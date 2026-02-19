Καισαιριανή: Νέα πιθανή ταυτοποίηση - Ο άνθρωπος με το κασκέτο, Χρήστος Κουβελιώτης

Μία ακόμα πιθανή ταυτοποίηση ενός εκ των 200 εκτελεσθέντων της Καισαριανής έρχεται στο φως της δημοσιότητας.

Σύμφωνα με τη σελίδα «Greece at WWII Archives», που είχε δημοσιεύσει πρώτη και τις φωτογραφίες από την εκτέλεση, το Ινστιτούτο Πολιτισμού Μεσσηνίας, αναγνώρισε τον Χρήστο Κουβελιώτη στις φωτογραφίες.

«Ο άνθρωπος με το κασκέτο και την χαρακτηριστική κορμοστασιά φέρεται να είναι η ηγετική μορφή της αγροτικής εξέγερσης στην Πύλο τον Αύγουστο του 1935 που καταγόταν από τον οικισμό Πήδασο του Δήμου Πύλου Νέστορος», αναφέρει το μήνυμα του Ινστιτούτου.

Μάλιστα, τόσο ο ίδιος όσο και άλλα δύο μέλη της οικογένειάς του εκτελέστηκαν από τους Γερμανούς, ενώ είχαν όλοι έντονη αντιστασιακή δράση.

«Τα αδέρφια Χρήστος, Παναγιώτης και Φώτης Κουβελιώτης ήταν από τους αγροτιστές, οι οποίοι έλαβαν μέρος στους μεγάλους σταφιδικούς αγώνες του Μεσοπολέμου. Ο Χρήστος εκτελέστηκε με τους 200 στην Καισαριανή, ο Παναγιώτης εκτελέστηκε το 1943 από τους Γερμανούς στο στρατόπεδο κράτησης “Παύλου Μελά” και ο Φώτης απέδρασε ενώ αργότερα εντάχθηκε στην ΕΔΑ. Τέλος, ο νεαρός15χρόνος γιος της αδερφής τους (Αλεξάνδρα) Γιώργος Τσαπίκης-Κουβελιώτης δολοφονείται από τους Γερμανούς κοντά στην Πύλο τον Ιούλιο του 1944 (Μάχη της Χώρας)», αναφέρει το Ινστιτούτο.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει έως τώρα γνωστά, ο Χρήστος Κουβελιώτης γεννήθηκε στο Πλάσο Πυλίας το 1903. Δούλεψε από μικρός στη γη και σπούδασε Οικονομικά στην Αθήνα. Ήταν πρόεδρος της κοινότητας Μεθώνης και πρόεδρος του Ταμείου Πρόνοιας του Αγροτικού Επιμελητηρίου Καλαμάτας. Πρωτοστάτησε στην οργάνωση των αγροτικών αγώνων και στη μεγάλη Σταφιδική Εξέγερση.

Συνελήφθη το 1936 στο χωριό Σαβάλια Ηλείας και εξορίστηκε στη Σίκινο. Αργότερα μεταφέρθηκε στην Ακροναυπλία και από εκεί παραδόθηκε από τη μεταξική δικτατορία στους ναζί κατακτητές. Εκτελέστηκε στην Καισαριανή την Πρωτομαγιά του 1944 μαζί με άλλους αγωνιστές.

