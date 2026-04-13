ΗΠΑ: Την Δευτέρα ξεκινά ο αποκλεισμός του Ορμουζ

Πλοία διέρχονται από το Στενό του Ορμούζ εν μέσω των εντάσεων μεταξύ Ισραήλ και Ιράν

Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ ανακοίνωσε ότι θα αρχίσει να εφαρμόζει αποκλεισμό όλης της θαλάσσιας κυκλοφορίας που εισέρχεται και εξέρχεται από ιρανικούς λιμένες στις 13 Απριλίου στις 10 π.μ. ώρα Ανατολικής Ακτής (17:00 ώρα Ελλάδας), αφότου ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι το Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ θα αρχίσει να αποκλείει τα Στενά του Ορμούζ.

«Ο αποκλεισμός θα επιβληθεί αμερόληπτα σε πλοία όλων των χωρών που εισέρχονται ή εξέρχονται από ιρανικούς λιμένες και παράκτιες περιοχές, συμπεριλαμβανομένων όλων των ιρανικών λιμένων στον Αραβικό Κόλπο και στον Κόλπο του Ομάν. Οι δυνάμεις της CENTCOM δεν θα εμποδίσουν την ελευθερία ναυσιπλοΐας των πλοίων που διέρχονται από τα Στενά του Ορμούζ προς και από λιμάνια εκτός του Ιράν», αναφέρει η CENTCOM σε δήλωσή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Επιπλέον πληροφορίες θα δοθούν στους εμπορικούς ναυτικούς μέσω επίσημης ανακοίνωσης πριν από την έναρξη του αποκλεισμού, πρόσθεσε η CENTCOM.

