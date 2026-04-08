Κάτω από τα $100 το βαρέλι μετά την κατάπαυση πυρός στο Ιράν – Άλμα για τις μετοχές

Κάτω από τα 100 δολάρια το βαρέλι υποχώρησαν οι τιμές του πετρελαίου, με τις αγορές να εμφανίζονται ανακουφισμένες μετά την κατάπαυση πυρός που ανακοίνωσε τα ξημερώματα της Μεγάλης Τετάρτης ο Ντόναλντ Τραμπ.

Οι αγορές ενέργειας αντέδρασαν γρήγορα, με το μπρεντ να υποχωρεί κάτω από τα 100 δολάρια το βαρέλι.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης για το πετρέλαιο Μπρεντ σημείωσαν πριν από λίγο πτώση 16% στα 91,80 δολάρια, ενώ τα futures για το αμερικανικό αργό κατέγραψαν πτώση 18% στα 92,62 δολάρια το βαρέλι.

Μεγάλη άνοδος και στα Χρηματιστήρια

Οι ευρωπαϊκές μετοχές σημείωσαν άνοδο 4% ύστερα από ισχυρά κέρδη στις ασιατικές αγορές. Τα futures στη Wall Street έδειχναν άνοιγμα με κέρδη της τάξης του 2,7%-3,5%.

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης STOXX 600 κατέγραψε νωρίτερα σήμερα άνοδο 3,6% και οδεύει προς το μεγαλύτερη ημερήσιο άλμα του σε διάστημα ενός έτους, εάν διατηρηθεί η δυναμική αυτή.

Η άνοδος αντικατοπτρίστηκε και στις περιφερειακές αγορές, με τον γερμανικό DAX να ενισχύεται νωρίτερα κατά 4,7%, ενώ ο βρετανικός FTSE 100 σημείωσε άνοδο 2,5%.

Οι τιμές του χρυσού αυξήθηκαν κατά 1,7% στα 4.783 δολάρια η ουγγιά.

Το δολάριο υποχώρησε στο χαμηλότερο επίπεδό του εδώ και ένα μήνα έναντι ενός καλαθιού νομισμάτων. Το ευρώ ενισχύθηκε κατά 0,9% στο 1,1698 δολάριο, στο υψηλότερο επίπεδό του από τις αρχές Μαρτίου, η λίρα σημείωσε άνοδο 1% στο 1,3428 δολάριο, ενώ το αμερικανικό νόμισμα υποχώρησε νωρίτερα σχεδόν 1% έναντι του γεν στα 158,12.

Στην αγορά ομολόγων, η απόδοση του αμερικανικού 10ετούς ομολόγου υποχώρησε στο 4,2438%, το χαμηλότερο από τα μέσα Μαρτίου, ενώ η απόδοση του γερμανικού 10ετούς τίτλου υποχώρησε νωρίτερα στο 2,92%.

