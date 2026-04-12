Πετρέλαιο παίρνει φωτιά: Το Ορμούζ απειλεί να τινάξει τις τιμές στον αέρα

Οι τιμές του πετρελαίου εκτιμάται ότι θα αυξηθούν ως αντίδραση σε έναν πιθανό αποκλεισμό από τις ΗΠΑ στα Στενά του Ορμούζ, επιδεινώνοντας τις ήδη επιβραδυνόμενες μεταφορές πετρελαίου.

«Αν υπάρξει αποκλεισμός, θα εξακολουθούμε να αντιμετωπίζουμε έλλειμμα στην αγορά περίπου 7 εκατομμυρίων βαρελιών αργού, καθώς και 4 εκατομμυρίων βαρελιών προϊόντων που δεν θα φτάνουν στην αγορά. Και σε αυτό προσθέσαμε και την απομάκρυνση των ιρανικών ποσοτήτων από την αγορά», δήλωσε στο CNN την Κυριακή η Κάρεν Γιανγκ, ανώτερη ερευνήτρια στο Κέντρο Παγκόσμιας Ενεργειακής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Κολούμπια.

Η Γιανγκ προειδοποίησε ότι «μπορεί να περάσει πολύς χρόνος» μέχρι να υποχωρήσουν οι τιμές του πετρελαίου, ακόμη και μετά το τέλος του πολέμου, σημειώνοντας ότι δεν θα μειωθούν έως ότου ανοίξουν ξανά τα Στενά και αποκατασταθούν οι κατεστραμμένες πετρελαϊκές εγκαταστάσεις.

«Αυτές είναι τεράστιες μεταβλητές που παραμένουν εντελώς άλυτες», είπε. «Έτσι, θεωρώ ότι προς το παρόν και μέχρι το τέλος του 2026 θα βλέπουμε σίγουρα υψηλές τιμές πετρελαίου».

Η τιμή του Brent, του διεθνούς δείκτη αναφοράς, έκλεισε την Παρασκευή λίγο πάνω από τα 95,20 δολάρια το βαρέλι, καταγράφοντας άνοδο άνω του 31% από την έναρξη του πολέμου στο Ιράν στα τέλη Φεβρουαρίου. Το αμερικανικό αργό έκλεισε στα 96,57 δολάρια το βαρέλι την Παρασκευή, σημειώνοντας άνοδο άνω του 44% από την αρχή του πολέμου.

Οι αυξημένες τιμές του πετρελαίου θα έχουν επίσης αλυσιδωτές επιπτώσεις στα καύσιμα και τα τρόφιμα στις ΗΠΑ, καθώς τα υψηλά επίπεδα τιμών είναι παγκόσμια. Ο πόλεμος έχει επίσης διαταράξει τις εφοδιαστικές αλυσίδες, συμπεριλαμβανομένων υλικών που χρησιμοποιούνται για λιπάσματα και για τη συσκευασία τροφίμων, γεγονός που θα οδηγήσει σε περαιτέρω αυξήσεις τιμών.

«Θα αρχίσουμε να βλέπουμε αυτή την πληθωριστική πίεση… σκεφτείτε σχεδόν οτιδήποτε αγοράζετε σε ένα μεγάλο κατάστημα λιανικής», είπε η Γιανγκ.