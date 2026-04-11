Explainer - Στενά του Ορμούζ: Τι απαιτούν Ιράν και ΗΠΑ - Πού μπλοκάρει η διαπραγμάτευση

Ψαράδες εργάζονται μπροστά σε πετρελαιοφόρα νότια του Πορθμού του Ορμούζ, στα ανοιχτά της πόλης Ρας Αλ Χάιμα στα ΗAE

Snapshot Το Ιράν έχει αποκλείσει τα Στενά του Ορμούζ και ζητά τον πλήρη έλεγχο και την επιβολή τελών διέλευσης με πληρωμές σε κρυπτονομίσματα για να αποφύγει κυρώσεις.

Οι ΗΠΑ επιδιώκουν την ελεύθερη διέλευση των Στενών, αλλά δεν αποκλείουν συνδιαχείριση με το Ιράν, ενώ οι διαπραγματεύσεις παραμένουν σε αδιέξοδο.

Οι ΗΠΑ ξεκίνησαν στρατιωτικές επιχειρήσεις αποναρκοθέτησης στα Στενά με στόχο την ασφαλή επαναλειτουργία της ναυσιπλοΐας.

Πηγές αναφέρουν ότι οι ΗΠΑ συμφώνησαν να ξεπαγώσουν ιρανικά παγωμένα περιουσιακά στοιχεία, αίτημα που σχετίζεται με τις τρέχουσες διαπραγματεύσεις.

Ο Ντόναλντ Τραμπ δηλώνει ότι τα Στενά του Ορμούζ θα ανοίξουν σύντομα, υπογραμμίζοντας την καταστροφή των ιρανικών στρατιωτικών δυνάμεων. Snapshot powered by AI

Ο αποκλεισμός των Στενών του Ορμούζ από την έναρξη των πολεμικών επιχειρήσεων ΗΠΑ και Ισραήλ κατά του Ιράν έχει αναδειχθεί στο πιο ισχυρό διαπραγματευτικό χαρτί για την Τεχεράνη, καθώς βρίσκονται σε εξέλιξη οι συνομιλίες στο Πακιστάν.

Η θαλάσσια οδός, που έχει αποκλειστεί από τους Φρουρούς της Επανάστασης, αποτελεί σημαντικό σημείο διέλευσης για περίπου το 20% των παγκόσμιων μεταφορών πετρελαίου και υγροποιημένου φυσικού αερίου.

Πρόκειται για την μεγάλη διακοπή της ναυσιπλοΐας που έχει σημειωθεί και έχει τροφοδοτήσει τον πληθωρισμό ενώ προκαλεί επιβράδυνση της παγκόσμιας οικονομίας. Οι ειδικοί προειδοποιούν ότι οι επιπτώσεις αναμένεται να διαρκέσουν για μήνες, ακόμη και αν οι διαπραγματευτές καταφέρουν να ανοίξουν άμεσα τα Στενά.

Τι απαιτούν οι ΗΠΑ και το Ιράν σε σχέση με τα Στενά του Ορμούζ:

Η Τεχεράνη απαιτεί τον έλεγχο των Στενών και επιδιώκει να εισπράττει τέλη διέλευσης από τα πλοία που επιθυμούν να διέλθουν από τη θαλάσσια οδό. Σύμφωνα με πληροφορίες στα διεθνή και ιρανικά ΜΜΕ, η Τεχεράνη επιθυμεί να εφαρμόσει ένα σχέδιο όπου τα διόδια θα πληρώνονται σε κρυπτονομίσματα, προκειμένου να αποφύγει την κατάσχεση των χρημάτων εξαιτίας των κυρώσεων σε βάρος του Ιράν.

Η πλευρά των Αμερικανών δεν είναι τόσο ξεκάθαρη. Ο Τραμπ έχει δηλώσει ότι επιθυμεί την ελεύθερη διέλευση της παγκόσμιας ναυτιλίας μέσω των Στενών. Ωστόσο δεν έχει αποκλείσει και το ενδεχόμενο μίας συνδιαχείρισης των Στενών του Ορμούζ από κοινού με το Ιράν.

Για αδιέξοδο κάνουν λόγο οι Financial Time

Σε αδιέξοδο παραμένουν οι συνομιλίες μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν στο Πακιστάν σχετικά με τον έλεγχο των Στενών του Ορμούζ, όπως ανέφεραν στους Financial Times διαπραγματευτές.

Δύο άτομα που έχουν ενημερωθεί για τις διαπραγματεύσεις δήλωσαν ότι οι συζητήσεις για την επαναλειτουργία των Στενών εξακολουθούν να αποτελούν σημείο τριβής. Ένα από τα άτομα ανέφερε ότι το Ιράν επέμεινε να διατηρήσει τον έλεγχο της θαλάσσιας οδού και να μπορεί να επιβάλλει διόδια στα πλοία.

