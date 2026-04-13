Πετρέλαιο: Ξανά πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι μετά το «μπλόκο» Τραμπ στα Στενά του Ορμούζ

Πετρελαιοφόρα και φορτηγά πλοία παρατάσσονται στα Στενά του Ορμούζ, όπως φαίνονται από το Khor Fakkan, στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, την Τετάρτη 11 Μαρτίου 2026

Snapshot Οι τιμές του πετρελαίου ξεπέρασαν ξανά τα 100 δολάρια το βαρέλι μετά την αποτυχία των συνομιλιών ΗΠΑ Ιράν και την ανακοίνωση αποκλεισμού ιρανικών λιμανιών από τις ΗΠΑ.

Ο αποκλεισμός των ιρανικών λιμανιών από τις ΗΠΑ θα εφαρμοστεί αμερόληπτα για πλοία όλων των χωρών και τίθεται σε ισχύ από τη Δευτέρα.

Τα Στενά του Ορμούζ, κρίσιμο σημείο διέλευσης περίπου του 20% των παγκόσμιων ενεργειακών αποστολών, αποτελούν βασικό πεδίο έντασης στη σύγκρουση ΗΠΑ Ιράν.

Οι ασιατικές οικονομίες πλήττονται ιδιαίτερα από τις εξελίξεις λόγω της εξάρτησής τους από το πετρέλαιο της Μέσης Ανατολής, με πτώση στους βασικούς χρηματιστηριακούς δείκτες.

Το Ιράν δηλώνει ότι δεν θα υποκύψει σε απειλές και προειδοποιεί ότι θα αντιμετωπίσει σκληρά οποιοδήποτε στρατιωτικό πλοίο επιχειρήσει να επιβάλει τον αποκλεισμό στα Στενά. Snapshot powered by AI

Οι τιμές του πετρελαίου επέστρεψαν πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι, καθώς οι αγορές ενέργειας στην Ασία άνοιξαν τη Δευτέρα με άνοδο, μετά την αποτυχία των συνομιλιών μεταξύ των Ηνωμένες Πολιτείες και του Ιράν να καταλήξουν σε νέα συμφωνία και την ανακοίνωση του Ντόναλντ Τραμπ ότι θα προχωρήσει σε αποκλεισμό ιρανικών λιμανιών.

Το διεθνές σημείο αναφοράς, Brent, ενισχύθηκε κατά 7,3% στα 102,30 δολάρια (76,32 λίρες), ενώ το αμερικανικό West Texas Intermediate κατέγραψε άνοδο 8,7% στα 104,94 δολάρια.

Η αποτυχία των διαπραγματεύσεων το Σαββατοκύριακο εντείνει τις ανησυχίες ότι η παγκόσμια ενεργειακή κρίση θα βαθύνει.

Υπενθυμίζεται ότι την περασμένη Τετάρτη, η τιμή του πετρελαίου είχε υποχωρήσει σημαντικά κάτω από τα 100 δολάρια, μετά τη συμφωνία Ουάσιγκτον–Τεχεράνης για υπό όρους κατάπαυση του πυρός διάρκειας δύο εβδομάδων, η οποία περιλάμβανε και το άνοιγμα των Στενά του Ορμούζ.

Τα Στενά, μέσω των οποίων διέρχεται περίπου το ένα πέμπτο των παγκόσμιων ενεργειακών αποστολών, έχουν εξελιχθεί σε βασικό σημείο έντασης στον πόλεμο με το Ιράν, μετά την απάντηση της Τεχεράνης στα πλήγματα ΗΠΑ–Ισραήλ, με απειλές κατά πλοίων που επιχειρούν να τα διασχίσουν.

Οι θαλάσσιες μεταφορές έχουν σε μεγάλο βαθμό «παγώσει» από την έναρξη της σύγκρουσης στις 28 Φεβρουαρίου, αν και ορισμένες χώρες, όπως η Ινδία και η Μαλαισία, έχουν εξασφαλίσει ασφαλή διέλευση για τα πλοία τους. Η αναστάτωση αυτή έχει οδηγήσει σε άνοδο των τιμών ενέργειας παγκοσμίως.

