του μοιραίου σκάφους του δυστυχήματος με τους 15 νεκρούς

17:42ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός για την εξαφάνιση 20χρονης από την Δάφνη

17:35ΥΓΕΙΑ

ΕΟΔΥ: Τρεις θάνατοι από γρίπη και δύο από COVID-19 την τελευταία εβδομάδα

17:33ΚΟΣΜΟΣ

Νετανιάχου: Αν το Ιράν επιτεθεί στο Ισραήλ θα αντιμετωπίσει απάντηση που «δεν μπορεί να φανταστεί»

17:29ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σφοδρή αντίδραση ΣΥΡΙΖΑ για την άρση ασυλίας του Παύλου Πολάκη - Τι λέει ο ίδιος ο βουλευτής

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
17:25ΕΛΛΑΔΑ

Βάρη: Σπαράζουν οι γονείς των εργατών - «Μου το φάγανε το παλικάρι μου»

17:14ΚΟΣΜΟΣ

Σκουπίδια της δεκαετίας του 1960 από τον Καναδά, ξεβράστηκαν σε νησί της Σκωτίας

09:21ΕΛΛΑΔΑ

Δημογραφικό: Οι 4 περιοχές της Ελλάδας που «σβήνουν»

16:32ΕΘΝΙΚΑ

Δένδιας για θητεία: «Παριστάνουν τους στρατιώτες και παριστάνουμε ότι εκπαιδεύονται, αυτό το παραμύθι πρέπει να πάρει τέλος! Έχουμε ζωντανή απειλή 10 φορές μεγαλύτερή μας»

17:52ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Όσο το καράβι βούλιαζε εσείς παίζατε βιολιά»: Ο Απόστολος Σπυρόπουλος καταγγέλλει μέλη της οικογένειάς του μετά τον πλειστηριασμό του οινοποιείου

09:05ΕΛΛΑΔΑ

Κίνηση τώρα: Χάος στη Λεωφόρο Φυλής - Εγκλωβισμένοι οδηγοί λόγω έργων στην Αττική Οδό

16:47ΕΛΛΑΔΑ

Σε άτυπο έρανο καλεί ο πατέρας Αντώνιος μετά την καταδίκη του σε φυλάκιση 9,5 ετών: Αδυνατώ να καταβάλλω και την ελάχιστη δόση, ελπίζω στη βοήθεια κάθε συνανθρώπου

14:22BOMBER

Ένα σκάνδαλο σε εξέλιξη: Πώς στήνεται το «πακέτο» των 25 εκατ. ευρώ για το ΣΕΦ

18:16ΚΟΣΜΟΣ

Η Βρετανία απαγορεύει στις ΗΠΑ τη χρήση των βάσεων για πλήγματα κατά του Ιράν - Η απάντηση Τραμπ

14:47ΕΛΛΑΔΑ

«Δεν ειδοποιήθηκα για τις εργασίες»: Ο επιβλέπων μηχανικός μιλά στο Newsbomb για το εργατικό δυστύχημα με 2 νεκρούς στη Βάρη

16:46ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ στο Συμβούλιο Ειρήνης: «Θα μάθουμε για το Ιράν σε περίπου 10 μέρες»

12:28ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γεωργιάδης για επεισόδια στο νοσοκομείο Νίκαιας: Κινδύνευσε η σωματική μου ακεραιότητα

17:29ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σφοδρή αντίδραση ΣΥΡΙΖΑ για την άρση ασυλίας του Παύλου Πολάκη - Τι λέει ο ίδιος ο βουλευτής

11:34LIFESTYLE

Τηλεθέαση: Με σπασμένα φρένα η Κατερίνα Καινούργιου – «Χτυπά» 20άρια

12:17ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Νέο έκτακτο δελτίο επιδείνωσης της ΕΜΥ μέχρι το απόγευμα του Σαββάτου - Πού θα «χτυπήσει» η κακοκαιρία

16:50ΚΟΣΜΟΣ

Σάλος με Αυστραλή δημοσιογράφο που έκανε live από τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς μεθυσμένη - Ζήτησε συγγνώμη αλλά την υπερασπίστηκε ο Αυστραλός πρωθυπουργός - Δείτε το βίντεο

18:32ΜΠΑΣΚΕΤ

LIVE Μαρούσι – Ολυμπιακός 67-91 (τελικό): Στον τελικό του Final 8 στο Κύπελλο οι «ερυθρόλευκοι»

16:10ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Προειδοποίηση Κολυδά για κίνδυνο πλημμυρικών φαινομένων το επόμενο 48ωρο

16:25WHAT THE FACT

Σε βάθος 100 μέτρων στα σύνορα Αλβανίας - Ελλάδας οι επιστήμονες ανακάλυψαν κολοσσιαία θερμική λίμνη

12:59ΚΟΣΜΟΣ

LIVEBLOG - Συνελήφθη ο έκπτωτος πρίγκιπας Άντριου - Στηρίζω τις αρχές, λέει ο βασιλιάς Κάρολος, που δεν είχε ενημερωθεί πριν την αστυνομική έφοδο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