Οι Ιρανοί διαπραγματευτές αρνούνται τις επιλογές για «κοινό έλεγχο» παρά τη συνάντηση υψηλού επιπέδου μεταξύ του αντιπροέδρου των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς και του Ιρανού προέδρου του κοινοβουλίου, Μοχάμαντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ, ανέφερε η ίδια πηγή.

Οι διαπραγματευτές έχουν δείπνο εργασίας και μετά θα ακολουθήσουν τεχνικές συζητήσεις, σύμφωνα με την εφημερίδα.

Πλοία στα Στενά του Ορμούζ. ΕΡΑ

Al Jazeera: Οι ΗΠΑ συμφώνησαν να ξεπαγώσουν ιρανικά περιουσιακά στοιχεία

Πηγές κοντά στην ιρανική αντιπροσωπεία δήλωσαν στο Al Jazeera ότι η συμμετοχή τους στις συνομιλίες ακολούθησε την απόφαση των ΗΠΑ να αποδεσμεύσουν τα παγωμένα ιρανικά περιουσιακά στοιχεία.

Αυτό ήταν ένα από τα αιτήματα του Ιράν στο σχέδιο 10 σημείων που παρουσίασαν τα ιρανικά ΜΜΕ. Οι ΗΠΑ δεν έχουν σχολιάσει αν έχουν συμφωνήσει να αποδεσμεύσουν τα παγωμένα ιρανικά περιουσιακά στοιχεία.

Ο Αμερικανός αντιπρόεδρος με τον Πακιστανό πρωθυπουργό. 11 Απριλίου 2026 ΑΡ

CENTCOM: Οι ΗΠΑ ξεκίνησαν την αποναρκοθέτηση των Στενών του Ορμούζ

Οι αμερικανικές στρατιωτικές δυνάμεις ξεκίνησαν την αποστολή αποναρκοθέτησης των Στενών του Ορμούζ, όπως είχε προαναγγείλει νωρίτερα ο Ντόναλντ Τραμπ.

Οι δυνάμεις της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ (CENTCOM) άρχισαν να προετοιμάζουν το έδαφος για την αποναρκοθέτηση στα Στενά του Ορμούζ στις 11 Απριλίου, ενώ δύο αντιτορπιλικά του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ διεξήγαγαν επιχειρήσεις, σύμφωνα με ανακοίνωση της CENTCOM.

«Τα πλοία USS Frank E. Peterson (DDG 121) και USS Michael Murphy (DDG 112) διέσχισαν τα Στενά του Ορμούζ και επιχειρούσαν στον Αραβικό Κόλπο στο πλαίσιο μιας ευρύτερης αποστολής με στόχο να διασφαλιστεί ότι το στενό είναι πλήρως απαλλαγμένο από νάρκες που είχαν τοποθετηθεί προηγουμένως από το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν», σημειώνεται στην ανακοίνωση.

«Σήμερα, ξεκινήσαμε τη διαδικασία δημιουργίας ενός νέου περάσματος και σύντομα θα μοιραστούμε αυτή την ασφαλή διαδρομή με τη ναυτιλιακή βιομηχανία, προκειμένου να ενθαρρύνουμε την ελεύθερη ροή του εμπορίου», δήλωσε ο διοικητής της CENTCOM, ναύαρχος Μπραντ Κούπερ.

Τα Στενά του Ορμούζ είναι ένα διεθνές θαλάσσιο πέρασμα και ένας ουσιαστικός εμπορικός διάδρομος που υποστηρίζει την περιφερειακή και παγκόσμια οικονομική ευημερία. «Πρόσθετες αμερικανικές δυνάμεις, συμπεριλαμβανομένων υποβρύχιων drone, θα ενταχθούν στην προσπάθεια εκκαθάρισης τις επόμενες ημέρες», καταλήγει η ανακοίνωση.

Τραμπ: Τα Στενά του Ορμούζ θα ανοίξουν σύντομα

Σε αλλεπάλληλες δηλώσεις για τα Στενά του Ορμούζ προχωράει τις τελευταίες ώρες ο Ντόναλντ Τραμπ. «Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν καταστρέψει ολοσχερώς τον στρατό του Ιράν, συμπεριλαμβανομένου ολόκληρου του Πολεμικού Ναυτικού και της Πολεμικής Αεροπορίας τους και όλα τα άλλα. Η ηγεσία τους είναι νεκρή! Τα Στενά του Ορμούζ θα ανοίξουν σύντομα, και τα άδεια πλοία σπεύδουν προς τις Ηνωμένες Πολιτείες για να φορτωθούν» δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ σε ανάρτησή του στο Truth Social.

«Όμως, αν ακούσετε τα fake news νέα, χάνουμε!» πρόσθεσε.

Διαβάστε επίσης