Οι συνομιλίες ΗΠΑ–Ιράν παρακολουθούνταν στενά για ενδείξεις ότι οι διαταραχές στις μεταφορές πετρελαίου μέσω των Στενών του Ορμούζ θα μπορούσαν να περιοριστούν σύντομα, σημείωσε ο οικονομολόγος Chua Yeow Hwee από το Πανεπιστήμιο Nanyang της Σιγκαπούρης. «Οι τιμές του πετρελαίου είναι πιθανό να παραμείνουν σε υψηλά επίπεδα, καθώς οι προσδοκίες εξαρτώνται πλέον από το αν ο αποκλεισμός θα εφαρμοστεί πλήρως, αν οι διαταραχές στη ναυσιπλοΐα θα επεκταθούν και αν θα επανεκκινήσει η διπλωματία», τόνισε.

Οι βασικοί χρηματιστηριακοί δείκτες στην Ασία κινήθηκαν πτωτικά στις πρωινές συναλλαγές της Δευτέρας.

Ο Nikkei 225 στην Ιαπωνία υποχώρησε κατά 1%, ενώ ο Kospi της Νότιας Κορέας κατέγραψε πτώση 0,8%.

Οι ασιατικές οικονομίες πλήττονται ιδιαίτερα από τις εξελίξεις, καθώς εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από το πετρέλαιο της Μέσης Ανατολής.

Τα προθεσμιακά συμβόλαια των αμερικανικών μετοχών έδειχναν επίσης πτωτικό άνοιγμα για τη Wall Street.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης αποτελούν συμφωνίες αγοράς ή πώλησης ενός περιουσιακού στοιχείου σε προκαθορισμένη τιμή σε συγκεκριμένο χρόνο στο μέλλον και χρησιμοποιούνται ως ένδειξη για την κατεύθυνση των αγορών.

Οι τιμές ενέργειας και οι χρηματοπιστωτικές αγορές έχουν παρουσιάσει έντονες διακυμάνσεις τις τελευταίες εβδομάδες, καθώς οι επενδυτές αντιδρούν στις εξελίξεις της σύγκρουσης.

Το Brent είχε υποχωρήσει κοντά στα 90 δολάρια στις 8 Απριλίου, μετά τη συμφωνία για κατάπαυση του πυρός που προέβλεπε και την επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ. Έκτοτε, οι τιμές παραμένουν ευμετάβλητες, καθώς αυξάνονται οι αμφιβολίες για τη διάρκεια της εκεχειρίας και συνεχίζονται τα ισραηλινά πλήγματα στον Λίβανο.

Ο Τραμπ ανέφερε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social την Κυριακή ότι οι ΗΠΑ θα ξεκινήσουν «ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟ κάθε πλοίου που επιχειρεί να εισέλθει ή να εξέλθει από τα Στενά του Ορμούζ». Η Centcom ανακοίνωσε αργότερα ότι ο αποκλεισμός της ναυσιπλοΐας προς και από ιρανικά λιμάνια θα τεθεί σε ισχύ στις 10:00 ώρα Ανατολικής Ακτής (14:00 GMT) τη Δευτέρα. Όπως διευκρίνισε, το μέτρο θα εφαρμοστεί «αμερόληπτα για πλοία όλων των χωρών που εισέρχονται ή εξέρχονται από ιρανικά λιμάνια και παράκτιες περιοχές». Παράλληλα, η Centcom σημείωσε ότι «δεν θα παρεμποδιστεί» η διέλευση πλοίων από τα Στενά του Ορμούζ όταν κατευθύνονται «προς και από μη ιρανικά λιμάνια».

Ο πρόεδρος της Βουλής του Ιράν, Mohammad Bagher Ghalibaf, ο οποίος ηγήθηκε των διαπραγματεύσεων για την Τεχεράνη στο Πακιστάν, δήλωσε ότι η χώρα «δεν θα υποκύψει σε καμία απειλή», σύμφωνα με τοπικά μέσα.

Από την πλευρά τους, οι Ναυτικές Δυνάμεις των Φρουρών της Επανάστασης του Ιράν προειδοποίησαν ότι κάθε στρατιωτικό πλοίο που θα προσεγγίσει τα Στενά για την επιβολή αποκλεισμού θα θεωρηθεί ότι παραβιάζει την εκεχειρία μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης και «θα αντιμετωπιστεί σκληρά».

