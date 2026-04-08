Τραμπ: «Θα συνεργαστούμε με το Ιράν για να απομακρύνουμε το εμπλουτισμένο ουράνιο»

Νέα ανάρτηση στο Truth Social έκανε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, με την οποία δήλωσε ότι οι ΗΠΑ θα συνεργαστούν με το Ιράν για να «ξεθάψουν και να απομακρύνουν» το εμπλουτισμένο ουράνιο από την περιοχή, παρά το γεγονός ότι στα 10 σημεία της συμφωνίας εκεχειρίας, αναφέρθηκε το δικαίωμα της Τεχεράνης στον εμπλουτισμό.

Όπως δήλωσε στην ανάρτησή του: «Δεν θα υπάρξει εμπλουτισμός ουρανίου, και οι Ηνωμένες Πολιτείες, σε συνεργασία με το Ιράν, θα ανασύρουν και θα απομακρύνουν όλη την βαθιά θαμμένη (από βομβαρδιστικά B-2) πυρηνική "σκόνη"».

Ολόκληρη η ανάρτησή του:

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα συνεργαστούν στενά με το Ιράν, το οποίο όπως έχουμε διαπιστώσει, έχει υποστεί μια αλλαγή καθεστώτος που θα αποδειχτεί εξαιρετικά παραγωγική! Δεν θα υπάρξει εμπλουτισμός ουρανίου, και οι Ηνωμένες Πολιτείες, σε συνεργασία με το Ιράν, θα ανασύρουν και θα απομακρύνουν όλη την βαθιά θαμμένη (από βομβαρδιστικά B-2) πυρηνική «σκόνη». Η περιοχή βρίσκεται, και βρισκόταν, υπό πολύ αυστηρή δορυφορική παρακολούθηση (Διαστημική Δύναμη!). Τίποτα δεν έχει αγγιχτεί από την ημερομηνία της επίθεσης. Συζητάμε, και θα συνεχίσουμε να συζητάμε, την άρση των δασμών και των κυρώσεων με το Ιράν. Πολλά από τα 15 σημεία έχουν ήδη συμφωνηθεί. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας σε αυτό το θέμα».

Σε νεότερη ανάρτησή του, δήλωσε ότι θα επιβάλει δασμούς 50% σε όποια χώρα προμηθεύει στρατιωτικά όπλα στο Ιράν, με άμεση ισχύ.

«Οποιαδήποτε χώρα που προμηθεύει στρατιωτικά όπλα στο Ιράν θα υπόκειται αμέσως σε δασμούς 50% για όλα τα εμπορεύματα που πωλούνται στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, με άμεση ισχύ. Δεν θα υπάρχουν εξαιρέσεις ή απαλλαγές!», έγραψε στο Truth Social.

