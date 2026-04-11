Τραμπ: Τα Στενά του Ορμούζ θα ανοίξουν σύντομα

Σε αλλεπάλληλες δηλώσεις για τα Στενά του Ορμούζ προχωράει τις τελευταίες ώρες ο Ντόναλντ Τραμπ καθώς βρίσκονται σε εξέλιξη οι διαπραγματεύσεις ΗΠΑ - Ιράν στο Πακιστάν.

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν καταστρέψει ολοσχερώς τον στρατό του Ιράν, συμπεριλαμβανομένου ολόκληρου του Πολεμικού Ναυτικού και της Πολεμικής Αεροπορίας τους και όλα τα άλλα. Η ηγεσία τους είναι νεκρή! Τα Στενά του Ορμούζ θα ανοίξουν σύντομα, και τα άδεια πλοία σπεύδουν προς τις Ηνωμένες Πολιτείες για να φορτωθούν» δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ σε ανάρτησή του στο Truth Social.

«Όμως, αν ακούσετε τα fake news νέα, χάνουμε!» πρόσθεσε.

Αμερικανικά πολεμικά πλοία διέσχισαν τα Στενά του Ορμούζ

Για πρώτη φορά από την έναρξη του πολέμου με το Ιράν πολεμικά πλοία των ΗΠΑ διέσχισαν τα Στενά του Ορμούζ καθώς βρίσκονται σε εξέλιξη οι διαπραγματεύσεις Ουάσινγκτον - Τεχεράνης στο Πακιστάν.

Ο δημοσιογράφος της ιστοσελίδας Axios, Μπαράκ Ραβίντ αποκάλυψε στο Χ ότι αρκετά πλοία του αμερικανικού Πολεμικού Ναυτικού διέσχισαν τα Στενά. «Αρκετά πλοία του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ διέσχισαν τα Στενά του Ορμούζ το Σάββατο», ανέφερε στον δημοσιογράφο Αμερικανός αξιωματούχος.

Σύμφωνα με τον Ραβίντ, δεν υπήρξε συντονισμός με το Ιράν προκειμένου να περάσουν τα αμερικανικά πλοία. Ωστόσο η ιρανική κρατική τηλεόραση διέψευσε ότι αμερικανικά πλοία διέσχισαν τα Στενά.

Την ίδια στιγμή ο Αμερικανός πρόεδρος με ανάρτηση στο Truth Social ανέφερε ότι οι ΗΠΑ έχουν ξεκινήσει την εκκαθάριση στα Στενά του Ορμούζ και ότι όλα τα πλοία ναρκοθέτησης του Ιράν έχουν βυθιστεί. «Ξεκινάμε τώρα τη διαδικασία εκκαθάρισης των Στενών του Ορμούζ», δήλωσε ο Τραμπ.

Επεισόδιο με αμερικανικό πολεμικό πλοίο - Έλαβε προειδοποίηση των Ιρανών

Η ιρανική κρατική τηλεόραση μετέδωσε ότι αμερικανικό πολεμικό πλοίο έλαβε προειδοποίηση ότι θα δεχτεί επίθεση εντός 30 λεπτών αν διασχίσει τα Στενά του Ορμούζ.

Το αμερικανικό πολεμικό πλοίο ανέκρουσε πρύμναν μετά από την προειδοποίηση των Ιρανών ότι θα δεχτεί επίθεση, όπως δήλωσε Ιρανός ανώτερος στρατιωτικός αξιωματούχος στην ιρανική κρατική τηλεόραση.

