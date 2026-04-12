Ιράν: Θα αναλάβουμε δράση εναντίον πολεμικών πλοίων που θα μπει στο Ορμούζ

Ψαράδες εργάζονται μπροστά σε πετρελαιοφόρα νότια του Πορθμού του Ορμούζ, στα ανοιχτά της πόλης Ρας Αλ Χάιμα στα ΗAE

Οι Φρουροί της Επανάστασης, ο ιδεολογικός στρατός της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν, διεμήνυσαν πως θα αναλάβουν δράση εναντίον οποιουδήποτε πολεμικού πλοίου αποπειραθεί να διασχίσει το στενό του Χορμούζ, μετέδωσε τις πρώτες πρωινές ώρες η ιρανική κρατική τηλεόραση.

«Οποιαδήποτε απόπειρα πολεμικών πλοίων να διασχίσουν το στενό του Χορμούζ θα αντιμετωπιστεί άτεγκτα. Το ναυτικό των Φρουρών της Επανάστασης έχει την απόλυτη εξουσία να διαχειριστεί με ευφυή τρόπο το στενό του Χορμούζ», ανέφερε το γενικό επιτελείο ναυτικού των Φρουρών, σύμφωνα με το κρατικό δίκτυο ραδιοφωνίας και τηλεόρασης IRIB, θυμίζοντας πως η διέλευση δεν επιτρέπεται παρά μόνο «σε πολιτικά πλοία υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις».

Η προειδοποίηση αυτή καταγράφεται μετά την ανακοίνωση που δημοσιοποίησε χθες Σάββατο το μεικτό διοικητήριο των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων που είναι αρμόδιο για την περιοχή της Μέσης Ανατολής (CENTCOM, «κεντρική διοίκηση»), αναφέροντας ότι δυο σκάφη του πολεμικού ναυτικού των ΗΠΑ εισήλθαν στο στενό για να εξουδετερώσουν νάρκες ποντισμένες από δυνάμεις της Τεχεράνης.