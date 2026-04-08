Υπουργός Πολέμου των ΗΠΑ: «To Ιράν μας παρακαλούσε» για την εκεχειρία

Ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ μιλάει σε δημοσιογράφους κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στο Πεντάγωνο στην Ουάσινγκτον, την Τετάρτη 8 Απριλίου 2026.

Ο υπουργός Πολέμου των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής Πιτ Χέγκσεθ ξεκίνησε λέγοντας ότι το Ιράν «ικέτευσε για αυτή την εκεχειρία» και ανέφερε ότι η επιχείρηση «Epic Fury» «αποδεκάτισε» τον στρατό του Ιράν.

Λέει ότι το πυραυλικό πρόγραμμα της χώρας έχει «καταστραφεί λειτουργικά» και ότι το ναυτικό του Ιράν «βρίσκεται στον βυθό της θάλασσας». Ο Χέγκσεθ προσθέτει ότι «εμείς [οι ΗΠΑ] ελέγχουμε τους ουρανούς τους».

Οι ΗΠΑ πραγματοποίησαν 800 επιθέσεις την Τρίτη το βράδυ, συμπλήρωσε, καταστρέφοντας την αμυντική βιομηχανική βάση του Ιράν.

Εκφράζοντας θερμά εγκώμια για τον Ντόναλντ Τραμπ, όπως κάνει σε κάθε ενημέρωση του Πενταγώνου, ο Πιτ Χέγκσεθ, υπουργός πολέμου των ΗΠΑ, στην πρώτη συνέντευξη Τύπου μετά την υπογραφή της εκειχειρίας δήλωσε ότι ο πρόεδρος είχε τη δύναμη να παραλύσει ολόκληρη την οικονομία του Ιράν μέσα σε λίγα λεπτά, «αλλά επέλεξε την επιείκεια».

Το Ιράν αποδέχτηκε τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός «υπό συντριπτική πίεση» επειδή «δεν είχε άλλες επιλογές και δεν είχε χρόνο», ισχυρίζεται.

U.S. SecWar Pete Hegseth:



"The new Iranian regime understood that a deal was far better than the fate that awaited them.



This new regime just happened to look at what happened to their predecessors. Their top leadership was systematically eliminated.



Ο Τραμπ είχε δώσει στο Ιράν προθεσμία μέχρι τις 3 σήμερα το πρωί για να ανοίξει ξανά το Στενό του Ορμούζ, αλλιώς θα αντιμετώπιζε την καταστροφή, προειδοποιώντας ότι «ένας ολόκληρος πολιτισμός θα πεθάνει» αν η Τεχεράνη δεν συμφωνούσε.

Συνεχίζοντας την ενημέρωση, ο Χέγκσεθ λέει ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικά όπλα - επαναλαμβάνοντας μια ασαφή ανάρτηση του Τραμπ στο Truth Social πριν από λίγο, στην οποία είπε ότι δεν θα γίνει ποτέ εμπλουτισμός ουρανίου στο Ιράν.

Ο εμπλουτισμός ήταν ένας όρος ενός σχεδίου 10 σημείων που παρουσίασε το Ιράν για να τερματιστεί ο πόλεμος, αλλά ο Τραμπ φάνηκε να το απορρίπτει και είπε ότι οι ΗΠΑ και η Τεχεράνη συζητούσαν 15 σημεία. Δεν έχουμε ακούσει νέα από ιρανούς αξιωματούχους από τότε.

Ο Χέγκσεθ είπε ακόμη: «Άλλοι πρόεδροι το είπαν. Ο Πρόεδρος Τραμπ το έκανε.»

Ο Πιτ Χέγκσεθ συνέχισε αναφερόμενος στη διάσωση από τον αμερικανικό στρατό δύο πιλότων του, μετά την κατάρριψη του μαχητικού τους αεροσκάφους πάνω από το Ιράν, λέγοντας ότι το Ιράν «στάθηκε τυχερό μία φορά σε 40 ημέρες».

Επαναλαμβάνοντας την υποβάθμιση των δυνατοτήτων του Ιράν, λέει: «Εμείς ελέγχουμε τη μοίρα τους, όχι το αντίστροφο. Γι’ αυτό και κάθισαν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων».

Με τη συμφωνία εκεχειρίας δύο εβδομάδων που έχει πλέον τεθεί σε ισχύ, οι ΗΠΑ και το Ιράν έχουν τώρα «μια ευκαιρία για πραγματική ειρήνη και μια πραγματική συμφωνία», λέει ο Hegseth.

Στη συνέχεια, ευχαριστεί προσωπικά το Ισραήλ για το ότι είναι «ένας γενναίος, ικανός και πρόθυμος σύμμαχος», πριν επιτεθεί σε άλλους δυτικούς συμμάχους.

«Ο υπόλοιπος κόσμος και οι υπόλοιποι λεγόμενοι σύμμαχοί μας είδαν πώς είναι οι πραγματικές δυνατότητες. Θα πρέπει να πάρουν κάποια μαθήματα».

Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει επανειλημμένα επικρίνει άλλα μέλη του ΝΑΤΟ για το ότι δεν παρείχαν περισσότερη στρατιωτική υποστήριξη στον πόλεμο με το Ιράν, συμπεριλαμβανομένης της άρνησης χρήσης των στρατιωτικών βάσεών τους και της μη αποστολής πολεμικών πλοίων στο Στενό του Ορμούζ.

